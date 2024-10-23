В Telegram выявили схему угона аккаунтов под видом «советов по безопасности»

В Telegram выявили схему кражи аккаунтов россиян под видом «советов по безопасности»

Tекст: Мария Иванова

Мошенники в Telegram начали использовать новую схему для кражи данных, сообщает ТАСС. Они создают аккаунты под названием «Советы по безопасности», через которые уведомляют пользователей о якобы блокировке их учетной записи из-за «мошеннических действий». В сообщении предлагается перейти по ссылке в «системный центр», чтобы избежать блокировки.

Специалисты из «Лаборатории Касперского» считают, что это фишинговая атака. Они подчеркивают, что такие сообщения не похожи на официальные уведомления от Telegram, и рекомендуют не переходить по таким ссылкам. Старший контент-аналитик Татьяна Куликова предупреждает: пользователь, попав на фейковую страницу, вводит свои данные, которые затем оказываются у злоумышленников.

Александр Вураско из Solar Aura подтвердил, что целью мошенников является кража аккаунтов, схема, по его словам, существует около двух лет. Руководитель аналитических исследований Positive Technologies Ирина Зиновкина добавила, что такие схемы могут привести к краже денег и конфиденциальной информации. Она также отметила, что мошенники часто прибегают к темам подтверждения учетной записи и обновления ПО.

Ранее стало известно, что злоумышленники взламывали неактивные профили россиян в WhatsApp, выдавая себя за сотрудников банков или операторов, чтобы обмануть пользователей мессенджера. Между тем ФОМС призвал граждан игнорировать мошеннические звонки о замене полисов ОМС на новые с QR-кодом.