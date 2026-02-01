Сеть «Дарвин 3М» начали применять против дронов в зоне СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сеть «Дарвин 3М», предназначенная для маскировки и защиты техники, а также укрытий от дронов-камикадзе, начала применяться в зоне спецоперации на Украине, передает ТАСС. Разработчиком выступило предприятие «Системы механической защиты» (СМЗ). Представитель компании сообщил: «На смену классическим маскировочным сетям приходит комплексное решение, предназначенное для защиты техники и укрытий от малых БПЛА. Сеть «Дарвин ЗМ» совмещает функции маскировки и физического барьера. Новое изделие уже начало применяться в зоне СВО».

Сеть представляет собой полотно шириной 12 метров и плотностью 160 грамм на квадратный метр, которое натягивается на расстоянии от двух метров перед объектом. В СМЗ объяснили, что конструкция останавливает или детонирует дроны-камикадзе до их контакта с целью. Монтаж не требует специального оборудования, а в качестве опор можно использовать подручные материалы.

Система модульная, что позволяет создавать укрытия разной сложной формы и защищать объекты различной площади. В компании подчеркнули, что производство сетей налажено в промышленных масштабах, что позволяет стабильно обеспечивать подразделения новым изделием.

