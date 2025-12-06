Минобороны сообщило об уничтожении восьми украинских БПЛА

Минобороны сообщило об уничтожении восьми дронов ВСУ над тремя областями России

Tекст: Мария Иванова

Восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были уничтожены над территориями нескольких российских регионов, сообщает Минобороны России.

В сообщении отмечается, что «в период с 16.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотников».

Три БПЛА были сбиты в Курской области, еще три – в Белгородской области, два аппарата уничтожены над Брянской областью.

Ране в субботу Министерство обороны заявило об уничтожении 11 беспилотников ВСУ над тремя регионами страны.

Утром в Ленинградской области военные ликвидировали пять украинских БПЛА в течение трех часов.

Силы ПВО заминувшую ночь сбили 116 украинских дронов над регионами России.