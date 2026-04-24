Командиров ВСУ отстранили после скандала со снабжением войск под Купянском

Генштаб ВСУ снял двух командиров из-за голодающих солдат под Купянском

Tекст: Вера Басилая

Генштаб ВСУ снял с должностей командиров 14-й бригады и 10-го корпуса после публикации в соцсетях фотографий голодных украинских солдат под Купянском.

Решение вызвано общественным резонансом – публикации о военных, лишенных воды и еды, привлекли внимание на Украине и вызвали недовольство граждан.

По данным Генштаба ВСУ, проблемы со снабжением возникли именно в районе Купянска. Причиной сложностей стали российские удары, которые, как отмечается, серьезно затруднили обеспечение подразделений, а командование скрывало реальное положение дел. В официальном заявлении подчеркивается, что отмечены потери части позиций, а также нехватка продовольствия на отдельных участках фронта.

В украинских пабликах отмечают, что снятие командиров не решает проблему, так как российские войска фактически перерезали всю логистику в этом районе. Доставка снабжения при помощи дронов не покрывает потребности, а сил для исправления ситуации у ВСУ нет. Кроме того, часть украинских подразделений была перекинута в район Волчанска для сдерживания наступления российских сил, что еще больше осложнило обстановку под Купянском.

