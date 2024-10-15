Стало известно о взломе мошенниками неактивных профилей россиян в WhatsApp

«Вымпелком» сообщил о взломах неактивных профилей россиян в WhatsApp для обмана от имени банков

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мошенники начали использовать неактивные аккаунты россиян в WhatsApp для осуществления обмана, передает РИА «Новости». Директор по клиентскому обслуживанию и сервису розничного бизнеса «Вымпелкома» Дмитрий Чернов сообщил, что злоумышленники взламывают такие аккаунты и обзванивают других пользователей, представляясь сотрудниками банков или сотовых операторов.

«Мошенники взламывают аккаунты неактивных пользователей и начинают обзвон других пользователей мессенджера, выдавая себя за сотрудников банков или сотовых операторов», – заявил Чернов.

Злоумышленники могут менять изображение профиля на логотип компании, чтобы внушить доверие. Звонки поступают с номера жертвы, что затрудняет идентификацию мошенничества. Часто жертвами этой схемы становятся пожилые пользователи, которым мессенджер установили их дети или внуки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, россиян предупредили об опасности открыток в WhatsApp и Telegram, которые требуют перехода по ссылкам, мошенники научились подделывать сообщения в WhatsApp с помощью ИИ, также сообщалось, что россиян предупредили о новом вирусе под видом приложения для WhatsApp.