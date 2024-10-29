Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.0 комментариев
Хакеры начали подделывать тесты против ботов для атак на пользователей ПК
Kaspersky: Хакеры начали подделывать тесты против ботов для атак на пользователей ПК
Злоумышленники используют фальшивые капчи и стилизованные под Google Chrome сообщения об ошибке для атак на пользователей ПК, что позволяет им красть данные, сообщили в «Лаборатории Касперского».
Специалисты «Лаборатории Касперского» выявили новую волну кибератак с использованием фальшивых тестов на различение человека и бота, а также сообщений об ошибке в браузере, стилизованных под Google Chrome. Эти атаки распространяются через букмекерские сайты, ресурсы с контентом для взрослых и аниме-сообщества, передает РИА «Новости».
Злоумышленники заманивают жертв на вредоносные страницы, где предлагают пройти тест или устранить несуществующую проблему в браузере. В результате этих действий на компьютер загружается вредоносное программное обеспечение, которое крадет данные пользователя и активно посещает различные рекламные сайты. Наибольшее количество атак зафиксировано в России, Бразилии, Испании и Италии.
В «Лаборатории Касперского» отметили, что ранее такие атаки были нацелены на геймеров через пиратские игровые сайты, но теперь они распространяются через различные платформы. Для атак используется не только стилер Lumma, но и троянец Amadey, которые крадут логины и пароли, делают скриншоты и даже могут установить удаленный доступ к устройству, что позволяет злоумышленникам полностью контролировать компьютер.
Ранее технический руководитель МТС RED SOC Ильназ Гатауллин посоветовал отключить функцию автоматического подключения к известным Wi-Fi-сетям на телефоне для защиты от хакеров.
Также мошенники начали использовать новый метод угона аккаунтов Telegram, выдавая себя за «советников по безопасности».