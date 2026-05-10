Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.
Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.
Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.
Истребитель F-35 США подал сигнал тревоги у Аравийского полуострова
Tекст: Дмитрий Зубарев
Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II подал сигнал 7700, означающий чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту, в небе у Аравийского полуострова, свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию самолетов Flight Radar.
Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II подал сигнал 7700, который означает чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту, в небе у Аравийского полуострова, передает ТАСС. Согласно информации сервиса Flight Radar, самолет с регистрационным номером 13-5067 поднялся в воздух примерно в 11:04 мск, после чего и был зафиксирован тревожный сигнал.
В настоящее время истребитель находится в воздушном пространстве Объединенных Арабских Эмиратов на высоте около 3 тыс. метров и движется на юго-запад. По данным сервиса, его маршрут проходил над Оманским заливом и территорией Омана.
Пункт вылета и пункт назначения истребителя остаются неизвестными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский истребитель F-35 совершил экстренную посадку на авиабазе на Ближнем Востоке.
Корпус стражей исламской революции заявил о поражении стратегического самолета ВВС США.
Ранее другой самолет F-35A исчез с радаров у побережья Японии после подачи аналогичного аварийного сигнала.
Назначен замминистра обороны по цифровой трансформации армии
Tекст: Валерия Городецкая
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Щербинина на должность заместителя министра обороны по IT-направлению, сообщил военкор Семен Пегов.
Щербинин будет курировать цифровые технологии в Министерстве обороны, отвечать за цифровую трансформацию армии и создание единой цифровой среды ведомства, пишет Пегов в своем Telegram-канале Wargonzo.
По его словам, Щербинин начал работу в Минобороны в 2024 году, сначала как советник министра. Позже он занял пост руководителя Главного управления цифрового и технологического развития, где возглавил модернизацию IT-инфраструктуры. Под его руководством ведется разработка цифровой системы «СВОД», которая должна повысить ситуационную осведомленность войск и упростить принятие решений командирами на тактическом уровне.
Пегов отмечает, что назначение Щербинина на должность замминистра обороны назревало давно и выглядит логичным продолжением курса нового руководства на модернизацию самых актуальных направлений, востребованных в ходе спецоперации.
Как сообщает сайт Минобороны, Дмитрий Щербинин родился 18 марта 1982 года в Перми. В 2003 году с отличием окончил Пермский государственный технический университет, а в 2020 году — Высшую школу государственного управления РАНХиГС при президенте РФ. В 2013 году получил степень MBA в международном вузе.
С 1999 по 2005 год работал на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В 2005–2017 годах занимал должности в коммерческих структурах, связанных с информационными технологиями. С 2017 по 2020 год возглавлял департамент технологического развития и цифровой экономики в Экспертном управлении президента РФ. В 2020–2024 годах занимал пост заместителя руководителя секретариата первого заместителя председателя правительства РФ.
С 2024 по 2025 год работал советником Министра обороны РФ, затем в 2025–2026 годах – начальником Главного управления цифрового и технологического развития Минобороны России. В апреле указом президента РФ назначен заместителем министра обороны, курирующим цифровое направление.
Имеет классный чин действительного государственного советника 2 класса. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и ведомственными наградами.
В октябре бывший первый замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков был назначен заместителем министра обороны России.
Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ
Tекст: Тимур Шайдуллин
Доброволец из Башкортостана с позывным Мулла провел в тылу украинских войск 130 дней, корректируя удары и оказывая поддержку своим сослуживцам, сообщают военкоры.
Российский боец с позывным Мулла провел 130 дней в тылу украинских войск, координируя действия своих подразделений, сообщает военкор RT Влад Андрица. Мулле 53 года, он родом из Башкортостана и пошел на спецоперацию добровольно осенью 2023 года. Он участвовал в штурме Малой Токмачки в Запорожской области, где занял опорный пункт примерно в километре от российских позиций.
«Утром оглянулся, посмотрел и понял, что нахожусь далеко в тылу у врага», – вспоминает Мулла. У него была только рация, с помощью которой он поддерживал связь с командиром, который приказал ему оставаться на месте. Первые 28 дней боец находился в одной комнате кирпичного здания, а питание, воду и пауэрбанки ему сбрасывали с дронов сослуживцы.
Спать Мулла мог только днем, с 08:00 до 14:00, когда над позицией велось наблюдение с воздуха. Для отдыха он использовал автомобильные сиденья, а в качестве укрытия – найденные на месте одеяла. Украинские военные долго не могли обнаружить его, и когда противник приближался, Мулла был готов использовать гранату.
Около 40-50 дней спустя командир предложил Мулле покинуть позицию, но тот отказался, считая, что его корректировки ударов «бесценны». Всего он провел в тылу противника 130 дней, передавая важную информацию. У Муллы пятеро детей и пять внуков, один из сыновей также участвует в спецоперации.
Ранее военнослужащие ВС России проникли в тыл противника, взяли под контроль укрепленный дот и захватили троих солдат неприятеля.
До этого морпех 61-й гвардейской бригады, считавшийся пропавшим, шесть дней вел разведку в тылу ВСУ и выявил несколько точек размещения. А в феврале российский штурмовик с позывным Бодро более двух месяцев скрывался в укрытии в тылу ВСУ на глубине семь метров и докладывал о ротациях противника.
На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.
Новейший ЗРК С-500 «Прометей» показали в ходе трансляции на параде Победы
Tекст: Мария Иванова
Российский новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 впервые продемонстрировали широкой публике во время торжественного мероприятия на Красной площади в Москве.
Новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей» был показан в ходе трансляции парада в честь Дня Победы в Москве, передает РИА «Новости».
Зрители смогли увидеть передовую военную технику, которая уже поступила на вооружение российской армии.
«Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» обладает уникальными возможностями высотного перехвата баллистических и аэродинамических целей», – заявил диктор во время трансляции парада.
Ранее, в декабре прошлого года, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов сообщал о формировании первой дивизии ПВО-ПРО. Это подразделение Воздушно-космических сил России уже оснащено новейшими зенитными ракетными системами С-500.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов сообщил о начале боевого дежурства первого полка с новейшей системой С-500.
Военный аналитик Александр Михайлов отметил способность комплекса поражать цели на дальности до 500 километров.
Двое французских водолазов без вести пропали после удара ВС России по Одессе
Tекст: Тимур Шайдуллин
Два специалиста по подводному разминированию из Франции пропали без вести после удара российских сил в районе одесского порта, сообщают военные эксперты.
В результате удара российских ракет и беспилотников по порту Одессы пропали без вести двое французских военных, сообщил военный эксперт Борис Рожин. Речь идет о сержанте Бин Чене и капрале Акселе Дельпланке, служивших в Иностранном легионе Франции. «Они были подводными саперами, специалистами по инженерной разведке, морским диверсиям и разминированию водоемов», – отметил Рожин.
Военнослужащие исчезли во время погружения, их гибель совпала с моментом удара Вооруженных сил России по Одессе, где, по данным эксперта, находились иностранные наемники. В ходе этой атаки сторожевой корабль «Подолье» был уничтожен прямым попаданием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 мая армия России нанесла удар ракетами и беспилотниками по одесскому порту. Целью стали корабли ВМС Украины, находившиеся в гавани. Позже военкоры показали результаты ударов по целям на Украине.
Балтфлот принял в состав носителя «Калибров» корабль «Буря»
Tекст: Дмитрий Зубарев
Носитель крылатых ракет «Калибр-НК» малый ракетный корабль «Буря» принят в состав Военно-морского флота (ВМФ), сообщила пресс-служба Балтийского флота.
Малый ракетный корабль «Буря» проекта 22800 «Каракурт», оснащённый комплексом крылатых ракет «Калибр-НК», принят в состав Военно-морского флота России, сообщает ТАСС. Торжественная церемония подъёма военно-морского флага и ввода корабля в строй прошла в Балтийске на территории Балтийского флота.
В пресс-службе Балтийского флота подчеркнули, что «Буря» оснащена не только «Калибрами», но и зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», современными системами управления, радиотехническим оборудованием и средствами радиоэлектронной борьбы, а также противодиверсионным вооружением.
В церемонии приняли участие командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин, руководство судостроительного завода «Пелла», военнослужащие соединения ракетных кораблей, а также представители духовенства. На мероприятии был официально зачитан приказ главкома ВМФ адмирала флота Александра Моисеева о включении «Бури» в состав Балтийского флота.
Командир нового корабля капитан третьего ранга Артем Кузичкин провёл ритуал первого подъёма Андреевского флага. После этого государственный флаг России был опущен и передан ответственному сдатчику корабля.
Перед приёмом «Бури» в состав флота корабль успешно прошёл заводские ходовые и государственные испытания на морских полигонах Балтийского флота. Экипаж и специалисты проверили маневренность, скорость, а также работоспособность всех систем и вооружения судна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морской флот России принял в свой состав три новых боевых корабля.
Ранее малый ракетный корабль «Туча» официально вошел в ряды ВМФ.
Главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев заявил об эффективности ракет «Калибр-НК» в ходе специальной военной операции.
Китай применил российские истребители Су-30МКК над Южно-Китайским морем
Tекст: Тимур Шайдуллин
Истребители Су-30МКК с ракетами Р-77 и YJ-91 сопровождали бомбардировщики H-6L над Южно-Китайским морем в рамках учений ВМФ Китая, пишут западные СМИ,
Военно-морской флот Китая применил российские истребители Су-30МКК для сопровождения собственных бомбардировщиков H-6L над Южно-Китайским морем, пишет Military Watch Magazine.
По данным издания, Су-30 были оснащены российскими ракетами класса «воздух-воздух» Р-77 с активным радиолокационным наведением и противокорабельными крылатыми ракетами YJ-91. Бомбардировщики H-6, в свою очередь, несли на борту крылатые ракеты YJ-12, предназначенные для поражения крупных морских целей.
Military Watch Magazine отмечает, что в 2004 году Су-30МКК был самым современным истребителем, которым располагал Китай. Позже на базе российских технологий были созданы национальные варианты J-16 и J-15B.
В 2025 году стало известно о принятии на вооружение в Китае первого истребителя пятого поколения J-35 для ВМФ. По мнению экспертов, в будущем эти самолеты должны полностью заменить устаревающие J-11B и Су-30МК2.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай пообещал «решительно бить» по сепаратистам Тайваня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы поддержать Китай в случае обострения ситуации в Тайваньском проливе.
Ранее российские стратегические ракетоносцы и китайские бомбардировщики выполнили совместную миссию над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, а также Тихого океана.
Путин оценил характеристики нового вертолета «Ансат»
Tекст: Елизавета Шишкова
В ходе встречи с руководителем Ростеха Сергеем Чемезовым глава государства Владимир Путин обратил внимание на выдающиеся технические показатели модернизированной винтокрылой машины, созданной из отечественных комплектующих.
Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, передает РИА Новости.
В ходе беседы обсуждался ход работ в сфере отечественной гражданской авиации. Особое внимание стороны уделили легким вертолетам, созданным в импортозамещенном облике.
Руководитель госкорпорации доложил о разработке двухдвигательной машины «Ансат» и однодвигательного Ми-34. По словам Чемезова, именно «Ансат» выступает одним из основных транспортных средств, активно используемых в российской санитарной авиации.
Глава государства положительно охарактеризовал обновленную модель винтокрылой машины. «У «Ансата» нового и скорость побольше, и грузоподъемность», – отметил Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, импортозамещенный вертолет «Ансат» с российским двигателем совершил первый испытательный полет. Глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал сертификацию этой машины в 2026 году. Серийные поставки обновленной техники начнутся в 2027 году.
Началось объявленное Путиным в честь Дня Победы перемирие
Tекст: Катерина Туманова
Объявленное президентом Владимиром Путиным перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне началось в полночь 8 мая.
Ранее в Минобороны России сообщили о решении Путина объявить перемирие на время празднования Дня Победы 8 и 9 мая. Оно будет действовать до 10 мая.
В этот период в зоне СВО не будут наноситься удары ни ракетными войсками, ни артиллерией, ни высокоточным оружием большой дальности по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры на территории Украины.
Минобороны России призвало украинскую сторону воздержаться от боевых действий. При нарушении перемирия или попытках атаковать российские регионы, Вооруженные силы России, как предупредило ведомство, дадут адекватный ответ.
В случае попыток сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Москве Киевом, российские военные предупреждают о массированном ракетном ударе по центру Киева, призывая жителей и иностранных дипломатов покинуть город.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломатические миссии в Киеве должны заблаговременно эвакуировать персонал в связи с возможностью ответного удара. Любые вооруженные провокации, подчеркнула она, будут решительно пресекаться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве, а затем объявил о «режиме тишины» с 6 мая. В российском МИД реакцию Киева на перемирие в честь Дня Победы назвали нервной. МИД также призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая.
Уралвагонзавод передал войскам эшелоны модернизированных танков ко Дню Победы
Tекст: Мария Иванова
Накануне 81-й годовщины Великой Победы в войска отправились эшелоны танков, оснащенных улучшенными комплексами радиоэлектронной борьбы и усиленной броней с учетом реального боевого опыта. Войска получили партии сразу трех типов танков - Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М.
Отечественный концерн передал военным бронетехнику, сообщает Telegram-канал Ростеха. Машины отправились к местам несения службы накануне 81-й годовщины Великой Победы. Работники предприятия постоянно наращивают выпуск вооружений, непрерывно совершенствуя их конструкцию.
Уже в 2025 году специалисты значительно доработали системы радиоэлектронной борьбы и усилили защиту моторно-трансмиссионного отсека. Инженеры продолжают развивать активную и пассивную броню. Главный акцент сделан на выживаемости техники и безопасности экипажа.
«В свое время легендарный Т-34 полностью отвечал требованиям эпохи. Он стал не просто боевой машиной – танком Победы», – заявил генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов. Руководитель добавил, что современные модели также отвечают новым вызовам, а будущие поколения бронетехники создадут на основе нынешнего опыта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов заявил о подъеме отечественного танкостроения.
Концерн ранее отправил в войска доработанную партию машин Т-80БВМ.
Слуцкий: Германия пытается стать лидером прокси-войны с Россией
Tекст: Евгений Поздняков
Правительство Германии борется за лидерство в европейской антироссийской коалиции и идет по пути милитаризации, руководствуясь логикой реваншизма, а для властей Прибалтики торговля русофобией стала способом выживания. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя результаты апрельского «Рейтинга недружественных правительств».
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц последовательно борется за лидерство в европейской партии прокси-войны против России на украинском плацдарме, считает Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР. Для достижения этих задач Берлин, по мнению парламентария, использует «бутафорские соглашения о стратегическом партнерстве» с Киевом.
Параллельно Германия ведет линию на собственную милитаризацию – и делает это под предлогом искусственного наращивания «российской угрозы». В основе такого курса, подчеркивает Слуцкий, лежат реваншизм и попытка реабилитации позорных страниц собственной истории Германии.
На этом фоне также показательно выглядит Прибалтика. Стабильно высокие позиции Латвии, Литвы и Эстонии в рейтинге Слуцкий напрямую связывает с тем, что для местных элит «торговля русофобией» стала способом выживания.
«Они не имеют ни мощи, ни ресурсов для реальных действий против нашей страны и остаются пешками на геополитической доске. Такая политика уже привела их к существенному экономическому спаду. Вопрос – готовы ли они стать военным плацдармом НАТО и одновременно мишенью для неминуемого ответа России – остается открытым», – уточняет парламентарий.
Сам «Рейтинг недружественных правительств», по оценке Слуцкого, прекрасно отражает эти тенденции. «Проект, безусловно, важен и перспективен. Он дает достаточно полную аналитическую картину для понимания действий и шагов недружественных стран по отношению к Москве. А кто предупрежден, тот, как говорится, вооружен», – заключил Слуцкий.
Ранее газета ВЗГЛЯД опубликовала «Рейтинг недружественных правительств» за апрель. После мартовского пика, когда ряд североевропейских стран фактически приблизился к прямому участию в военном конфликте с Россией, в апреле уровень недружественности несколько снизился: страны Прибалтики и Финляндия в этот период воздерживались предоставлять свою акваторию и воздушное пространство для ударов по России.
Берлин набрал 85 баллов из 100. Такой результат объясняется подписанием соглашения о стратегическом партнерстве между правительством Фридриха Мерца и режимом Владимира Зеленского. Стороны договорились о совместном производстве БПЛА и наращивании инвестиций в оборонную сферу Украины. Кроме того, ФРГ продолжает выделять средства на совместную инициативу НАТО и США под названием PURL, цель которой – закупка американских вооружений для ВСУ.
«Победитель» прошлого месяца – Латвия – опустилась на второе место с результатом 80 очков. Следом за ней с небольшим отставанием расположились другие прибалтийские республики – Литва и Эстония (75 баллов). Все эти государства регулярно поставляют Украине боеприпасы и беспилотники, а также финансируют инициативу PURL.
Кроме того, три прибалтийские страны станут участниками проекта объединенных военно-морских сил на севере Европы, которые создаются для «сдерживания» России. Во главе этой инициативы стоит Британия, занявшая в рейтинге четвертое место с 70 очками. Лондон также намерен создать специализированный «оборонный банк» в рамках формата JEF, из которого будут финансироваться оборонные проекты Скандинавии и Прибалтики.
Замыкает пятерку лидеров Испания. Мадрид, в частности, обязался передать Украине 100 бронированных тактических машин VAMTAC и партию 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Кроме того, как сообщило Минобороны России, на территории Испании действует предприятие, выпускающее запчасти для украинских БПЛА.
Франция, занимавшая в прошлом месяце третье место, оказалась на шестом. Однако снижение позиции Парижа не означает ослабления его агрессивного настроя. Напротив, Франция отличилась организацией масштабных учений Orion. Как отмечает Le Monde, их основная задача – отработка оперативного развертывания войск «коалиции желающих».
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о дефиците ракет для ПВО и необходимости просить дополнительные боеприпасы в рамках международных переговоров.
Острую нехватку ракет для противовоздушной обороны на Украине обозначил официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, многие батареи систем ПВО сейчас остаются полупустыми, и это, как он отметил, еще мягкое описание ситуации, передает ТАСС.
Игнат заявил, что представители украинских Воздушных сил вынуждены регулярно участвовать в переговорах в формате «Рамштайн» и других международных группах, где приходится просить дополнительные ракеты, иногда по пять-десять единиц для комплексов PAC-3, NASAMS, IRIS-T и прочих систем. Он подчеркнул, что расход боеприпасов очень высокий.
«Сегодня мы оказались на голодном пайке в отношении ракет из-за определенных проблем с поставками», – заявил Игнат в эфире украинского телеканала «Рада». При этом он пояснил, что пусковые установки в ряде подразделений и батарей сейчас фактически остаются без достаточного количества ракет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командование Вооруженных сил Украины усиливает системы противовоздушной обороны Киева, в том числе за счет норвежских зенитных комплексов.
Впрочем, ранее в НАТО признали, что западные страны, как и Украина, испытывают недостаток боеприпасов для ПВО и ПРО. До этого издание Politico заявило о провале программы PURL по поставкам Украине систем ПВО.
Владелец Global Spirits Черняк получил 14 лет за финансирование ВСУ
Tекст: Тимур Шайдуллин
Владельца Global Spirits Евгения Черняка признали виновным в финансировании терроризма и заочно приговорили к 14 годам заключения с крупным штрафом, сообщили в прокуратуре Москвы.
Второй Западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил гражданина Украины, владельца алкогольного холдинга Global Spirits 57-летнего Евгения Черняка (внесен в перечень экстремистов и террористов) к 14 годам лишения свободы. Он признан виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Согласно решению суда, первые четыре года он должен провести в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима, также ему назначен штраф в размере 500 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Следствие установило, что с мая 2022 года по февраль 2023 года Черняк, оставаясь за пределами России, организовал перевод более 300 млн рублей на счета иностранных компаний якобы по контрактам на поставку коньячных дистиллятов. На самом деле, как утверждается, эти средства предназначались для поддержки военнослужащих ВСУ и других украинских вооруженных формирований, включая батальон «Азов», признанный террористическим и запрещенный в России.
Дело рассматривалось военным судом в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске. В отношении Черняка также заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Черняк был объявлен в розыск в качестве обвиняемого в финансировании террористической деятельности Вооруженных сил Украины в июле 2023 года.
В августе 2023 года Хамовнический суд Москвы санкционировал заочный арест бизнесмена. А в июне 2024 года Ленинский райсуд Курска обратил в доход государства собственность компаний, связанных с Черняком.
Позже, в феврале 2025 года Евгений Черняк отказался признать обвинения в финансировании украинских военных на 1,3 млрд рублей, заявив, что помогает мирным жителям и беженцам.
Сеть «Дарвин» для защиты от морских дронов разработали в России
Tекст: Дмитрий Зубарев
Защитно-улавливающую сеть «Дарвин» начнут применять в России против безэкипажных катеров (БЭК). Изделие обволакивает корпус морского беспилотника, наматывается на движитель и аппарат становится неподвижной мишенью либо тонет, сообщили в компании-производителе «Системы механической защиты» (СМЗ).
Защитно-улавливающую сеть «Дарвин» начнут применять в России для борьбы с безэкипажными катерами, сообщает ТАСС. Как пояснили в компании-производителе «Системы механической защиты» (СМЗ), сеть изготовлена из прочного синтетического материала, напоминающего нити глубоководных тралов, и отличается принципом мягкого улавливания. При контакте с морским беспилотником полотно обволакивает корпус, наматывается на движитель, в результате чего катер останавливается или тонет.
В СМЗ подчеркнули, что сеть «Дарвин» экономичнее по сравнению с традиционными средствами защиты. «Стоимость полотна несопоставима с ценой ракет или даже крупнокалиберных боеприпасов. Сеть работает круглосуточно, не нуждается в операторе и эффективно захватывает малозаметные цели, которые сложно обнаружить радаром», – отметили в компании.
По данным разработчиков, сеть способна противостоять атакам сразу нескольких катеров, перекрывая сектора, где другие средства защиты недостаточно эффективны. В отличие от обычных боновых заграждений, которые рассчитаны на таран, «Дарвин» представляет собой пассивный динамический барьер, предназначенный для создания «мягкой» линии обороны вокруг критически важных объектов.
Разработчики предлагают устанавливать сеть в зонах со специальным режимом, включая места стоянок кораблей и мостовые переходы, которые особенно уязвимы к атакам морских дронов. Кроме того, сеть может использоваться для охраны портов, причалов атомных ледоколов и стратегически важных объектов береговой инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные применили гибридную сеть «Дарвин ЗМ» для перехвата беспилотников.
Отечественные специалисты разработали самозатягивающуюся противодроновую сеть «Дарвин-Z» с уникальной геометрией ячеек.
Предприятие «Системы механической защиты» направило в зону спецоперации маскировочные барьеры для защиты техники от дронов-камикадзе.
ВСУ расправились с пятью военнослужащими за жалобы на офицеров
Tекст: Тимур Шайдуллин
В Сумской области командование 47-й мехбригады ВСУ распорядилось убить пятерых бойцов, призывавших сослуживцев сообщить о нарушениях офицеров, сообщили в российских силовых структурах.
Командование 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ приказало устранить пятерых военнослужащих, которые пытались убедить своих сослуживцев пожаловаться на действия офицеров главе Сумской областной военной администрации Олегу Григорову. Об этом сообщили ТАСС источники в российских силовых структурах.
Собеседник агентства отметил: «По приказу командования 47-й отдельной мехбригады ВСУ были убиты пять военнослужащих бригады, убеждавшие своих сослуживцев пожаловаться на офицеров подразделения главе Сумской ОВА Олегу Григорову».
Также стало известно, что еще один подобный инцидент произошел в селе Речки Сумской области. По информации источника, украинские военнослужащие расправились с сослуживцем, который собирался доложить об их намерениях покинуть армию без разрешения.
Ранее военнослужащий ВСУ убил 27-летнего польского наемника во время пьяного спора о событиях на Волыни и деятельности запрещенной в России УПА.
До этого украинские военнослужащие совершили вооруженный мятеж под Купянском, в результате которого погиб капитан из 15-й бригады НГУ «Азов» (запрещен в России, признан террористическим).
Как писала газета ВЗГЛЯД, тогда националисты на Украине жестоко подавили попытку вооруженного мятежа мобилизованных солдат под Чугуевом.
Китайский пятилетний план по развитию промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию.
К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне.
«В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами.
«Коллапс и окончание эпохи двухпартийной системы», – такими словами эксперты комментируют прошедшие в Британии местные выборы, по итогам которых правящая Лейбористская партия терпит поражение. При этом проиграли и их главные конкуренты – консерваторы: они не получили тех голосов, которые обычно «брали» за счет неудачи оппонентов. Победителем выборов можно назвать Reform UK во главе с Найджелом Фараджем. Чем объясняются такие результаты, и что они сулят действующему премьеру Киру Стармеру?
В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями?
Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?
