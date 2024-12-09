Трамп: Зеленский признал необходимость переговоров Украины с Россией

Tекст: Вера Басилая

Трамп в интервью газете New York Post заявил о переменах в позиции президента Украины Владимира Зеленского. По словам Трампа, Зеленский начал признавать, что Украине пора начать переговоры с Россией.

«Он хочет заключить мир. Это что-то новое. Он хочет прекращения огня.», – заявил Трамп, передает ТАСС.

По словам избранного президента США, на их встрече не обсуждались детали возможного прекращения огня.

Ранее Дональд Трамп после встречи с Зеленским и Макроном в Париже уже заявлял, что киевский режим стремится к заключению соглашения с Россией об урегулировании конфликта.

В свою очередь, глава украинского режима Владимир Зеленский отмечал что не приемлет предложение о немедленном прекращении огня на Украине.

Трехсторонние переговоры с участием Эммануэля Макрона, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Париже завершились без итогового заявления и продлились всего 20 минут.

После встречи с Трампом Зеленский заявлял о своем желании «быстро завершить войну».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил отказ Украины от переговоров с Россией.