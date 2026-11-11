Глава Башкирии поручил нарастить выпуск FPV-дронов для нужд спецоперации

Глава Башкирии Хабиров поручил нарастить выпуск FPV-дронов для нужд спецоперации

Tекст: Ольга Иванова

В ходе прямой линии к главе региона обратился командир взвода батальона имени Тагира Кусимова Михаил Балакин с вопросом о возможности модернизации дронов и расширения их поставок. Военнослужащий отметил успешное применение FPV-дронов «Уфимец» башкирского производства, передает РИА «Новости».

«Мы организованно стали поставлять FPV-дроны в большом количестве. Мы распределяем их по подразделениям, где служат бойцы из нашей республики. Поручаю увеличить производство дронов, мы поищем резервы. Каждый дрон – это ваша жизнь, успешное выполнение задач спецоперации», – ответил Хабиров.

Руководитель республики также предложил бойцам лично посетить производственные площадки в Башкирии и внести свои предложения по улучшению технических характеристик беспилотных аппаратов.

Ранее премьер Михаил Мишустин сообщил о росте числа комплектующих для дронов в российском реестре.