Сенатор Шейкин рассказал о представляющихся Роскомнадзором мошенниках

Tекст: Алексей Дегтярёв

Жертвы получают СМС с кодом от неизвестного сервиса, также в этот момент туда поступает звонок, собеседник представляется сотрудником государственной структуры, например, Пенсионного фонда, рассказал Шейкин, передает «Газета.Ru».

После озвучивания цифр связь внезапно обрывается, имитируя технические неполадки или вмешательство извне. Затем жертве сообщают, что разговор был перехвачен Роскомнадзором якобы для предотвращения мошенничества.

Мнимые чиновники запугивают граждан риском оформления кредитов и требуют немедленно связаться с «куратором» по специальному номеру. В ходе беседы аферисты выясняют личные подробности, усиливая психологическое давление.

Финальным аккордом становится требование продиктовать настоящий код восстановления доступа к порталу «Госуслуги». Убежденный в правильности своих действий человек собственноручно передает мошенникам контроль над аккаунтом.

Ранее в МВД сообщали, что мошенники под видом новых учеников убеждают онлайн-репетиторов передать реквизиты банковских карт или вводить данные на фишинговых сайтах, маскирующихся под Zoom.