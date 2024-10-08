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ФОМС предупредил о мошенниках с предложениями новых полисов
ФОМС сообщил о мошенниках, предлагающих заменить бессрочные полисы ОМС на новые с QR-кодом
ФОМС призвал граждан игнорировать мошеннические звонки о замене полисов ОМС на новые с QR-кодом.
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) предостерегает россиян от мошенников, предлагающих заменить полис обязательного медицинского страхования (ОМС), передает ТАСС. В ведомстве подчеркнули, что полисы ОМС действуют бессрочно, и их замена или продление не требуется. При поступлении звонков с предложением получить новый полис необходимо незамедлительно сообщить об этом в страховую организацию или территориальный фонд.
ФОМС отметил, что случаи мошенничества с полисами ОМС являются актуальной проблемой, и схемы обмана становятся все более изощренными. Гражданам советуется не отвечать на вопросы мошенников, не устанавливать дополнительные приложения и не переходить по подозрительным ссылкам. Важно также не предоставлять никакие личные данные в ответ на такие звонки.
Специалисты страховщиков никогда не требуют предоставления персональной информации или перевода денежных средств по СМС. Если гражданин столкнулся с подобными случаями, ему следует обратиться в страховую медицинскую организацию или в единый контакт-центр территориального фонда ОМС за разъяснениями и помощью.
Отметим, что ранее аферисты начали применять в своих схемах поддельные приказы Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти. Мошенники также создают в мессенджерах поддельные профили популярных сервисов доставки, таких как СДЭК и Delivery Club, чтобы получить доступ к банковским данным пользователей. Кроме того, мошенники атаковали россиян в Telegram под предлогом записи к врачу.