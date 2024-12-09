Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.3 комментария
Кадыров заявил о решающей роли Путина в урегулировании конфликта на Украине
Кадыров заявил, что решающий шаг в урегулировании конфликта на Украине за Путиным
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что окончательное решение по мирному урегулированию конфликта на Украине зависит от президента России Владимира Путина.
Он отметил, что все остальные обсуждения являются лишь «болтологией», сообщает ТАСС.
Кадыров также прокомментировал роль избранного президента США Дональда Трампа, заявив, что он может прекратить финансирование и оставить наемников, но окончательное решение способно принять только российское руководство. По его словам, только президент России может поставить точку в этом вопросе.
Кадыров подчеркнул необходимость обеспечения безопасности России. Он выразил мнение, что для этого следует «уничтожить всех шайтанов» и вернуть территории, что позволит сделать страну безопасной. Только после этого, по его словам, можно будет говорить о дальнейшем развитии ситуации.
Ранее российское руководство рассмотрело заявление избранного американского президента Дональда Трампа по украинскому конфликту.
Президент Украины Владимир Зеленский начал признавать необходимость переговоров Украины с Россией, заявил Трамп.
Но сам украинский президент заявил, что не приемлет предложение Трампа о немедленном прекращении огня на украинской территории.