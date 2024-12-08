  • Новость часаМИД: Угрозы военным базам России в Сирии нет
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    «Альтернатива для Германии» нашла нетрадиционную замену Шольцу
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    Трамп заявил о бегстве Асада и готовности Украины к переговорам с Россией
    Сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и свержении Асада
    Премьер Сирии: Вопрос присутствия России решат новые власти
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    Guardian: Россия, Турция и Иран разошлись по поводу будущего Сирии
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Мы не можем быть большими патриотами Сирии, чем товарищ Асад

    О том, что руководители страны ведут Сирию к катастрофе, российские ТГ-каналы и независимые аналитики писали примерно с 2021 года. И о производстве каптагона в промышленных масштабах, и о жутком состоянии армии, об отстранении самых толковых генералов, и о том, что экономика страны уничтожена.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Русский холод – русская радость

    Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Развяжет ли Трамп войну с Китаем

    Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

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    8 декабря 2024, 15:08 • Новости дня

    Песков заявил об отказе Украины от переговоров с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина продолжает занимать жесткую позицию по отношению к переговорам с Россией, отказываясь от диалога, вопреки предложенным условиям, озвученным президентом Владимиром Путиным, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что именно Украина отказалась и продолжает отказываться от переговоров, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что для выхода на мирную траекторию президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо отменить декрет, запрещающий контакты с российским руководством, и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей. По его словам, это учитывает реалии, складывающиеся на земле.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном заявил о желании закончить боевые действия на Украине как можно быстрее.

    7 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Зеленский после встречи с Трампом заявил о желании «быстро завершить войну»

    Зеленский после встречи с Трампом и Макроном заявил о желании «завершить войну как можно быстрее»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном заявил о желании закончить боевые действия на Украине как можно быстрее.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем стремлении завершить войну на Украине как можно быстрее после встречи с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, передает «Газета.Ru».

    Встреча лидеров состоялась в Париже, и, по словам Зеленского, прошла в конструктивном ключе.

    Украинский лидер охарактеризовал переговоры как «хорошие и продуктивные», подчеркнув решительный настрой Дональда Трампа.

    «Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливо, – отметил Зеленский в своем сообщении.

    Зеленский добавил, что участники встречи договорились продолжать работать над решением конфликта. Завершил он свой пост словами: «Мир благодаря силе возможен!»

    Ранее трехсторонние переговоры между Макроном, Трампом и Зеленским в Париже завершились без итогового заявления и продлились всего 20 минут.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что слова Зеленского не представляют интереса, поскольку его позиция постоянно меняется от а до я.

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    7 декабря 2024, 21:04 • Новости дня
    Экс-полковник СБУ сообщил об оперативном окружении ВСУ под Курахово

    Экс-полковник СБУ Стариков: Подразделения ВСУ численностью до трех бригад окружены под Курахово

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения Вооруженных сил Украины численностью до трех бригад оказались в оперативном окружении под Курахово в Донецкой Народной Республике, заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.

    По словам Старикова, бои под Курахово являются одними из самых интенсивных, и если вовремя не выйти из окружения, ситуация может перерасти в котел, передает ТАСС.

    В свою очередь, Министерство обороны России также сообщало, что идут активные боевые действия в районе Курахово. По данным российского ведомства, Южная группировка войск нанесла поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ. Бои происходят в районах населенных пунктов Улаклы, Курахово, Николаевка и Дачное. В результате отражения двух контратак штурмовых подразделений противника, потери ВСУ составили до 325 военнослужащих.

    Ранее глава комиссии по суверенитету, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что российские войска продвинулись на 500 метров на юг от Старых Терн к трассе Запорожье – Курахово.

    До этого сообщалось, что российские войска окружили Курахово на западе ДНР, контролируя подступы с нескольких сторон, и продолжают обхват города, где бои идут в центральных и южных районах.

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    8 декабря 2024, 13:28 • Видео
    Украина ищет подход к Трампу

    Визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США для встречи с командой Дональда Трампа окончился худшим для Украины образом. Если коротко, денег не дадут, в НАТО не возьмут, а Владимиру Зеленскому велено идти на выборы, чтоб избавиться от статуса «просроченного президента».

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    8 декабря 2024, 03:28 • Новости дня
    Глава Пентагона призвал Трампа «противостоять» России

    Остин призвал администрацию Трампа продолжить политику Байдена по «противостоянию» России

    Глава Пентагона призвал Трампа «противостоять» России
    @ Olivier Douliery/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрации Дональда Трампа следует выбрать курс на противостояние России, как это сделала администрация Джо Байдена, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    «Мы можем продолжать противостоять Кремлю, или же позволить (президенту России Владимиру) Путину действовать по-своему и обречь наших детей и внуков на жизнь в мире хаоса и конфликтов», – приводит слова Остина РИА «Новости».

    Остин отметил, что действующая администрация США и двухпартийная коалиция в Конгрессе уже сделали свой выбор в пользу противостояния. «Следующая администрация должна будет сделать свой выбор», – сказал он.

    Остин сообщил, что общий объем военной поддержки Украины со стороны союзников с начала российской специальной военной операции составил свыше 119 млрд долларов, из которых 62 млрд долларов предоставили США.

    Также глава Пентагона сообщил, что бюджет США на оборону в 2025 году достигнет 841 млрд долларов. По его словам, эти расходы необходимы для поддержания военного потенциала США в условиях значительных вызовов, исходящих от России, Китая и КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп неоднократно заявлял о своих хороших отношениях с Путиным и о способности урегулировать конфликт на Украине в случае своей победы на выборах в США. При этом Трамп сказал, что якобы угрожал ударом по Москве, и заявил, что у него не было выбора. Кремль в ответ отметил, что сохраняет конфиденциальность переговоров Путина с мировыми лидерами.

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    8 декабря 2024, 02:59 • Новости дня
    Белый дом признал танки Abrams «не самой полезной» для ВСУ техникой

    Советник президента США Салливан назвал недоукомплектованные танки Abrams «не самой полезной» для ВСУ техникой

    Белый дом признал танки Abrams «не самой полезной» для ВСУ техникой
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Поставленные Украине танки Abrams были недоукомплектованы и оказались «не самой полезной» техникой для вооруженных сил Украины, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    «Мы отправили Украине танки Abrams. Те танки Abrams, на самом деле, недоукомплектованы, потому что это не самая полезная часть техники для них в сражении», – приводит слова Салливана РИА «Новости».

    Салливан отметил, что это мнение совпадает с оценками американских военных.

    Помимо этого Салливан указал, что у Украины нет достаточного числа летчиков, способных полностью использовать потенциал американских истребителей F-16, передает ТАСС.

    Он также прокомментировал поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS, подчеркнув, что эти ракеты и разрешение на удары вглубь российской территории не станут панацеей для Киева, лишь «дополнительной возможностью». Салливан заявил, что проблема с поставкой ATACMS была связана с ограниченностью американского арсенала, но Вашингтон смог накопить достаточное количество ракет для отправки их Украине. Он добавил, что для Украины сейчас ключевыми остаются поставки боеприпасов и решение вопроса живой силы, над чем Киев работает последние месяцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украине приходится самостоятельно усиливать защиту Abrams, поскольку США поставили их без улучшенной брони.

    Как сообщил президент России Владимир Путин, после использования «Орешника» Россия подверглась двум ракетным атакам ATACMS вглубь территории, но ущерб оказался минимальным.

    В конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

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    8 декабря 2024, 02:26 • Новости дня
    На Украине рассказали о негативной реакции команды Трампа на предложения Ермака

    На Украине отметили негативную реакцию команды Трампа на предложения Ермака и попытку «приукрасить» ситуацию на фронте

    Tекст: Антон Антонов

    Команда Дональда Трампа выразила недовольство предложениями Украины, которые привез в Вашингтон глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, а также попыткой украинской стороны «приукрасить» ситуацию на фронте, сообщила украинским СМИ политический обозреватель Юлия Забелина.

    Забелина заявила: «Ермак туда повез определенные предложения: о границах 2022 года, о том, что нам надо отвоевать… и о вступлении Украины в НАТО, что в целом встречается трампистами очень прохладно, очень негативно».

    По ее словам, к такой реакции следовало «готовиться и понимать, что такая реакция от американцев будет», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Забелина также отметила, что Ермак при встрече рассказал о текущей ситуации на фронте, «приукрасив» ее. В результате «американская сторона была не совсем довольна той информацией», которую он изложил, поскольку у США «есть реальная ситуация». Она отметила, что продолжалась встреча недолго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская делегация во главе с Ермаком 4 декабря в Вашингтоне встретилась с будущим вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом и представителями будущей администрации Белого дома, включая будущего советника Трампа по национальной безопасности Майка Уолца и будущего спецпосланника США по Украине Кита Келлога.

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    7 декабря 2024, 17:21 • Новости дня
    Лавров заявил, что не следит за заявлениями Зеленского

    Глава МИД Лавров заявил об отсутствии интереса к словам Зеленского

    Tекст: Евгения Караваева

    Слова Зеленского не представляют интереса поскольку его позиция постоянно меняется от а до я, сообщил глава МИД России Сергей Лавров, объясняя, почему он перестал следить за высказываниями президента Украины.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не следит за высказываниями Владимира Зеленского, поскольку его позиция постоянно меняется. Об этом он рассказал, выступая на сессии Дохийского форума, передает ТАСС.

     «Некоторое время назад я перестал следить за тем, что говорит Зеленский. Он может менять свою позицию от а до я в одночасье, в зависимости от того, как он себя чувствует в данный конкретный момент», – заявил глава российского МИД.

    По мнению Лаврова, эти изменения затрудняют ведение каких-либо переговоров или попытки достижения компромисса. Глава МИД добавил, что подобная нестабильность в позициях украинского лидера подрывает доверие и делает диалог с ним маловероятным.

    Ранее Лавров в интервью Такеру Карлсону назвал Зеленского неадекватным из-за его высказывания о русскоязычных.

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    8 декабря 2024, 07:46 • Новости дня
    Джеорджеску обвинил Байдена в попытке втянуть Румынию в конфликт на Украине
    Джеорджеску обвинил Байдена в попытке втянуть Румынию в конфликт на Украине
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Победитель первого тура президентских выборов в Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что нынешняя администрация США стремится втянуть его страну в конфликт на Украине.

    «Причиной отмены президентских выборов в Румынии стал тот факт, что администрация уходящего президента Байдена стремится использовать Бухарест как инструмент для продолжения конфликта на Украине», – приводит слова Джеорджеску РИА «Новости» со ссылкой на Realitatea.

    Он сказал, что США «пытаяются втянуть Румынию» в этот конфликт, а действующий президент Румынии Клаус Йоханнис ведет страну к войне в интересах западных союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Джеорджеску одержал победу в первом туре выборов. Джеорджеску ставил под сомнение членство Румынии в НАТО и высказывался против размещения американской базы ЕвроПРО в стране. США пригрозили Румынии «негативными последствиями» в случае изменения страной трансатлантического курса. Верховный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов. Второй тур должен был состояться 8 декабря.

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    8 декабря 2024, 12:44 • Новости дня
    Российские войска освободили Благодатное в ДНР
    Российские войска освободили Благодатное в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Восток» в последние сутки освободили населенный пункт Благодатное в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России в воскресенье.

    Группировка «Восток» освободила Благодатное (совхоз «Октябрь»), поразила механизированную бригаду ВСУ и две бригады теробороны, отразила две контратаки украинских штурмовиков, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 190 военнослужащих, САУ «Акация», Paladin и бронемашины MaxxPro. Также был уничтожен склад горючего.

    Группировка «Север» поразила бригаду теробороны и пограничный отряд погранслужбы Украины в Харьковской области, в результате чего противник потерял до 40 военнослужащих и две гаубицы Д-30.

    В зоне ответственности группировки «Запад» ВСУ потеряли свыше 460 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты и несколько артиллерийских установок. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Южная группировка поразила несколько украинских бригад в ДНР и отразила две контратаки. Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих и несколько единиц техники.

    Группировка «Центр» продвинулась вглубь обороны противника в ДНР, в зоне ее ответственности противник потерял свыше 500 военнослужащих и значительное количество артиллерийских орудий.

    В прошлые сутки российские подразделения освободили населенный пункт Берестки в ДНР. За неделю ВС России установили контроль над шестью населенными пунктами в ДНР и Запорожской области.

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    8 декабря 2024, 08:14 • Новости дня
    Пленный рассказал об отступлении президентской бригады ВСУ

    Пленный сообщил об отступлении президентской бригады ВСУ в Великой Новоселке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По словам пленного военнослужащего, отдельная президентская бригада ВСУ отступает с позиций в Великой Новоселке и окрестностях на юге ДНР, что свидетельствует о схожей ситуации по всей линии боевого соприкосновения на южнодонецком направлении.

    Пленный военнослужащий отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины Алексей Сидорик сообщил, что президентская бригада ВСУ отступает с позиций в Великой Новоселке и окрестностях на юге Донецкой Народной Республики, передает ТАСС. Сидорик отметил, что вместе с девятой ротой, также известной как «девятка», отступают восьмая и седьмая роты. Он добавил: «С наших позиций уже ушли тоже. Все оттягиваются».

    Сидорик уточнил, что подобные ситуации наблюдаются по всей линии боевого соприкосновения на южнодонецком направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные зачистили два села в районе Великой Новоселки в ДНР, а Рогов сообщил о срочной переброске резервов ВСУ на Кураховское направление.

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    8 декабря 2024, 00:45 • Новости дня
    США объявили о пакете военной помощи Киеву на 988 млн долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты предоставят Киеву пакет военной помощи на 988 млн долларов в рамках программы USAI по закупке нового оружия для Украины, сообщил Пентагон.

    Как сообщало Reuters со ссылкой на документ в его распоряжении, речь идет о «дополнительных вооружениях и оборудовании» для вооруженных сил Украины. У администрации президента Джо Байдена остается еще 2,21 млрд долларов неиспользованных средств в рамках USAI, передает РИА «Новости».

    Позднее Пентагон подтвердил, что «объявил о значительном новом пакете помощи в области безопасности», который «предусматривает дополнительные 988 млн долларов». Указывается, что средства обеспечат через программу по закупке новых вооружений, списания со складов американской армии не будет. В пакет включили боеприпасы для РЗСО HIMARS, беспилотники, оборудование и запчасти для ремонта и обслуживания артиллерии, танков и бронетехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство заявило, что совокупный объем военной помощи Украине с начала работы администрации Байдена составил 62 млрд долларов. Советник президента США Джейк Салливан пообещал Украине значительную военную помощь, включая сотни тыс. снарядов и тысячи ракет, с поставкой к середине января 2025 года. Байден попросил Конгресс срочно выделить Киеву еще 24 млрд долларов, однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не ждет нового финансирования для Украины до вступления в должность нового президента.

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    8 декабря 2024, 01:48 • Новости дня
    Кулеба не поверил в обещание Трампа урегулировать конфликт на Украине за 24 часа

    Кулеба в связи с обещаниями Трампа заявил о невозможности быстрого урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп не сможет урегулировать конфликт на Украине в кратчайшие сроки, заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

    Кулеба отметил, что пока заявления и телефонные звонки Трампа, которые «наделали много шума», остаются только словами, а оценивать республиканца нужно «по делам». Кулеба выразил уверенность, что «быстрого окончания» конфликта не произойдет.

    «Это просто невозможно. Какой бы план ни разработал Трамп, ему придется пройти проверку реальностью», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Die Presse.

    Он добавил, что Трампу не удастся завершить конфликт «ни за 24 часа, ни за 48 часов, ни за 72 часа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп не раз заявлял, что в случае избрания его президентом США за 24 часа завершит конфликт на Украине. Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что «не может понять, как возможно» обещанное Трампом урегулирование конфликта за 24–48 часов.

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    7 декабря 2024, 20:15 • Новости дня
    ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

    Дежурные средства ПВО пресекли атаку украинского БПЛА на Белгородскую область

    Tекст: Вера Басилая

    Попытка киевского режима совершить атаку на российскую территорию была пресечена силами ПВО, которые уничтожили украинский дрон над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны России.

    Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее Минобороны России сообщило, что ПВО уничтожила два беспилотника над территорией Белгородской области, а также перехватило по одному аппарату над Астраханской и Воронежской областями.

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    8 декабря 2024, 01:59 • Новости дня
    Хинштейн провел первую встречу с жителями Курской области

    Хинштейн встретился с жителями Курской области в пункте приема документов на жилищные сертификаты

    Tекст: Антон Антонов

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев посетили пункт приема документов на жилищные сертификаты и провели встречу с жителями региона.

    «Прибыл в Курскую область и уже начал знакомство с управленческой командой региона», – сообщил Хинштейн в Telegram.

    Он заявил, что «ситуация в Курской области – серьезный вызов, с которым ранее никто не сталкивался со времен окончания Великой Отечественной войны».

    Хинштейн сообщил, что провел рабочую встречу со Щеголевым.

    Новый глава региона заявил, что необходимо «укрепить систему управления регионом на основе прямого и откровенного диалога с людьми». «Красивая картинка и формальные отчеты не только не нужны – они опасны. Я здесь, чтобы поддержать людей в непростые времена и найти решение актуальных вопросов, волнующих курян», – заявил он.

    Хинштейн намерен «не из кабинета, а в общении с людьми» детально изучить реальные проблемы региона, чтобы выполнить поставленную президентом России Владимиром Путиным задачу – «добиться эффективного управления регионом в условиях кризиса».

    Хинштейн провел «первую встречу с жителями Курской области» в пункте приема документов на жилищные сертификаты, куда вместе со Щеголевым прибыл «без предупреждения, чтобы своими глазами увидеть, как организована эта работа».

    Он отметил, что «большой пласт вопросов курян был связан с жилищными сертификатами, проблемами родственников, оставшихся в Судже, арендой земли». Хинштейн признал, что «на все вопросы с кавалерийского наскока ответить не может, нужно во всем детально разобраться», сейчас он «собирает информацию «с земли» для дальнейшей систематизации и выработки конкретных решений по волнующим курян вопросам».

    «В ближайшее время создадим и запустим понятный и удобный механизм обратной связи для курян, в том числе для вынужденных переселенцев. Власть должна быть максимально близкой и доступной для людей», – заявил он.

    Напомним, Путин подписал указ о принятии отставки Алексея Смирнова с поста главы Курской области, новым временно исполняющим обязанности губернатора региона стал Хинштейн. Он был официально представлен региону, в своей речи Хинштейн уделил особое внимание вопросу лишения переселенцев из приграничных районов земельных участков при получении денежных выплат.

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    7 декабря 2024, 23:23 • Новости дня
    ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Город Шебекино подвергся украинскому обстрелу, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «Атаки ВСУ на нашу область продолжаются», – сообщил Гладков в Telegram, отметив, что в Шебекино поврежден частный дом.

    Как сообщил глава региона, в Шебекинском округе произошло аварийное отключение электроэнергии в частных секторах сел Стариково и Цепляево-Второе.

    Кроме того, украинский БПЛА уничтожен над Белгородским районом. Повреждены частные дома в селе Таврово.

    Напомним, в субботу Гладков сообщил, что вооруженные силы Украины атаковали 13 населенных пунктов Белгородской области, пострадала женщина, зафиксированы повреждения жилого сектора и инфраструктуры, в том числе в Шебекино.


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    8 декабря 2024, 07:58 • Новости дня
    За ночь над российскими регионами перехвачены и уничтожены 46 украинских БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Над российскими регионами за ночь силами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что 17 БПЛА нейтрализовано над Белгородской областью, 12 – над Курской, семь – над Ростовской, шесть – над Воронежской, четыре – над Астраханской.

    Накануне Минобороны сообщило об уничтожении 26 беспилотников самолетного типа за сутки.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Украина ищет подход к Трампу

      Визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США для встречи с командой Дональда Трампа окончился худшим для Украины образом. Если коротко, денег не дадут, в НАТО не возьмут, а Владимиру Зеленскому велено идти на выборы, чтоб избавиться от статуса «просроченного президента».

    • Угроза в Сирии стала критической

      Антиправительственные боевики в Сирии, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на еще более важный город Хомс, подбирая по пути оставленную сирийской армией технику. Если Хомс падет, Дамаск будет отделен от побережья, а российские военные базы окажутся под угрозой.

    • Ле Пен лишила Макрона премьера

      Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Мишеля Барнье, чье правительство неожиданно для всех получило вотум недоверия от парламента. Это стало возможным из-за интриги Национального объединения – партии Марин Ле Пен, в успех которой сторонники Макрона не верили. Теперь оправдываются.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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