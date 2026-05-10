В Совфеде рассказали о новой схеме кражи данных через поддельную Captcha
Мошенники стали чаще использовать проверку Captcha для кражи персональных данных, сообщил сенатор Артем Шейкин.
Шейкин уточнил, что сейчас вместо привычного выбора картинок или ввода текста пользователю предлагают открыть дополнительное окно и запустить программу, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к устройству, передает ТАСС.
По словам сенатора, схема становится популярной, потому что пользователи не подозревают подвоха – проверка Captcha воспринимается как обычная формальность.
Шейкин отметил: «Человек попадает на сайт и видит окно, похожее на обычную проверку. Но вместо выбора картинок или ввода текста ему предлагают выполнить действия на устройстве: нажать определенные клавиши, открыть дополнительное окно и подтвердить запуск сомнительной программы. Формально это подается как проверка, но на деле пользователь сам запускает вредоносный код. После этого злоумышленники могут получить доступ к данным на устройстве: паролям, аккаунтам, банковской информации и другим персональным сведениям».
Сенатор объяснил, что в настоящей Captcha не требуется открывать новые окна или выполнять дополнительные действия за пределами страницы. Если пользователь сталкивается с требованием сделать что-то подобное, это признак мошенничества и попытки заражения устройства.
Он также подчеркнул, что сегодня злоумышленники больше не запугивают жертв, а используют доверие к привычным действиям в интернете. В случае подозрительной «проверки» Шейкин рекомендует сразу закрывать страницу и не следовать сомнительным инструкциям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты «Лаборатории Касперского» выявили волну кибератак с использованием фальшивых тестов на различение человека и бота. Позже злоумышленники создали имитирующий проверку безопасности антивирусом мошеннический сайт.
Сенатор Артем Шейкин также рассказал о многоступенчатом сценарии обмана граждан от лица сотрудников Роскомнадзора.