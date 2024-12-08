О том, что руководители страны ведут Сирию к катастрофе, российские ТГ-каналы и независимые аналитики писали примерно с 2021 года. И о производстве каптагона в промышленных масштабах, и о жутком состоянии армии, об отстранении самых толковых генералов, и о том, что экономика страны уничтожена.0 комментариев
Песков заявил об отказе Украины от переговоров с Россией
Украина продолжает занимать жесткую позицию по отношению к переговорам с Россией, отказываясь от диалога, вопреки предложенным условиям, озвученным президентом Владимиром Путиным, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что именно Украина отказалась и продолжает отказываться от переговоров, передает РИА «Новости».
Песков отметил, что для выхода на мирную траекторию президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо отменить декрет, запрещающий контакты с российским руководством, и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей. По его словам, это учитывает реалии, складывающиеся на земле.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном заявил о желании закончить боевые действия на Украине как можно быстрее.