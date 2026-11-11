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Депутату сейма Латвии вынесли предупреждение за видео на русском языке
Депутату сейма Латвии Пагору вынесли предупреждение за видео на русском языке
Комиссия по мандатам, этике и представлениям сейма Латвии сделала письменное предупреждение депутату Андрею Пагору за съемку и публикацию видеоролика на русском языке в социальной сети TikTok.
В первый рабочий день сейма 15-го созыва депутат от партии «Суверенная власть / Объединение Младолатыши» разместил в социальной сети видеоролик из зала парламента, в котором рассказал о запланированных к рассмотрению вопросах, передает РИА «Новости».
На момент записи видео парламентарий еще не принес присягу и не вступил в свои полномочия.
«Комиссия по временным мандатам, этике и представлениям сейма постановила вынести депутату Андрею Пагору письменное предупреждение о нарушении этического кодекса депутатов парламента. На первом заседании сейма он снял видео на русском языке и разместил в социальных сетях», – заявили в пресс-службе парламента республики.
Отмечается, что действия депутата нарушают 18-й пункт кодекса этики, который обязывает использовать государственный язык в помещениях сейма и не допускать поступков, способных вызвать сомнения в значении латышского языка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сейм Латвии обратился в комиссию по этике с просьбой оценить действия записавшего видео на русском языке парламентария Андрея Пагора.
В прошлом месяце латвийские депутаты приняли закон о запрете использования русского языка в общественных средствах массовой информации с 2027 года.
В мае выступавший против дискриминации русскоязычных депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил о незаконном лишении мандата.