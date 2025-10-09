  • Новость часаНад Россией за ночь нейтрализовали 19 украинских дронов
    Москва разгадала уловку США с оружейным плутонием
    Немецкий политик попросил по-русски прощения за блокаду Ленинграда
    Российский боец в одиночку уничтожил пятерых военных ВСУ под Новогригоровкой
    Российские ученые на мышах доказали взаимосвязь между жирной едой и стрессом
    Путин подарил Рахмону книгу об истории таджиков
    Названа дата встречи Путина и Алиева в Душанбе
    Пашинян объявил о создании Четвертой республики
    Лавров назвал план Трампа по Газе лучшим, что есть «на столе»
    Хинштейн заявил о планах увековечить память героев КНДР в Курской области
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не давайте Трампу медальку

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Чехия – не русофобская страна

    Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

    Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

    9 октября 2025, 07:46 • Новости дня

    Киев усилил Купянское направление штурмовиками из заключённых

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины перебросили в район Купянска новую группу осужденных, заключивших контракт с Минобороны, для усиления своих позиций, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, Киев усиливает группировку ВСУ в районе Купянска за счет привлечения штурмовиков из числа заключенных, передает ТАСС. Марочко подчеркнул: «По данным агентурного источника, в населенный пункт Оскол Харьковской области под военизированной охраной прибыли 3 автозака с заключенными, подписавшими контракт с украинским Министерством обороны». Эксперт добавил, что с начала октября это уже вторая подобная партия, привлеченная для пополнения штурмовых подразделений ВСУ на этом направлении.

    Прибывший взвод штурмовиков разместили в лесном массиве на территории заброшенной турбазы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил, что ВСУ применяют роботов в районе Купянска. Силовики отметили длительное пребывание украинских солдат без провизии в этом направлении. Группировка «Запад» завершает разгром подразделений ВСУ в южных кварталах Купянска.

    8 октября 2025, 17:52 • Новости дня
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Один из военнослужащих группировки «Восток» успешно ликвидировал пятерых украинских военных во время освобождения Новогригоровки в Запорожской области.

    Российский военнослужащий из группировки войск «Восток» в одиночку справился с пятью бойцами Вооруженных сил Украины во время освобождения Новогригоровки в Запорожской области, передает ТАСС. В силовых структурах отметили, что боец обнаружил местоположение противников, бросил гранату в окно дома, а затем открыл огонь из автомата и уничтожил двоих украинских бойцов.

    Как сообщили в ведомстве, трое оставшихся украинских военных попытались отступить, но российский боец предвидел их манёвр. Он укрылся в погребе и из засады атаковал отступающих, тяжело ранив их.

    Завершили операцию российские операторы беспилотников, которые добили оставшихся украинских военнослужащих, чтобы не подвергать опасности своего сослуживца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска группировки «Восток» провели решительное наступление в Запорожской области. Они взяли под контроль населенный пункт Новогригоровка. Подразделения ВСУ были уничтожены в ходе боевых действий.

    8 октября 2025, 13:00 • Новости дня
    @ mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Войска группировки «Восток» провели решительное наступление, взяв под контроль населенный пункт Новогригоровка в Запорожской области и уничтожив подразделения ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Восток» освободили Новогригоровку в Запорожской области, передает Telegram-канал МО. В ходе наступления нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и нацгвардии в районах населенных пунктов Вербовое, Новониколаевка и Сосновка в Днепропетровской области и Малиновка в Запорожской области.

    Как отмечается, противник потерял более 385 военнослужащих, танк, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-50. Группировка «Днепр» также нанесла поражение тяжелой механизированной бригаде ВСУ и бригаде теробороны в районах Лукьяновского, Малой Токмачки и Степногорска в Запорожской области, Львово и Тягинки в Херсонской области, уничтожив более 70 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, а также радиолокационные станции производства США и Израиля.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по тяговой подстанции, военной инфраструктуре аэродрома, складам и местам дислокации украинских военных и иностранных наемников в 141 районе. Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы, четыре реактивных снаряда HIMARS и 218 беспилотников.

    Подразделения группировки «Север» поразили танковую, две механизированные бригады ВСУ, штурмовой полк и другие формирования в Сумской области. На Харьковском направлении поражены подразделения механизированной и мотопехотной бригад ВСУ, потери украинских войск составили до 220 человек, уничтожены две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Запад» заняли выгодные позиции, уничтожив до 225 военнослужащих ВСУ, семь бронированных машин, 25 автомобилей и гаубицу М777. Южная группировка завершила уничтожение украинских формирований южнее Клебан-Быкского водохранилища, а группировка «Центр» улучшила положение на переднем крае, уничтожив более 445 украинских военнослужащих и различную военную технику и вооружение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны раскрыло подробности освобождения поселка Январский. Российские войска освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР. Минобороны заявило об уничтожении группировки ВСУ под Клебан-Быком.

    8 октября 2025, 17:56 • Видео
    Меркель раскрыла заговор русофобов

    Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    8 октября 2025, 08:16 • Новости дня
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько малых подразделений российских войск вышли на улицы Сосюры, Шевченко и Молодежную в Звановке на Украине, приблизившись к южным окраинам Северска, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Малые маневренные группы Вооруженных сил России вошли на первые несколько улиц Звановки в Донецкой народной республике. По словам военного эксперта Андрея Марочко, российские силы продолжают движение к южным окраинам Северска и продвигаются вдоль железнодорожного полотна, передает ТАСС.

    Марочко отметил, что продвижение российских бойцов вызывает панику среди военнослужащих ВСУ в данном населенном пункте.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские подразделения зашли в село Звановка возле Северска.

    Российские военные приступили к зачистке территорий вокруг Отрадного в Харьковской области после освобождения населенного пункта.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проинформировал Владимира Путина о взятии под контроль новых районов в Красноармейске и Купянске, а также о зачистке Родинского.

    8 октября 2025, 10:09 • Новости дня
    @ vvgladkov

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по поселку Маслова Пристань в Белгородской области погибли три человека и пострадал один, частично разрушено здание социального учреждения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Как сообщил Гладков в своем Telegram-канале, в результате ракетного обстрела поселка Маслова Пристань Шебекинского округа, по предварительным данным, погибли три человека, еще один получил ранения. Также сообщается о частичном разрушении здания социального объекта.

    Гладков добавил, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и бойцы самообороны, которые занимаются разбором завалов. Под завалами могут оставаться люди.

    Он также добавил: «Как только буду на месте – буду оперативно информировать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Белгородской области отвели сутки на восстановление энергосистемы после атаки ВСУ. Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область. Из-за атаки ВСУ без света остались почти 40 тыс. жителей Белгородской области.

    8 октября 2025, 22:17 • Новости дня
    Хинштейн заявил о планах увековечить память героев КНДР в Курской области

    Хинштейн: Обязательно увековечим память героев КНДР в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Курская область считает КНДР братской страной благодаря участию северокорейских военных в освобождении приграничных территорий, их подвиг планируют увековечить, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн в Telegram сообщил о вылете в Пхеньян в составе делегации, возглавляемой замглавы Совета безопасности Дмитрием Медведевым, для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Трудовой партии Кореи, передает РИА «Новости».

    Хинштейн подчеркнул, что Курская область считает КНДР братской страной, поскольку корейские военные активно помогали освобождать приграничье от украинских боевиков. «Обязательно увековечим память героев КНДР на нашей земле», – добавил он.

    По его словам, сейчас в области работают группировки разминирования, которые очищают землю и готовят ее для восстановления мирных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев прибыл в КНДР с официальным визитом. На прошлой неделе министр обороны России Андрей Белоусов выразил благодарность военнослужащим Корейской народной армии за их участие в освобождении Курской области. Президент России Владимир Путин поблагодарил КНДР и отметил, что вклад корейских воинов стал частью борьбы с неонацизмом.

    8 октября 2025, 08:45 • Новости дня
    Британский доброволец пригрозил воюющим на стороне ВСУ бывшим соотечественникам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Доброволец из Британии Эйден Миннис, присоединившийся к российским силам на Украине, предупредил, что готов применить оружие против бывших соотечественников, поддерживающих ВСУ.

    Британский доброволец Эйден Миннис, отправившийся на спецоперацию на Украине, пригрозил бывшим соотечественникам, ставшим бойцами в составе ВСУ, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что не будет проявлять колебаний при возможной встрече с британскими гражданами на стороне противника. «Если мне придется столкнуться с соотечественником, я не буду колебаться», – заявил Миннис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинскую диверсионно-разведывательную группу готовили британские и канадские инструкторы. Британский наемник, служивший в ВСУ, покончил с собой после возвращения домой. Глава Харьковской области Виталий Ганчев заявил о присутствии британских офицеров среди иностранных наемников в составе ВСУ.

    8 октября 2025, 11:28 • Новости дня
    ФСБ задержала подорвавшего машину военного в Наро-Фоминске агента Киева

    ФСБ: Задержан агент Киева за подрыв автомобиля военного в Наро-Фоминске

    Tекст: Вера Басилая

    Задержан гражданин России, который по указанию куратора с Украины изготовил и использовал самодельное взрывное устройство для подрыва автомобиля российского военного в Наро-Фоминске, сообщили в ЦОС ФСБ.

    Федеральная служба безопасности Российской Федерации совместно с Министерством внутренних дел задержала гражданина России 2001 года рождения, подозреваемого в диверсионной деятельности, передает РИА «Новости».

    По данным ФСБ, задержанный по заданию украинских спецслужб изготовил два самодельных взрывных устройства, одно из которых подорвал в Наро-Фоминске, повредив машину военнослужащего Минобороны, а второе спрятал в тайнике в Москве. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о теракте, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    ФСБ уточнила, что подозреваемый установил контакт с украинским куратором через Telegram, по заданию которого собирал информацию о предприятии оборонно-промышленного комплекса Алтайского края и поджег автомобиль с символикой СВО. При обыске у него обнаружены компоненты для изготовления взрывчатых веществ, средства связи и переписка с куратором.

    Ведомство проводит дальнейшие оперативные и следственные действия для установления всех обстоятельств преступления, а также признаков госизмены и незаконного изготовления взрывчатки, по совокупности которых задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

    Ранее сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность мужчины из Подольска, который призывал украинских военных наносить удары по гражданской инфраструктуре Москвы.

    В Пятигорске суд назначил арест на два месяца мужчине, подозреваемому в подготовке теракта в синагоге.

    В Севастополе сотрудники ФСБ задержали женщину-повара по обвинению в шпионаже и подготовке теракта.

    8 октября 2025, 11:48 • Новости дня
    В Красноярске задержали подростка за помощь боевикам «Азова»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель Красноярска в возрасте 17 лет задержан по подозрению в передаче информации о штабе волонтеров боевикам «Азова» (организация признана террористической, запрещена в РФ), сообщили в пресс-службе СК.

    Следственными органами возбуждено уголовное дело против 17-летнего жителя Красноярска по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, передает ТАСС. Подросток подозревается в участии в деятельности запрещенной в России террористической организации «Азов» и передаче ее участникам информации о штабе волонтерского отряда, который занимался сбором гуманитарной помощи для российских военных.

    В пресс-службе СК РФ сообщили: «Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жителя Хабаровска в возрасте 18 лет приговорили к трем годам колонии за призывы к терроризму. ФСБ задержала сотрудника надзорного органа по подозрению в государственной измене. В Керчи сотрудники ФСБ также задержали местного жителя по подозрению в госизмене.

    8 октября 2025, 23:37 • Новости дня
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В течение трех часов силы ПВО в пяти регионах России сбили 27 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    С 20.00 до 23.00 мск десять дронов были сбиты над Брянской областью, шесть – над Ростовской областью, четыре – над Воронежской областью, четыре – над Курской областью и три – над Белгородской областью, сообщило ведомство в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны России сбили восемь украинских беспилотников самолетного типа над Брянской, Белгородской и Курской областями с 14.00 до 17.00 мск.

    8 октября 2025, 12:39 • Новости дня
    Число пострадавших при обстреле Белгородской области увеличилось до десяти человек

    Tекст: Вера Басилая

    При ракетном обстреле поселка Маслова Пристань три человека погибли и десять получили ранения, частично разрушен социальный объект и повреждены два многоквартирных дома, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в результате удара погибли двое мужчин и молодая женщина. Семь пострадавших женщин были доставлены в больницы Белгорода, одна из них находится в тяжелом состоянии.

    Трое пострадавших отпущены на амбулаторное лечение после получения необходимой помощи. Частично разрушен социальный объект, серьезно повреждены кровли, окна и фасады двух многоквартирных домов, а также семь автомобилей, пять из которых получили повреждения осколками.

    По его словам, местные жители отмечают, что сигнал ракетной опасности помог избежать большего количества жертв: многие успели укрыться вдали от окон. Гладков заявил, что всех жильцов поврежденного дома временно переселят в пункт временного размещения.

    Проводится поквартирный обход, работают аварийные службы, оперативные бригады и администрация, начата оценка разрушений для решения о дальнейших действиях. Уже ведутся работы по восстановлению теплового контура в пострадавшем здании.

    Ранее Гладков сообщил, что в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по поселку Маслова Пристань в Белгородской области погибли три человека.

    Ребенок и взрослые пострадали при ракетном обстреле ВСУ села Мощеное в Белгородской области.

    После атак ВСУ более тысячи жителей Белгородской области остались без света.

    8 октября 2025, 12:24 • Новости дня
    При обстреле ВСУ в Херсонской области погибли три человека

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате обстрела поселка Железный Порт в Херсонской области были уничтожены два здания для временного проживания, погибли три мирных жителя, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, три мирных жителя погибли в поселке Железный Порт Голопристанского округа Херсонской области в результате обстрела со стороны ВСУ, передает ТАСС.

    По информации Сальдо, «за последние 24 часа из-за агрессии киевского режима погибли три мирных жителя. В Железном Порту Голопристанского МО в результате обстрела загорелись два здания для временного проживания – погибли три человека». Все погибшие были местными жителями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по поселку Маслова Пристань в Белгородской области. В результате удара погибли три человека. Еще один человек получил ранения.

    8 октября 2025, 18:07 • Новости дня
    Восемь украинских дронов сбили над тремя российскими областями

    Силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ в Брянской, Белгородской и Курской областях

    Tекст: Евгения Караваева

    В течение трех часов российские военные отразили атаку восьми украинских беспилотников, сбив их в приграничных регионах страны.

    Силы противовоздушной обороны России сбили восемь украинских беспилотников самолетного типа над Брянской, Белгородской и Курской областями, сообщает Министерство обороны России в Telegram.

    В ведомстве уточнили, что дежурные расчеты ПВО уничтожили пять беспилотников над Брянской областью, два – над Белгородской и один – над Курской. Операция проходила с 14.00 до 17.00 по московскому времени 8 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду дежурные средства ПВО поразили 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российской территорией.

    9 октября 2025, 02:43 • Новости дня
    Беспилотники атаковали объекты ТЭК в Волгоградской области

    Произошли возгорания на территории объектов ТЭК в Волгоградской области

    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате ночной атаки беспилотников зафиксированы возгорания на объектах топливно-энергетического комплекса, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    В Telegram-канале администрации Волгоградской области со ссылкой на губернатора сообщили о массированной атаке БПЛА.

    В Котовском районе после падения обломков одного из БПЛА частично повреждено здание котельной. Кроме того, произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса.

    «В настоящее время оперативно прибывшие пожарные службы на месте ликвидируют очаги возгораний», – отметил губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили десять дронов в пяти регионах России с 20.00 до 23.00 по московскому времени.

    9 октября 2025, 03:55 • Новости дня
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В населенных пунктах Одесской области Украины зафиксированы перебои с электроснабжением, сообщили украинские СМИ.

    В результате «прилетов» частично без света оказались такие населенные пункты, как Малая Долина, Великодолинское и Черемушки, пишут украинские СМИ.

    В свою очередь, «Военкоры Русской весны» пишут, что «более 21 удара нанесли «Герани» в начале ночи в Одессе и области», атакованы одесские порты, в частности, «поражен и пылает порт Ильичевск (Черноморск)», также «горит и судоремонтный завод».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одесской области Украины была объявлена воздушная тревога. В Одессе прогремели взрывы.

    8 октября 2025, 23:49 • Новости дня
    Падение украинского беспилотника вызвало возгорание травы в Курчатове

    Tекст: Антон Антонов

    В Курчатове из-за падения украинского беспилотника возник пожар на площади около 500 кв. м, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    «Вражеские удары ВСУ продолжаются», – сообщил Хинштейн в Telegram.

    По словам губернатора, в результате падения БПЛА загорелась сухая трава. Оперативные службы выехали на место происшествия и приступили к ликвидации огня. Никто не пострадал, разрушения отсутствуют. Губернатор призвал жителей сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности в связи с продолжающимися атаками на объекты региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили 27 украинских беспилотников самолетного типа в пяти регионах России с 20.00 до 23.00 мск. Четыре беспилотника уничтожили над Курской областью.

