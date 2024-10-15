Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.2 комментария
Стало известно о взломе мошенниками неактивных профилей россиян в WhatsApp
«Вымпелком» сообщил о взломах неактивных профилей россиян в WhatsApp для обмана от имени банков
Злоумышленники взламывали неактивные профили россиян в WhatsApp, выдавая себя за сотрудников банков или операторов, чтобы обмануть пользователей мессенджера.
Мошенники начали использовать неактивные аккаунты россиян в WhatsApp для осуществления обмана, передает РИА «Новости». Директор по клиентскому обслуживанию и сервису розничного бизнеса «Вымпелкома» Дмитрий Чернов сообщил, что злоумышленники взламывают такие аккаунты и обзванивают других пользователей, представляясь сотрудниками банков или сотовых операторов.
«Мошенники взламывают аккаунты неактивных пользователей и начинают обзвон других пользователей мессенджера, выдавая себя за сотрудников банков или сотовых операторов», – заявил Чернов.
Злоумышленники могут менять изображение профиля на логотип компании, чтобы внушить доверие. Звонки поступают с номера жертвы, что затрудняет идентификацию мошенничества. Часто жертвами этой схемы становятся пожилые пользователи, которым мессенджер установили их дети или внуки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, россиян предупредили об опасности открыток в WhatsApp и Telegram, которые требуют перехода по ссылкам, мошенники научились подделывать сообщения в WhatsApp с помощью ИИ, также сообщалось, что россиян предупредили о новом вирусе под видом приложения для WhatsApp.