Эксперт Храпунова: Мошенники научились подделывать сообщения в WhatsApp с помощью ИИ

Tекст: Елизавета Шишкова

Участились случаи взлома аккаунтов WhatsApp (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в России) и последующего создания поддельных сообщений с использованием искусственного интеллекта. Мошенники копируют манеру общения жертвы, ее интонацию и мимику, что позволяет им убедительно имитировать ее голос и видео. Это значительно усложняет выявление подделки для обычного пользователя, передает РИА «Новости».

«Мошенники начинают общаться с жертвами не с просьб о денежной помощи, а с обычных тем, чтобы расположить к себе. Это делает их действия более убедительными», – отметила Храпунова.

Чтобы обезопасить себя, эксперты рекомендуют проверять любую подозрительную просьбу о помощи дополнительным способом связи, например, по телефону. Также полезно использовать «контрольный вопрос», ответ на который известен только вам.

В случае взлома аккаунта необходимо незамедлительно предупредить своих контактов о случившемся и отключить все активные сеансы в WhatsApp. Специалисты также советуют установить двухфакторную аутентификацию и быть осторожными при сканировании QR-кодов и открытии неизвестных ссылок.

«Анимированные изображения, которые часто пересылают пользователи мессенджеров, также могут нести угрозу, так как в них могут быть скрыты вирусы», – предупредила Храпунова.