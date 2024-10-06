Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Мошенники начали выдавать себя за СДЭК и Delivery Club
Роскачество выявило схему обмана с поддельными профилями служб доставки в мессенджерах
Мошенники создают в мессенджерах поддельные профили популярных сервисов доставки, таких как СДЭК и Delivery Club, чтобы получить доступ к банковским данным пользователей, сообщило Роскачество.
Мошенники начали использовать новую схему обмана, создавая в мессенджерах, в частности, в WhatsApp, фальшивые профили известных сервисов доставки, таких как СДЭК, «Сбермаркет», «Яндекс доставка» и Delivery Club, передает ТАСС.
Пользователям приходят сообщения о том, что их заказ готов к доставке. Для получения дополнительных сведений о заказе мошенники предлагают перейти по фишинговой ссылке, которая ведет на поддельный сайт, имитирующий официальный сервис. На этом сайте пользователей просят ввести номер карты, имя пользователя и пароль от онлайн-банка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, член комитета Госдумы Антон Немкин сообщил, что мошенники в Telegram под видом записи к врачу пытаются похитить данные пользователей портала «Госуслуги». Обманщики предлагают перейти в чат-боты и фейковые порталы.