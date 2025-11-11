Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.2 комментария
Минобороны сообщило об уничтожении пяти БМП ВСУ под Купянском
Российские военные с помощью FPV-дронов уничтожили пять украинских БМП в пригороде Купянска, сообщили в Минобороны.
Пять украинских боевых машин пехоты были уничтожены в пригороде Купянска, передает ТАСС. По информации Минобороны, атака была проведена операторами FPV-дронов войсковой группировки «Запад».
В ведомстве отметили, что военнослужащие разведывательного подразделения 6-й армии выявили скопление техники на северной окраине поселка Купянск-Узловой в ходе аэроразведки.
«Военнослужащими разведывательного подразделения 6-й армии группировки войск «Запад» в ходе аэроразведки было выявлено скопление боевых машин пехоты, замаскированных на северной окраине прилегающего к Купянску поселка Купянск-Узловой», – заявили в Минобороны.
Операторы использовали беспилотные летательные аппараты с оптоволоконным управлением, которые уничтожили пять единиц украинской техники, находившихся вдоль железнодорожных путей и дороги в лесополосе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России освободили 70% Купянска в Харьковской области.
Киев усилил Купянское направление штурмовыми подразделениями, сформированными из заключенных.
Между тем солдаты ВСУ отказались выполнять задачи под Купянском.