Офицер 15-й бригады «Кара-Даг» был убит в результате мятежа ВСУ у Купянска
В результате вооруженного мятежа украинских военнослужащих под Купянском был убит капитан из 15-й бригады НГУ «Азов» (запрещен в России, признан террористическим), позывной Старшина, сообщили в в российских силовых структурах.
Силовики сообщили, что в Купянском районе Харьковской области произошел вооруженный мятеж среди украинских военных. По данным российских силовых структур, конфликт возник в районе населенного пункта Малая Шапковка и привел к гибели капитана Сергея Маловичко, заместителя командира штурмовой роты 15-й бригады «Кара-Даг» 1-го корпуса Нацгвардии Украины «Азов» (запрещен в России, признан террористической организацией), передает ТАСС.
Собеседник агентства сообщил, что мятеж был устроен личным составом сводного штурмового подразделения, сформированного из военнослужащих нескольких украинских бригад. Причиной конфликта стала акция неповиновения группы военных, отказавшихся выполнять боевую задачу из-за некомпетентных действий капитана Маловичко.
В ходе вооруженного столкновения между украинскими военными капитану Маловичко было нанесено несколько огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью, уточнили в силовых структурах.
Ранее украинские националисты жестоко подавили попытку вооруженного мятежа мобилизованных солдат под Чугуевом.
Военнослужащие 151-й бригады ВСУ отказались укреплять позиции на купянском направлении из-за страха уничтожения.
Генеральный штаб ВСУ принял решение снять с должностей командиров 14-й бригады и 10-го корпуса из-за скандала с нехваткой продовольствия у солдат.