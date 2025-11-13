Tекст: Катерина Туманова

Голодные солдаты ВСУ просят сбросить им провизию с беспилотников, но командир отказывает им, мотивируя это их бездействием в окружении, приводит ТАСС данные радиоперехвата.

«Мне не дают логистику. Прошло четыре дня, вы просидели, никуда не пошли, а теперь мне никто не верит, что вы куда-то пойдете. Надо заходить [на позиции ВС России]», – говорит командир ВСУ.

В свою очередь, голодные солдаты ВСУ заверяют, что готовы контратаковать, но не в силах этого сделать из-за долгого голодания и отсутствия воды. По их словам, они голодают почти неделю и нуждаются в еде и воде для выполнения задач.

Согласно имеющимся звуковым файлам, которые записывались на протяжении нескольких дней, провизию украинским солдатам так и не доставили.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие ВСУ меняют военную форму на гражданскую одежду и используют обычные автомобили для перемещений по Купянску и его окрестностям. Подразделения ВС России разгромили новейшими тяжелыми FPV-дронами «Заноза» четыре дальние переправы ВСУ в районе Купянска. Пленные ВСУ рассказали о приказах командиров стрелять по мирным в Купянске.