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Суд в Самаре назначил заседание по иску к организатору концерта Канье Уэста
Суд Октябрьского района Самары назначил на 16 декабря заседание по иску к организатору несостоявшегося концерта американского рэпера Канье Уэста в России.
Октябрьский районный суд Самары назначил на 16 декабря первое заседание по существу иска к компании Say Agency, которая выступала организатором несостоявшегося выступления американского рэпера Канье Уэста в России, пишет ТАСС.
Ранее по гражданскому иску инстанция выдала исполнительный лист, на основании которого судебные приставы наложили арест на средства организатора в размере 115,5 тыс. рублей. Это первый известный случай ареста счетов компании в рамках судебных разбирательств из-за анонсированных российских концертов музыканта.
Иск о защите прав потребителей в сфере услуг был подан к агентству в конце сентября. В качестве третьих лиц к делу привлечены Роспотребнадзор, реализовавшая билеты компания ООО «Интикетс» и заявленная площадка для выступления ООО «Зенит-Арена».
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в суды Москвы поступило более 40 исков к компании «Сэй эдженси».
В прошлом месяце суд привлек футбольный клуб «Зенит» к разбирательству о возврате денег за билеты.
Представитель компании Say Agency Александр Панин сообщил об отсутствии признаков мошенничества при подготовке выступления.