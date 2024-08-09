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Мошенники научились подделывать сообщения в WhatsApp с помощью ИИ
Эксперт Храпунова: Мошенники научились подделывать сообщения в WhatsApp с помощью ИИ
Киберпреступники стали использовать искусственный интеллект для создания реалистичных дипфейков, имитирующих голоса и видео жертв, чтобы обманом выманивать деньги у их знакомых, предупредила куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.
Участились случаи взлома аккаунтов WhatsApp (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в России) и последующего создания поддельных сообщений с использованием искусственного интеллекта. Мошенники копируют манеру общения жертвы, ее интонацию и мимику, что позволяет им убедительно имитировать ее голос и видео. Это значительно усложняет выявление подделки для обычного пользователя, передает РИА «Новости».
«Мошенники начинают общаться с жертвами не с просьб о денежной помощи, а с обычных тем, чтобы расположить к себе. Это делает их действия более убедительными», – отметила Храпунова.
Чтобы обезопасить себя, эксперты рекомендуют проверять любую подозрительную просьбу о помощи дополнительным способом связи, например, по телефону. Также полезно использовать «контрольный вопрос», ответ на который известен только вам.
В случае взлома аккаунта необходимо незамедлительно предупредить своих контактов о случившемся и отключить все активные сеансы в WhatsApp. Специалисты также советуют установить двухфакторную аутентификацию и быть осторожными при сканировании QR-кодов и открытии неизвестных ссылок.
«Анимированные изображения, которые часто пересылают пользователи мессенджеров, также могут нести угрозу, так как в них могут быть скрыты вирусы», – предупредила Храпунова.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ