  • Новость часаМногоэтажки в Курахово перешли под контроль России
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    Многоэтажки в Курахово перешли под контроль России
    США потребовали привлечь Башара Асада к ответственности
    Новые власти Сирии гарантировали безопасность военных баз России
    Курды сообщили об ожесточенных боях с сирийской оппозицией
    Стали известны условия получения Киевом кредита за счет активов России
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Призрак Османской империи пришел в Сирию

    Мы обычно говорим о геополитической ситуации в связи с совокупным Западом (США, Британией, Германией) и Востоком – арабским миром, Индией и Китаем. Но тень Османской империи на наших глазах встает во весь рост – например, в Сирии.

    2 комментария
    Александр Коц Александр Коц Не буду горевать по Сирии больше, чем по Херсону или Киеву

    Россия никогда и не брала на себя обязательства воевать за Сирию. Против террористических группировок, в которых были и наши сограждане – да. Но не за сирийцев. И не вместо них.

    21 комментарий
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Новое лицо сирийских повстанцев

    В Идлибе Абу-Мухаммаду аль-Джулани удалось создать фасад той самой «Новой Сирии», которую обещала оппозиция уже 10 лет. Сейчас дает интервью CNN и рассуждает, как ему удалось добиться успеха и что будет делать дальше.

    9 комментариев
    9 декабря 2024, 09:22 • Новости дня

    Трамп подтвердил, что Зеленский признал необходимость переговоров с Россией

    Трамп: Зеленский признал необходимость переговоров Украины с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский начал признавать необходимость переговоров Украины с Россией, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

    Трамп в интервью газете New York Post заявил о переменах в позиции президента Украины Владимира Зеленского. По словам Трампа, Зеленский начал признавать, что Украине пора начать переговоры с Россией.

    «Он хочет заключить мир. Это что-то новое. Он хочет прекращения огня.», – заявил Трамп, передает ТАСС.

    По словам избранного президента США, на их встрече не обсуждались детали возможного прекращения огня.

    Ранее Дональд Трамп после встречи с Зеленским и Макроном в Париже уже заявлял, что киевский режим стремится к заключению соглашения с Россией об урегулировании конфликта.

    В свою очередь, глава украинского режима Владимир Зеленский отмечал что не приемлет предложение о немедленном прекращении огня на Украине.

    Трехсторонние переговоры с участием Эммануэля Макрона, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Париже завершились без итогового заявления и продлились всего 20 минут.

    После встречи с Трампом Зеленский заявлял о своем желании «быстро завершить войну».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил отказ Украины от переговоров с Россией.

    8 декабря 2024, 10:44 • Новости дня
    Трамп заявил о бегстве Асада и готовности Украины к переговорам с Россией
    Трамп заявил о бегстве Асада и готовности Украины к переговорам с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона желает заключить с российской соглашение об урегулировании конфликта, заявил избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, отметив поражение сил Асада в Сирии и якобы отсутствие у России интересов в Сирии из-за войны на Украине.

    «[Президент Украины Владимир] Зеленский и Украина хотели бы заключить [мирное] соглашение [с Россией] и остановить безумие», – сообщил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он призвал срочно прекратить огонь и начать переговоры. По данным политика, украинская армия потеряла за годы конфликта 400 тыс. военнослужащих.

    Также Трамп обратил внимание на происходящие на сирийской территории события.

    «[Президент Сирии Башар] Асад ушел. Он бежал из своей страны. Его защитник, Россия, Россия, Россия, ведомая [президентом] Владимиром Путиным, более не заинтересована в его защите. У России изначально не было причин присутствовать там», – добавил он.

    По его утверждению, российская сторона потеряла интерес в Сирии из-за украинских событий.

    Ранее украинская делегация под руководством главы офиса Зеленского Андрея Ермака в Вашингтоне встретилась с будущим вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и представителями будущей администрации Белого дома.

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    8 декабря 2024, 15:20 • Новости дня
    Зеленский отверг предложение Трампа о прекращении огня на Украине
    Зеленский отверг предложение Трампа о прекращении огня на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не приемлет предложение избранного президента США Дональда Трампа о немедленном прекращении огня на украинской территории.

    «Это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями», – сказал Зеленский, комментируя предложение Трампа, передает ТАСС.

    Он добавил, что не станет принимать мирные соглашения без гарантий безопасности.

    Вместе с тем он не стал комментировать слова Трампа о готовности киевского режима заключить соглашение с Россией.

    В воскресенье Трамп заявил, что киевский режим хочет заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно ознакомился с высказыванием Трампа по этой теме.

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    8 декабря 2024, 13:28 • Видео
    Украина ищет подход к Трампу

    Визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США для встречи с командой Дональда Трампа окончился худшим для Украины образом. Если коротко, денег не дадут, в НАТО не возьмут, а Владимиру Зеленскому велено идти на выборы, чтоб избавиться от статуса «просроченного президента».

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    8 декабря 2024, 14:24 • Новости дня
    Премьер Грузии Кобахидзе прокомментировал встречу Трампа и Зурабишвили
    Премьер Грузии Кобахидзе прокомментировал встречу Трампа и Зурабишвили
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе выразил надежду на установление мира в регионе после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Очень надеюсь на мир в регионе после 20 января. Это отразится и на Грузии», – сказал Кобахидзе.

    Отвечая на вопрос о будущих отношениях Вашингтона и Тбилиси, глава правительства сказал, что «все будет очень хорошо».

    Также Кобахидзе прокомментировал встречу «на ногах» в Париже накануне Дональда Трампа и президента Грузии Саломе Зурабишвили.

    «Полномочия Зурабишвили истекают 29 декабря, когда пройдет инаугурация нового президента Грузии. К тому, что будет 20 января и далее, Зурабишвили не будет иметь отношения», – заявил премьер-министр Грузии.

    Ранее президент Грузии сообщила о встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском в Париже. Она также сообщила о «глубокой дискуссии с президентами Трампом и Макроном», в ходе которой, по ее словам, были «разоблачены украденные выборы и крайне тревожные репрессии против народа Грузии».

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    8 декабря 2024, 18:20 • Новости дня
    Израильский эксперт: Сирия погрязнет в хаосе на долгие годы

    Политолог Ципис: Власть в Сирии свергнута контролируемыми Западом группировками

    Израильский эксперт: Сирия погрязнет в хаосе на долгие годы
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Формирования, захватившие власть в Сирии, обучались западными странами. Израиль заинтересован в том, чтобы в республике не сформировалось сильное правительство. Так Тель-Авив убережет свою территорию от потенциально сильного противника, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее вооруженная оппозиция захватила столицу Сирии Дамаск.

    «Власть в Сирии была свергнута контролируемыми Западом группировками. Деятельность ХТШ и других формирований осуществляется с помощью спецслужб США и Британии. Тель-Авив также принимал участие в подготовке их специалистов», – считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности

    «Свержение Башара Асада играет на руку Израилю. Это традиционный противник еврейского государства. Прямо сейчас ЦАХАЛ наносит удары по сирийским аэродромам, помогая повстанцам окончательно добить правительство. Сирию планомерно, шаг за шагом превращают в разрушенное, обескровленное государство», – замечает собеседник.

    «Запад хочет создать контролируемый хаос. Некую местность, в пределах которой не будет уверенного режима, способного отстаивать интересы своего народа. Таким образом, у Израиля попросту не остается противников, способных нанести по нему сколь-либо значимый удар. Стабильность в Сирии потеряна на долгие десятилетия. Даже если здесь устоится определенный лидер, он, скорее всего, будет западным ставленником», – заключил Ципис.

    Ранее вооруженная сирийская оппозиция захватила Дамаск. Боевики ХТШ окружили город накануне, 7 декабря. Как сообщает издание Al Hadath, представители движения практически не встречали сопротивления со стороны республиканской армии. Всего лишь за несколько часов после начала военных действий в столице они вошли в оставленный без охраны дворец Башара Асада.

    На этом фоне Reuters сообщило, что президент страны покинул Дамаск. В настоящий момент его местонахождение неизвестно, однако издание допускает, что он мог погибнуть в авиакатастрофе. Официальных данных по этому поводу до сих пор нет. В то же время о коллапсе светского правительства заявил премьер государства Мухаммад Гази аль-Джаляли, передает Al Arabia.

    По его словам, большая часть министров приняли решение остаться в Дамаске. Они продолжат выполнять свои обязанности на время переходного периода. Сообщается, что Джаляли уже договорился об этом с лидером ХТШ Абу Мухаммадом аль-Джулани. В свою очередь, оппозиция гарантировала безопасность членам правительства, находящимся в республике.

    Между тем подразделения израильской армии пересекли линию соприкосновения на Голанских высотах и вошли в буферную зону на границе с Сирией, пишет Times of Israeli. Сообщается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности страны после падения правительства Асада. Лидер оппозиции еврейского государства Яир Лапид уже призвал к созданию коалиции с Саудовской Аравией, Бахрейном и Марокко для стабилизации ситуации в регионе.

    Напомним, текущий кризис в Сирии начался 29 ноября. Тогда боевики ХТШ атаковали второй по величине город в стране – Алеппо. Деятельность террористов поддерживалась Турцией, США и Украиной. В ночь на 8 декабря формированиям удалось занять крупный населенный пункт Хомс, благодаря чему сформировалась благоприятная обстановка для наступления на Дамаск.

    В Сирии период с 1971 года по настоящее время называют «эрой Асадов». Именно тогда отец действующего президента Хафез Асад пришел к власти, организовав переворот внутри партии «Баас». После его смерти республику возглавил Башар Асад, чье правительство сохраняло стабильность вплоть до 2011 года, когда в государстве разразилась гражданская война.

    Ранее газета ВЗГЛЯД перечислила основные ошибки сирийского правительства, которые привели к падению правящего режима.

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    8 декабря 2024, 17:46 • Новости дня
    Трамп: Украину ждет меньший объем помощи от США
    Трамп: Украину ждет меньший объем помощи от США
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим в будущем, вероятно, станет получать меньше военной помощи со стороны Соединенных Штатов, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

    «Я активно стараюсь положить конец войне, если смогу», – заявил Трамп NBC News, передает ТАСС.

    Говоря о военной поддержке украинских властей, он отметил, что в будущем Украина станет, возможно, получать меньшие объемы помощи от США.

    До этого Трамп заявлял, что киевский режим желает заключить с российской стороной соглашение об урегулировании конфликта.

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    9 декабря 2024, 03:28 • Новости дня
    Стали известны условия получения Киевом кредита за счет активов России

    Украина сообщила условия получения Киевом кредита на 20 млрд долларов за счет активов России

    Стали известны условия получения Киевом кредита за счет активов России
    @ H.-D. Falkenstein/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство Украины утвердило условия соглашения с условными обязательствами, в результате которого получит от Federal Financing Bank кредит в 20 млрд долларов на 40 лет в рамках согласованного G7 плана выделения Киеву 50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.

    Средства будут переведены в Фонд финансового посредничества, созданный Всемирным банком в октябре 2024 года для поддержки Украины, передает ТАСС.

    Соглашение реализуется через заключение договора покупки сертификата между Украиной, выступающей заемщиком, FFB и Агентством по международному развитию США (USAID).

    Также будет заключен договор гарантии и погашения ссуды, а министерство финансов Украины выпустит сертификат задолженности в пользу FFB, который будет обеспечен гарантией USAID.

    Процентная ставка по займу составит 1,3% годовых плюс текущая средняя ставка по годовым казначейским обязательствам США. Погашение и выплата процентов будут осуществляться за счет доходов от замороженных российских активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о скором поступлении Украине 50 млрд долларов на основе замороженных российских активов, что станет частью скоординированного плана США и ЕС по поддержке украинской экономики.

    В конце ноября Евросоюз и Украина подписали меморандум о предоставлении Киеву 18,1 млрд евро в виде макрофинансовой помощи для покрытия неотложных нужд. Ожидается, что заем погасят прибылью от замороженных активов России.

    МИД России заявил, что Россия готовит ответ на попытки Запада использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования Украины.

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    8 декабря 2024, 22:56 • Новости дня
    Байден потребовал привлечь Асада к ответственности

    Tекст: Антон Антонов

    Башар Асад должен быть привлечен к ответственности, заявил президент США Джо Байден, комментируя ситуацию в Сирии.

    Байден, выступая в Белом доме, заявил: «Асад должен понести ответственность», – передает ТАСС.

    Байден также сообщил, что Соединенные Штаты «не уверены, где находится» Асад. Как отметил Байден, Вашингтон получил информацию о возможном пребывании Асада в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженная оппозиция взяла под контроль Дамаск.

    Министерство иностранных дел России сообщило, что Асад решил оставить пост президента и покинул Сирию для передачи власти мирным путем. Источник в Кремле заявил, что Асаду и его семье по гуманитарным соображениям предоставлено убежище в России.

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    8 декабря 2024, 23:59 • Новости дня
    Хинштейн захотел изменить подход к восстановлению жилья в Курской области

    Хинштейн заявил о необходимости изменить подход к восстановлению жилья после атак ВСУ в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Необходим пересмотр процесса восстановления жилья после украинских атак, пострадавшие не должны ждать компенсацию и самостоятельно находить подрядчиков для ремонта, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн посетил Льгов, который подвергся украинскому обстрелу. Он сообщил в Telegram, что повреждения получили два дома. Новый глава региона пояснил, что хотел «понять, насколько эффективно властями выстроена система реагирования и устранения повреждений».

    Он отметил, что «местные власти оперативно затянули разбитые окна пленкой, восстановив тепловой контур», при этом «все осколки убраны». Однако, как считает Хинштейн, «процесс восстановления жилья требует пересмотра».

    Он заявил: «Люди не должны ждать (пусть и несколько дней), пока им выплатят компенсацию, а затем самостоятельно находить подрядчиков для ремонта. Необходимо начинать восстановительные работы сразу же силами властей, избавив граждан от лишних проблем».

    Данный вопрос Хинштейн обсудил с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным и его заместителями, они «принципиально поддержали сам подход», далее нужно «прорабатывать варианты». Указывается, что областное правительство получило соответствующие поручения. «Скорая помощь» для жителей – особенно важна сейчас, пока на дворе зима! Никто не должен остаться один на один со своими трудностями», – заявил он.

    «Обошел квартиры, поговорил с жителями. Все настроены по-боевому – чувствуется Курский характер. Нет ни уныния, ни страха», – заявил Хинштейн. Он рассказал, что его «угостили чаем с пирожками». Хинштейн «впечатлен силой духа и оптимизмом курян».

    Напомним, накануне Хинштейн встретился с жителями Курской области в пункте приема документов на жилищные сертификаты.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии отставки Алексея Смирнова с поста главы Курской области, новым временно исполняющим обязанности губернатора региона стал Хинштейн.

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    8 декабря 2024, 12:44 • Новости дня
    Российские войска освободили Благодатное в ДНР
    Российские войска освободили Благодатное в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Восток» в последние сутки освободили населенный пункт Благодатное в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России в воскресенье.

    Группировка «Восток» освободила Благодатное (совхоз «Октябрь»), поразила механизированную бригаду ВСУ и две бригады теробороны, отразила две контратаки украинских штурмовиков, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 190 военнослужащих, САУ «Акация», Paladin и бронемашины MaxxPro. Также был уничтожен склад горючего.

    Группировка «Север» поразила бригаду теробороны и пограничный отряд погранслужбы Украины в Харьковской области, в результате чего противник потерял до 40 военнослужащих и две гаубицы Д-30.

    В зоне ответственности группировки «Запад» ВСУ потеряли свыше 460 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты и несколько артиллерийских установок. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Южная группировка поразила несколько украинских бригад в ДНР и отразила две контратаки. Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих и несколько единиц техники.

    Группировка «Центр» продвинулась вглубь обороны противника в ДНР, в зоне ее ответственности противник потерял свыше 500 военнослужащих и значительное количество артиллерийских орудий.

    В прошлые сутки российские подразделения освободили населенный пункт Берестки в ДНР. За неделю ВС России установили контроль над шестью населенными пунктами в ДНР и Запорожской области.

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    8 декабря 2024, 12:31 • Новости дня
    Пентагон: США сохранят военное присутствие в Сирии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты намерены сохранить свое военное присутствие на востоке сирийской территории, сообщил заместитель помощника министра обороны США Даниэль Шапиро.

    Военное присутствие США в Сирии сохранится для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (признано террористическим и запрещено в России), сказал Шапиро, передает ТАСС.

    Шапиро подчеркнул, что ситуация в Сирии стремительно меняется, и США продолжат консультироваться с партнерами в регионе, чтобы помочь им обеспечить безопасность.

    Напомним, сирийские войска отступили из Дамаска, контроль над городом взяли боевики, а премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли выразил готовность передать власть мирным путем.

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    8 декабря 2024, 15:30 • Новости дня
    Зеленский оценил потери ВСУ

    Зеленский заявил о 43 тыс. погибших и 370 тыс. раненых украинских военных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина с февраля 2022 года потеряла в боях 43 тыс. военных и 370 тыс. получили ранения, сообщил президент Владимир Зеленский, отметив, что половина раненых возвращается в строй.

    Украинский президент Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором опроверг данные, озвученные избранным президентом США Дональдом Трампом, касающиеся потерь украинских войск. Как передает ТАСС, Зеленский сообщил, что с февраля 2022 года Украина потеряла 43 тыс. военных на поле боя, а число ранений составило 370 тыс. случаев. Эти цифры он опубликовал в своем Telegram-канале.

    Зеленский отметил, что половина раненых возвращается в строй.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что украинская армия потеряла 400 тыс. военнослужащих за годы конфликта. Украинские вооруженные силы потеряли каждого седьмого солдата и каждый пятый танк в Курске. Также сообщалось, что украинская армия понесла потери в сотни бойцов и техники под Константиновкой.

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    8 декабря 2024, 17:43 • Новости дня
    Трамп допустил возможный выход США из НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что страна может выйти из НАТО, если союзники не выполнят финансовые обязательства.

    Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил о возможности выхода страны из Североатлантического альянса, если союзники не будут выполнять свои финансовые обязательства. «Если они будут платить по своим счетам, то конечно,» – сказал Трамп, отвечая на вопрос о сохранении членства США в НАТО. Он отметил, что выполнение финансовых обязательств станет ключевым фактором в решении о дальнейшей роли Вашингтона в альянсе, передает ТАСС.

    Трамп уже неоднократно выражал недовольство деятельностью НАТО. В случае своей победы на ноябрьских выборах он грозил выходом США из альянса, если европейские партнеры не возьмут на себя большую финансовую ответственность за свою безопасность.

    В марте СМИ сообщили, что ряд дипломатов из стран Североатлантического альянса призвали европейские страны готовиться к тому, что США покинет НАТО.

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    8 декабря 2024, 15:08 • Новости дня
    Песков заявил об отказе Украины от переговоров с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина продолжает занимать жесткую позицию по отношению к переговорам с Россией, отказываясь от диалога, вопреки предложенным условиям, озвученным президентом Владимиром Путиным, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что именно Украина отказалась и продолжает отказываться от переговоров, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что для выхода на мирную траекторию президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо отменить декрет, запрещающий контакты с российским руководством, и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей. По его словам, это учитывает реалии, складывающиеся на земле.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном заявил о желании закончить боевые действия на Украине как можно быстрее.

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    8 декабря 2024, 10:39 • Новости дня
    Эксперт усомнился в эффективности обращений президента Грузии к Трампу
    Эксперт усомнился в эффективности обращений президента Грузии к Трампу
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Эффективность обращения грузинского президента Саломе Зурабишвили к избранному президенту США Дональду Трампу о якобы сфальсифицированных выборах в парламент Грузии 26 октября сомнительна, заявил газете ВЗГЛЯД Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    «Было понятно, что с помощью президента Франции [Эммануэля Макрона] Зурабишвили попытается переговорить с Дональдом Трампом «на ногах», чтобы потом использовать это в интересах оппозиции и в своих собственных как «единственно легитимного института Грузии». Зурабишвили пытается заручиться поддержкой, но это, по-моему мнению, безумная и обреченная на провал попытка», – сказал он.

    «Как можно поддержать ее в ситуации, когда БДИПЧ/ОБСЕ вполне позитивно отзывается о выборах в парламент Грузии и нет фактов махинаций?», – задал эксперт риторический вопрос.

    «Оставить президента Грузии в Париже за дверью не могли. Она до инаугурации нового президента Грузии – действующий. Но я абсолютно исключаю, что избранный президент США поддастся на ее дикую попытку продлить собственные полномочия», – сказал Мамрадзе.

    «Я очень надеюсь, что правительство Грузии уже начало устанавливать контакты с будущей администрацией Белого дома», – заявил он.

    Ранее президент Грузии сообщила о встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском в Париже. Она также сообщила о «глубокой дискуссии с президентами Трампом и Макроном», в ходе которой, по ее словам, были «разоблачены украденные выборы и крайне тревожные репрессии против народа Грузии».

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    9 декабря 2024, 02:30 • Новости дня
    Постпред России в Вене заявил о прибытии Асада с семьей в Москву

    Постпред в Вене Ульянов на примере Асада указал на разницу в подходах России и США к дружбе и предательству

    Постпред России в Вене заявил о прибытии Асада с семьей в Москву
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Башар Асад и его семья находятся в Москве, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «Башар Асад и его семья в Москве», – сообщил Ульянов в Telegram.

    Ульянов подчеркнул, что «Россия не предает друзей в трудных ситуациях», что отличает ее от США.

    Напомним, ранее о том, что Асад с семьей прибыл в Москву и получил убежище в России, сообщал источник в Кремле. МИД России сообщал, что в ходе переговоров с участниками вооруженного конфликта Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию.

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    Команда Трампа потребовала от Зеленского невозможного

    «Правая рука» Владимира Зеленского и глава его офиса Андрей Ермак слетал в США, чтобы познакомиться с новым начальством, то есть с внешнеполитической командой Дональда Трампа. Новости, которые он привез обратно в Киев, обещают стать максимально плохими, причем не столько для Украины, сколько для Зеленского лично. Подробности

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    «Не расплакаться и не подвести». Как матери павших бойцов учатся жить дальше

    Месяц назад Мария Костюк вернулась из Москвы на родину, в Еврейскую автономную область – в качестве и. о. губернатора. На этом посту мать Героя России Андрея Ковтуна продолжает «жить за двоих» – в точности по именному шеврону. В этом спецкор газеты ВЗГЛЯД убедился, побывав на встрече мам погибших героев – закрытой от телекамер и потому до крайности откровенной. Подробности

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    Запад погрузил Сирию в контролируемый хаос

    «Эра Асадов» подошла к концу, вооруженная оппозиция Сирии установила контроль над Дамаском, прервав исторический период, начавшийся еще в 1971 году. Поражение Башара Асада рискует радикальным образом изменить образ Ближнего Востока. Кто больше остальных выиграл и кто больше всех проиграл от этих событий – и что произошедшее означает для России? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Украина ищет подход к Трампу

      Визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США для встречи с командой Дональда Трампа окончился худшим для Украины образом. Если коротко, денег не дадут, в НАТО не возьмут, а Владимиру Зеленскому велено идти на выборы, чтоб избавиться от статуса «просроченного президента».

    • Угроза в Сирии стала критической

      Антиправительственные боевики в Сирии, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на еще более важный город Хомс, подбирая по пути оставленную сирийской армией технику. Если Хомс падет, Дамаск будет отделен от побережья, а российские военные базы окажутся под угрозой.

    • Ле Пен лишила Макрона премьера

      Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Мишеля Барнье, чье правительство неожиданно для всех получило вотум недоверия от парламента. Это стало возможным из-за интриги Национального объединения – партии Марин Ле Пен, в успех которой сторонники Макрона не верили. Теперь оправдываются.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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