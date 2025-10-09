Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.9 комментариев
Киев усилил Купянское направление штурмовиками из заключённых
Вооруженные силы Украины перебросили в район Купянска новую группу осужденных, заключивших контракт с Минобороны, для усиления своих позиций, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, Киев усиливает группировку ВСУ в районе Купянска за счет привлечения штурмовиков из числа заключенных, передает ТАСС. Марочко подчеркнул: «По данным агентурного источника, в населенный пункт Оскол Харьковской области под военизированной охраной прибыли 3 автозака с заключенными, подписавшими контракт с украинским Министерством обороны». Эксперт добавил, что с начала октября это уже вторая подобная партия, привлеченная для пополнения штурмовых подразделений ВСУ на этом направлении.
Прибывший взвод штурмовиков разместили в лесном массиве на территории заброшенной турбазы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил, что ВСУ применяют роботов в районе Купянска. Силовики отметили длительное пребывание украинских солдат без провизии в этом направлении. Группировка «Запад» завершает разгром подразделений ВСУ в южных кварталах Купянска.