Кадыров заявил, что решающий шаг в урегулировании конфликта на Украине за Путиным

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что все остальные обсуждения являются лишь «болтологией», сообщает ТАСС.

Кадыров также прокомментировал роль избранного президента США Дональда Трампа, заявив, что он может прекратить финансирование и оставить наемников, но окончательное решение способно принять только российское руководство. По его словам, только президент России может поставить точку в этом вопросе.

Кадыров подчеркнул необходимость обеспечения безопасности России. Он выразил мнение, что для этого следует «уничтожить всех шайтанов» и вернуть территории, что позволит сделать страну безопасной. Только после этого, по его словам, можно будет говорить о дальнейшем развитии ситуации.

Ранее российское руководство рассмотрело заявление избранного американского президента Дональда Трампа по украинскому конфликту.

Президент Украины Владимир Зеленский начал признавать необходимость переговоров Украины с Россией, заявил Трамп.

Но сам украинский президент заявил, что не приемлет предложение Трампа о немедленном прекращении огня на украинской территории.