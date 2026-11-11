Задержанного по делу о ДТП с 12 жертвами в Болгарии водителя освободили

Tекст: Валерия Городецкая

В полиции болгарского города Ямбол отпустили на свободу 62-летнего румынского водителя фуры, задержанного по делу о массовой аварии, передает РИА «Новости» со ссылкой на болгарское агентство БТА.

«Допрос закончился несколько минут назад. Водитель освобожден, никаких обвинений ему не предъявлено. Он утверждает, что не останавливался на шоссе. На данном этапе у нас нет данных или доказательств обратного», – заявил Дойчев.

Ранее в МВД Болгарии предполагали, что именно фура задержанного могла спровоцировать столкновение на магистрали. Водитель не отрицал, что перед серией столкновений сбросил скорость из-за сильного тумана. ДТП произошло во вторник утром, в результате столкновения 86 автомобилей погибли 12 человек и более 50 получили ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российское посольство в Болгарии сообщило об отсутствии россиян среди пострадавших в массовой аварии в районе Ямбола.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев объявил среду днем траура в связи с гибелью 12 человек.

Губернатор области Ямбол Георги Чалыков рассказал о столкновении более чем 50 автомобилей на автомагистрали «Фракия».