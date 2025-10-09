Российский боец в одиночку уничтожил пятерых военных ВСУ под Новогригоровкой

Tекст: Ольга Иванова

Российский военнослужащий из группировки войск «Восток» в одиночку справился с пятью бойцами Вооруженных сил Украины во время освобождения Новогригоровки в Запорожской области, передает ТАСС. В силовых структурах отметили, что боец обнаружил местоположение противников, бросил гранату в окно дома, а затем открыл огонь из автомата и уничтожил двоих украинских бойцов.

Как сообщили в ведомстве, трое оставшихся украинских военных попытались отступить, но российский боец предвидел их манёвр. Он укрылся в погребе и из засады атаковал отступающих, тяжело ранив их.

Завершили операцию российские операторы беспилотников, которые добили оставшихся украинских военнослужащих, чтобы не подвергать опасности своего сослуживца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, войска группировки «Восток» провели решительное наступление в Запорожской области. Они взяли под контроль населенный пункт Новогригоровка. Подразделения ВСУ были уничтожены в ходе боевых действий.