О том, что руководители страны ведут Сирию к катастрофе, российские ТГ-каналы и независимые аналитики писали примерно с 2021 года. И о производстве каптагона в промышленных масштабах, и о жутком состоянии армии, об отстранении самых толковых генералов, и о том, что экономика страны уничтожена.0 комментариев
Песков: Кремль внимательно ознакомился с заявлением Трампа по Украине
Российское руководство детально рассмотрело заявление избранного американского президента Дональда Трампа по украинскому конфликту, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы внимательно ознакомились с заявлением избранного президента США Дональда Трампа, которое он сделал после встречи в Париже с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном и [Владимиром] Зеленским», – цитирует Пескова ТАСС.
Напомним, Трамп заявил, что украинская сторона якобы желает заключить с российской соглашение об урегулировании конфликта.
Напомним, делегация киевского режима провела встречу с будущим вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Вашингтоне.