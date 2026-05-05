НАТО признало нехватку боеприпасов для ПРО и ПВО
Западные страны, как и Украина, испытывают недостаток боеприпасов противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) из-за низких темпов их производства, заявил французский адмирал и главнокомандующий объединенными силами НАТО по трансформации Пьер Вандье.
Вандье заявил, что западные страны, как и Украина, сталкиваются с нехваткой боеприпасов для систем противовоздушной и противоракетной обороны из-за низких темпов производства, передает ТАСС.
Он отметил: «Запад испытывает то же самое, с чем сталкивалась Украина в вопросе боеприпасов: недостаточная скорость производства и недостаточные их запасы».
По словам Вандье, для решения проблемы кроме увеличения производства можно изменить подход, например, использовать дроны-перехватчики для уничтожения вражеских беспилотников. Такой шаг, по мнению адмирала, позволит снизить затраты на защиту и повысить эффективность обороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico сообщило о дефиците ракет Patriot и других перехватчиков для ПРО и ПВО в НАТО на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
