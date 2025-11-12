Tекст: Катерина Туманова

По его словам, в районе Купянска российские войска применяют много новых тяжелых FPV-дронов «Заноза». Работаем ими по дальним переправам ВСУ, «кошмаря врага и не давая их восстановить», что осложняет противнику логистику на правобережье.

«Разрушили «Занозами» уже четыре переправы, на них каждый день тратились ракеты и ФАБы, а результата не было», – сказал военнослужащий ТАСС.

Напомним, десантники группировки войск «Днепр» в июне продемонстрировали новый тяжелый многоцелевой FPV-дрон «Заноза», который способен доставлять боекомплект или провиант на острова на Днепре, а также наносить удары по позициям ВСУ на правом берегу.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военные с помощью FPV-дронов уничтожили пять украинских БМП в пригороде Купянска, сообщили в Минобороны. ВС России освободили 70% Купянска в Харьковской области. Значительная часть украинских военных в Купянске оказалась заблокирована на левом берегу реки Оскол, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.



