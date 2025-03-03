Мошенники замаскировали фишинг под проверку от «Касперского»

МВД предупредило о маскирующихся под «Касперского» мошенниках

Tекст: Алексей Дегтярев

Ресурс имитирует проверку безопасности с помощью антивируса «Касперский», чтобы завоевать доверие пользователей. В ходе спам-рассылок жертвам отправляли ссылки на этот сайт, сообщается в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Когда пользователь заходит на сайт, фейковый антивирус в течение трех секунд создает иллюзию проверки, после чего активируется кнопка «Перейти».

Нажатие на эту кнопку перенаправляло пользователей на ресурсы, угрожающие их безопасности. Этот метод мошенники использовали, модифицировав предыдущую фишинговую схему, связанную с голосованиями. Эксперты предупреждают, что данная техника может быть адаптирована и для других фишинговых атак.

Специалисты компании «Касперский» уже пометили данный ресурс как фишинговый, предупреждая пользователей об опасности.

Ранее в МВД предупредили, что аферисты адаптировали мошеннические схемы для студентов, они выдают себя за сотрудников деканатов и студенческих поликлиник, чтобы получить доступ к аккаунтам на «Госуслугах».