Депутату сейма Латвии вынесли предупреждение за видео на русском языке

Депутату сейма Латвии Пагору вынесли предупреждение за видео на русском языке

Tекст: Вера Басилая

В первый рабочий день сейма 15-го созыва депутат от партии «Суверенная власть / Объединение Младолатыши» разместил в социальной сети видеоролик из зала парламента, в котором рассказал о запланированных к рассмотрению вопросах, передает РИА «Новости».

На момент записи видео парламентарий еще не принес присягу и не вступил в свои полномочия.

«Комиссия по временным мандатам, этике и представлениям сейма постановила вынести депутату Андрею Пагору письменное предупреждение о нарушении этического кодекса депутатов парламента. На первом заседании сейма он снял видео на русском языке и разместил в социальных сетях», – заявили в пресс-службе парламента республики.

Отмечается, что действия депутата нарушают 18-й пункт кодекса этики, который обязывает использовать государственный язык в помещениях сейма и не допускать поступков, способных вызвать сомнения в значении латышского языка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сейм Латвии обратился в комиссию по этике с просьбой оценить действия записавшего видео на русском языке парламентария Андрея Пагора.

В прошлом месяце латвийские депутаты приняли закон о запрете использования русского языка в общественных средствах массовой информации с 2027 года.

В мае выступавший против дискриминации русскоязычных депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил о незаконном лишении мандата.