Нидерланды начали готовить женщин к отбору в спецназ

Tекст: Ольга Иванова

«Нам просто необходимо, чтобы в вооруженных силах было больше женщин. Мы хотим показать, что они могут служить наравне, на любом уровне», – цитирует Босвейка ТАСС.

Участниц пилотной программы Athena Force готовят к базовому курсу корпуса коммандос сухопутных войск и сил специальных операций ВМС. По словам Босвейка, нормативы для кандидатов обоего пола останутся одинаковыми, но для женщин предусмотрели индивидуальные тренировочные планы и специально подобранную экипировку. При этом статс-секретарь признал, что военнослужащим женского пола в нидерландской армии по-прежнему приходится пользоваться снаряжением, рассчитанным на мужчин.

На начало сентября среди 46,9 тыс. военнослужащих страны насчитывалось более 6,2 тыс. женщин, что составляет около 13%, пишет NRC. Эта доля держится на стабильном уровне уже несколько лет, однако к 2030 году оборонное ведомство рассчитывает довести показатель как минимум до 30%.

Заявления о привлечении женщин прозвучали на фоне планов масштабного наращивания военного потенциала королевства. В 2027 году на нужды обороны планируется выделить 28,9 млрд евро, а к 2030 году Минобороны намерено увеличить численность персонала, включая резервистов и гражданских сотрудников, до 100 тыс. человек. Необходимость расширения армии ведомство объясняет якобы существующими угрозами со стороны России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре депутат парламента Нидерландов Маес ван Лансхот выступил с инициативой сформировать гражданский резерв из 150 тыс. человек для оказания помощи экстренным службам.

В сентябре эстонское военное ведомство сообщило о планах направить до 365 тыс. евро на субсидирование проектов, направленных на повышение готовности населения к обороне.