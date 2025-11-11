Минобороны сообщило об уничтожении пяти БМП ВСУ под Купянском

ВКС в ответ на провокацию с МиГ-31 нанесли удар по центру разведки ГУР МО Украины

ВКС России ударили «Кинжалом» по Главному центру радиоэлектронной разведки Украины

Tекст: Вера Басилая

В ЦОС сообщили, что удар был нанесен в ответ на провокацию, совершенную в ночь на 10 ноября, связанную с планами угона МиГ-31.

Ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» нанесено поражение Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в Броварах Киевской области. Также был нанесен удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где были размещены F-16, передает ТАСС.

Минобороны в понедельник сообщало, что ВС России нанесли удар возмездия по военным аэродромам и цехам сборки дронов на Украине.

Военная разведка Украины планировала направить угнанный МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в район базы НАТО в румынской Констанце, чтобы его могла сбить ПВО.