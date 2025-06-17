NYT узнала о попытках Киева показать выгоду для США от сделки по металлам

NYT: Киев показывает Трампу шансы на ощутимые результаты от сделки по ресурсам

Tекст: Ирма Каплан

Через месяц с небольшим после того, как Украина подписала соглашение, предоставляющее США долю в ее минеральных запасах, Киев стремится показать администрации Дональда Трампа, что эта сделка может дать быстрые и ощутимые результаты, пишет New York Times (NYT).

«В понедельник Украина одобрила первые шаги по разрешению частным инвесторам разрабатывать крупное государственное месторождение лития, заявили два правительственных чиновника. Такой проект станет первым, которому будет дан зеленый свет в рамках сделки с США», – сказано в статье.

По словам источников, украинское правительство согласилось начать разработку рекомендаций по открытию торгов компаниями на разработку литиевого месторождения Добра в центральной Украине. Это одно из крупнейших на Украине месторождений лития, критически важного для производства электрических батарей.

Среди вероятных участников торгов – консорциум инвесторов, в который входят TechMet, инвестиционная энергетическая фирма, частично принадлежащая правительству США, и Рональд С. Лаудер, миллиардер, друг президента Трампа, пишет NYT.

Половина доходов, которые украинское правительство получает от добычи полезных ископаемых, будет поступать в совместный инвестиционный фонд США и Украины. Затем эти доходы будут реинвестироваться в экономику Украины, хотя США также будут претендовать на часть. Трамп представил эту договоренность как погашение прошлой военной помощи США Украине.

Напомним, экс-член команды Госдепа по восстановлению Украины Тайсон Баркер заявил, что на Украине до сих пор не подтверждено наличие значимых запасов редкоземельных металлов. Крупнейшие мировые компании заявляли, что не видят выгоды в разработке месторождений на Украине.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперты сообщили, что соглашение по минералам между США и Украиной не обеспечит прибыль от добычи полезных ископаемых как минимум в течение ближайших 10-15 лет.