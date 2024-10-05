Мошенники атаковали россиян в Telegram под предлогом записи к врачу

Мошенники в Telegram под видом записи к врачу пытались получить доступ к аккаунтам

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА Новости, мошенники в Telegram начали атаку на россиян, представляясь специалистами системы ЕМИАС, и предлагают записаться к врачу.

Основной целью злоумышленников является получение доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги». Депутат Антон Немкин уточнил, что мошенники используют чат-боты для распространения фишинговых ссылок на фальшивые порталы, где пользователи вводят личные данные.



Парламентарий подчеркнул, что защита от мошенников в Telegram требует строгости и внимательности, так как злоумышленники стараются завоевать доверие, представляясь официальными лицами или знакомыми. Немкин настоятельно советует не делиться через мессенджер паролями и другой конфиденциальной информацией.

Немкин также отметил важность проверки подлинности контактов и каналов в Telegram: мошенники создают фальшивые аккаунты, имитирующие официальные страницы. Депутат рекомендовал пользователям проверять значок верификации и перепроверять информацию на официальных ресурсах компаний, если они направляются на сторонние сайты или требуют платежи.

Он добавил, что включение двухфакторной аутентификации в Telegram может значительно повысить уровень безопасности. Немкин предупредил об опасности сомнительных ссылок и файлов, которые могут содержать вредоносные программы. Пользователям советуют использовать антивирусные программы для проверки подозрительных ссылок.