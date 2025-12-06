  • Новость часаБойцы ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Димитрове
    Польский гонор настиг Германию в неудобный момент
    Эксперт объяснил нежелание стран ЕС конфисковывать российские активы
    Медведев поддержал предложение Маска о ликвидации Евросоюза
    В Индии оскорбились выходкой Запада из-за визита Путина
    Турция высказала опасения России и Украине из-за атак на суда в Черном море
    Daily Telegraph сочла новым словом в военном деле способ взятия Красноармейска
    Проевропейские министры и оппозиция Сербии потребовали отнять NIS у России
    Bloomberg: Украинский конфликт вступает в решающую фазу
    Украинская журналистка удивилась грязи в резиденции Макрона
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    8 комментариев
    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    27 комментариев
    6 декабря 2025, 21:02 • Новости дня

    Минобороны сообщило об уничтожении восьми украинских БПЛА

    Минобороны сообщило об уничтожении восьми дронов ВСУ над тремя областями России

    Tекст: Мария Иванова

    Силы ПВО в течение четырех часов перехватили и уничтожили восемь беспилотников самолетного типа на территории Курской, Белгородской и Брянской областей.

    Восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были уничтожены над территориями нескольких российских регионов, сообщает Минобороны России.

    В сообщении отмечается, что «в период с 16.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотников».

    Три БПЛА были сбиты в Курской области, еще три – в Белгородской области, два аппарата уничтожены над Брянской областью.

    Ране в субботу Министерство обороны заявило об уничтожении 11 беспилотников ВСУ над тремя регионами страны.

    Утром в Ленинградской области военные ликвидировали пять украинских БПЛА в течение трех часов.

    Силы ПВО заминувшую ночь сбили 116 украинских дронов над регионами России.

    5 декабря 2025, 23:58 • Новости дня
    Атакованный ВСУ танкер Kairos терпит бедствие у берегов Болгарии

    Tекст: Денис Тельманов

    После удара украинским морским дроном у города Ахтополь танкер Kairos под флагом Гамбии оказался без движения и запросил эвакуацию экипажа.

    Судно терпит бедствие в районе Ахтополя на побережье Болгарии, передает ТАСС. На борту находится десять человек, их жизни ничего не угрожает – ситуацию контролируют болгарская «Морская администрация», ВМС и пограничная охрана.

    Отмечается, что Kairos потерял ход после атаки 28 ноября в турецких водах и был оставлен буксиром в территориальных водах Болгарии. Сейчас танкер стоит на якоре приблизительно в одной миле от берега, при этом в этом районе усилены ветер и волнение моря до 4 баллов.

    «Морская администрация» Болгарии сообщила, что капитаном был запрошен срочный вывод экипажа, однако из-за погодных условий спасательную операцию отложили до утра субботы.

    Судно будет находиться под постоянным наблюдением всю ночь. Национальная принадлежность экипажа официально не раскрыта. Груз на борту отсутствует, потому угрозы разлива или экологической катастрофы нет. Kairos был построен в 2002 году, он включен в санкционные списки Евросоюза, Британии и Канады и следовал в Новороссийск, когда попал под удар морского дрона ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киевские атаки на суда в Черном море с помощью безэкипажных катеров рассматриваются экспертами как попытка сорвать подготовку к мирному урегулированию на Украине.

    Румынские военные заявили в начале декабря, что уничтожили украинский дрон Sea Baby, двигавшийся вдоль побережья Черного моря, при этом объект находился на опасном расстоянии от судоходных маршрутов.

    Комментарии (9)
    6 декабря 2025, 14:13 • Новости дня
    Daily Telegraph сочла новым словом в военном деле способ взятия Красноармейска
    Daily Telegraph сочла новым словом в военном деле способ взятия Красноармейска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России при освобождении Красноармейска использовали новую тактику штурма города, которая получила название «демеханизация», сообщила британская газета The Daily Telegraph.

    Издание The Daily Telegraph считает, что освобождение Красноармейска российскими войсками стало поворотным моментом в ходе конфликта, передает ТАСС.

    Сообщается, что россияне применили новый способ взятия города, который может стать ключевым для дальнейших боевых действий.

    Издание сообщает, что ранее стороны применяли классическую тактику окружения населенных пунктов с использованием танковых колонн и пехоты. Однако теперь, по информации газеты, Вооруженные силы России используют малочисленные группы бойцов, продвигающиеся в условиях тумана, что затрудняет их обнаружение для беспилотников.

    The Daily Telegraph называет этот подход «демеханизацией боевых действий», подчеркивая, что новые методы позволяют снизить потери и сохранять скрытность маневров.

    Президент России Владимир Путин пригласил зарубежных журналистов приехать в Красноармейск и лично убедиться в контроле российских военных над городом.

    Путин отметил, что плацдарм в Красноармейске позволяет Вооруженным силам России быстро развивать наступление сразу на нескольких ключевых направлениях.

    Начальник Генштаба Валерий Герасимов 30 ноября доложил Путину об освобождении Красноармейска и Волчанска.

    Комментарии (3)
    6 декабря 2025, 16:55 • Видео
    Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

    Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 12:25 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
    ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на субботу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», беспилотниками дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Ураины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу.

    Кроме того удары наносились по портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складу военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

    Средствами ПВО сбиты два снаряда американской РСЗО HIMARS и 366 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 100 788 беспилотников, 638 ЗРК, 26 412 танков и других бронемашин, 1 627 боевых машин РСЗО, 31 740 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 468 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Напомним, за минувшую неделю ВС России нанесли массированный и четыре групповых удара возмездия по Украине.

    В частности, ВС России поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов.

    ВС России до этого поразили используемые ВСУ объекты энергетической и газовой инфраструктуры.

    Комментарии (2)
    6 декабря 2025, 02:07 • Новости дня
    Вашингтон обсудил с Киевом план восстановления Украины после конфликта
    Вашингтон обсудил с Киевом план восстановления Украины после конфликта
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти США и Украины рассмотрели будущее развитие и экономические инициативы страны в рамках подготовки к послевоенной реконструкции.

    Вопрос послевоенного восстановления Украины обсуждался на встрече делегаций Вашингтона и Киева, передает ТАСС.

    В заявлении Госдепа США указано, что стороны отдельно рассмотрели перспективы будущего процветания Украины, вопросы поддержки предстоящей реконструкции, а также детали совместных экономических инициатив и долгосрочных проектов по восстановлению.

    По данным документа, в переговорах принимали участие спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, украинский секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба ВС Украины Андрей Гнатов.

    Переговоры были посвящены, как отмечает Госдеп, поиску вариантов глубокого сотрудничества, способного ускорить восстановление ключевых отраслей экономики.

    Среди обсуждавшихся тем выделялась координация усилий США и Украины по созданию долгосрочных программ, направленных на привлечение инвестиций и обеспечение стабильного роста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США начали давить на Европу, чтобы заставить отказаться от конфискации замороженных российских активов.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил отсутствие у Европы реальных инструментов давления на Россию для переговоров по конфликту на Украине.

    Зять президента США Джаред Кушнер прилагает максимальные усилия для продвижения российско-украинских консультаций.

    Комментарии (5)
    6 декабря 2025, 13:55 • Новости дня
    ВЦИОМ назвал три самые актуальные проблемы для россиян
    ВЦИОМ назвал три самые актуальные проблемы для россиян
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Аналитики ВЦИОМ выделили специальную военную операцию, инфляцию и состояние здравоохранения как три темы, которые сегодня волнуют наибольшее число граждан России.

    Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, что россиян, прежде всего, волнует СВО и события, с ней связанные, пишет ТАСС. Он пояснил, что эта проблема стала ключевой за последние четыре года и будет оставаться таковой до окончания спецоперации.

    Вторым по значимости вопросом названа инфляция и рост цен. Федоров напомнил, что с началом пандемии уровень инфляции в России резко увеличился, и эта проблема затрагивает практически всех граждан страны. Он подчеркнул, что темпы роста зарплат и пенсий, по оценке населения, отстают от подорожания товаров и услуг.

    Третьей темой, вызывающей серьезную обеспокоенность, стало здравоохранение: речь идет о медицинском обслуживании и дефиците кадров, а также о доступности и стоимости лечения и медикаментов. По словам Федорова, подобная ситуация характерна для большинства стран, но в России она волнует, прежде всего, представителей среднего и старшего поколений.

    Кроме этих трех тем, интерес к остальным вопросам носит нишевый характер: пенсионеры чаще всего обеспокоены размерами пенсий, молодежь – уровнем зарплат. При этом проблемы, которые беспокоят россиян, периодически меняются между собой по степени значимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сотрудники ВЦИОМ выявили, что 37% россиян ощущают усталость ежедневно, а в числе главных причин называют эмоциональное напряжение и переработку.

    Что касается спецоперации, то большинство граждан России характеризуют иноагентов как врагов и предателей, которые вызывают у них отрицательные эмоции и раздражение.

    Опрос показал, что респонденты не просто осуждают таких лиц, но и требуют предпринять против них более жесткие меры.


    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 12:56 • Новости дня
    RMF FM: Бурмистр польского Любартова объявил тревогу из-за «ситуации на Украине»
    RMF FM: Бурмистр польского Любартова объявил тревогу из-за «ситуации на Украине»
    @ Swen Pfortner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бурмистр польского Любартова Люблинского воеводства объявил ложную тревогу «в связи с ситуацией на Украине», сообщает радиостанция RMF FM.

    Бурмистр польского города Любартов Кшиштоф Пашник объявил ложную тревогу утром шестого декабря из-за «ситуации на Украине», передает РИА «Новости» со ссылкой на данные радиостанции RMF FM. В городе были активированы сирены оповещения, что вызвало обеспокоенность среди жителей.

    Пашник пояснил, что решение о включении сирен было принято после того, как он получил информацию из районного центра управления чрезвычайными ситуациями. По его словам, предупреждающие сигналы были связаны с «текущей ситуацией на Украине».

    Однако в самом Центре управления чрезвычайными ситуациями Любартова опровергли получение необычных распоряжений и сообщили, что сирены были включены ошибочно. Представители центра отметили, что это была ложная тревога, не связанная с какими-либо угрозами или официальными указаниями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша подняла истребители из-за активности России на Украине. Польские военные опровергли информацию о нехватке средств для покраски самолетов F-16. Варшава заявила о нарушении российского самолета ее воздушного пространства.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 08:10 • Новости дня
    ПВО за ночь сбила 116 украинских дронов над регионами России

    Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 116 украинских беспилотников над десятью регионами России, сообщили в Минобороны России.

    Дежурные средства противовоздушной обороны военной авиации России за минувшую ночь перехватили 116 украинских беспилотников над десятью регионами страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны России.

    Больше всего дронов уничтожено в Рязанской области – 29, в Воронежской – 27, в Брянской – 23, еще 21 аппарат сбит над Белгородской областью.

    Кроме того, шесть беспилотников сбиты над Тверской областью. По три аппарата были перехвачены ПВО над Курской и Липецкой областями, два – над Тамбовской областью, а по одному – в Тульской и Орловской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких районах Рязани упали обломки сбитых беспилотников. Силы ПВО России за ночь сбили 41 украинский беспилотник.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 04:56 • Новости дня
    На Украине жители начали поджигать машины военкомов ТЦК

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Украины выражают протест против мобилизации, сжигая служебные автомобили территориальных центров комплектования, среди участников акций – местные партизаны и недовольное население.

    Как передает РИА Новости, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о продолжающихся поджогах автомобилей сотрудников территориальных центров комплектования на Украине.

    По его словам, занимаются этим и партизаны, и просто местное население, которое «очень обозлено на ТЦК». Лебедев отметил, что противодействие центрам комплектования объединяет граждан с различными политическими взглядами.

    Он добавил, что даже те украинцы, которые были за или против России, едины в своем неприятии политики ТЦК и желании прекращения военных действий.

    По словам координатора подполья, поджоги автомобилей организованы в знак протеста против мобилизации и работы ТЦК, которых на Украине называют «людоловами».

    Лебедев также предоставил видео от подполья, где зафиксированы ночные поджоги автомобилей защитного цвета, принадлежащих сотрудникам центров комплектования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Львова убил ножом остановившего его на улице сотрудника военкомата.

    Украинские власти предприняли попытку пополнить ВСУ за счет молодежи по программе «Контракт 18-24», но эти меры закончились провалом. Молодые украинцы разочаровались в правительстве и не верят в политические цели конфликта.

    Рамзан Кадыров призвал украинцев объединиться против боевых действий с Россией.

    Комментарии (13)
    5 декабря 2025, 23:22 • Новости дня
    Пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь девочку доставили в Москву

    Tекст: Денис Тельманов

    Пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь девочку экстренно транспортировали на лечение в Москву после того, как ее состояние удалось стабилизировать врачам.

    Девочку, получившую травмы из-за атаки ВСУ на Севастополь, перевезли на лечение в Москву, передает ТАСС.

    Согласно информации губернатора Михаила Развожаева, транспортировка стала возможна благодаря действиям медиков севастопольской городской больницы номер пять.

    В телеграм-канале глава города сообщил: «Девочку, пострадавшую от атаки ВСУ на Севастополь, отправили сегодня вечером в Москву – врачам нашей городской больницы №5 удалось стабилизировать ее состояние».

    Медики провели необходимые процедуры для стабилизации пострадавшей, что позволило организовать ее дальнейшее лечение в столице. Подробности о прогнозах на восстановление пока не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе предотвратили покушение на одного из командиров Черноморского флота с использованием самодельного взрывного устройства.

    Силы ПВО в Севастополе отразили атаку с Украины, сбив две воздушные цели над морем вдали от побережья.

    Состояние девочки, пострадавшей в парке Победы после атаки на Севастополь, медики оценивают как крайне тяжелое, однако рассматривают ее транспортировку в Москву.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 11:19 • Новости дня
    ВС России уничтожили пехоту ВСУ при попытке установить флаг

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Операторы дронов группировки войск «Восток» уничтожили пехоту ВСУ при попытке установить украинский флаг, сообщил боец с позывным Хруст.

    Военнослужащие группировки «Восток» уничтожили украинскую пехоту при попытке установки государственного флага Украины, передает РИА «Новости».

    Хруст заявил: «Один из украинских военнослужащих имел при себе государственный флаг Украины, что позволяет предположить подготовку или завершение демонстративной акции с установкой флага на передовой».

    По его словам, последние неудачи ВСУ на отдельных участках фронта вынудили Киев усилить проведение демонстративных акций, часто основанных на архивных видеозаписях, изображения которых создаются с помощью современных технологий, а также постановочных съемках с украинскими флагами, в которых участвуют штурмовые подразделения.

    По данным Минобороны, за неделю силы группировки «Восток» ликвидировали более 1515 украинских военных, а также уничтожили 14 танков и бронемашин, 77 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и четыре склада боеприпасов и материальных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Купянска две группы диверсантов ВСУ открыли огонь друг по другу. Военнослужащие ВСУ в этом районе переоделись в гражданскую одежду.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 03:13 • Новости дня
    Казахстан сообщил о сохранении герметичности КТК после атаки дронов ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Инфраструктура терминала Каспийского трубопроводного консорциума сохранила герметичность после атаки украинских дронов в ноябре, сообщило министерство энергетики Казахстана.

    Системы автоматической защиты морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума успешно сработали после удара украинских дронов, поэтому угрозы для экологии не возникло, заявили в Минэнерго Казахстана, передает ТАСС.

    В ведомстве уточнили, что главной задачей сейчас является поддержка суточных объемов добычи на месторождениях, экспортирующих нефть через КТК.

    Министерство совместно с добывающими компаниями перераспределяет объемы нефти и гибко корректирует логистику, чтобы не снижать экспортные показатели, используя все возможные маршруты экспорта.

    Ведомство отметило, что инцидент на терминале не спровоцировал полной остановки экспорта. Продолжается отгрузка нефти через инфраструктуру порта, при этом принимаются необходимые меры безопасности.

    В Минэнерго заявили: «Ситуация находится на постоянном контроле министерства энергетики». Ведомство подчеркнуло, что фокусируется только на сохранении стабильности экспорта и защите экономических интересов страны.

    Напомним, 29 ноября одно из причальных устройств КТК под Новороссийском пострадало в результате атаки украинских морских дронов.

    Казахстан назвал это недопустимым посягательством на международную энергобезопасность. Затем МИД Казахстана выразил протест и подчеркнул, что эти действия наносят ущерб отношениям между Астаной и Киевом.

    Альтернативой для самых важных экспортных потерь может стать трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан, который требует перевалки нефти через Каспий.

    За прошлый год по КТК было экспортировано 63 млн тонн нефти, более 70% этого объема приходится на зарубежных экспортеров, работающих в Казахстане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар назвал обеспечение стабильных поставок энергоносителей в Черноморском регионе и сохранность энергетической инфраструктуры ключевыми условиями для жизни миллионов людей.

    Каспийский трубопроводный консорциум продолжает отгрузку нефти на морском терминале в районе Новороссийска с помощью выносного причального устройства ВПУ-1.

    Кремль считает атаку украинских дронов на объект КТК вопиющим инцидентом, поскольку терминал имеет международное значение.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 06:06 • Новости дня
    Мирошник сообщил о жертвах среди гражданских с 2014 года

    Мирошник: От ударов ВСУ с 2014 года погибли 13 тыс. мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    По данным посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, общее число жертв и пострадавших среди мирного населения с 2014 года достигло десятков тысяч человек.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что с 2014 года жертвами атак Вооруженных сил Украины стали порядка 28 тысяч гражданских, из которых около 13 тысяч погибли, передает РИА «Новости».

    По его словам, с начала конфликта, с 2014 года, число пострадавших мирных жителей уже достигло 41 тысячи человек, из них около 13 тысяч погибли.

    Большая часть этих потерь пришлась на Донбасс, где проводились самые интенсивные боевые действия. Мирошник подчеркнул, что эта статистика отражает длительные и масштабные последствия вооруженного конфликта для гражданского населения региона.

    Также дипломат обратил внимание на продолжающиеся угрозы безопасности для мирных жителей, вызванные обстрелами со стороны украинских военных. Он назвал ситуацию гуманитарной катастрофой и призвал международное сообщество обратить внимание на происходящее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Шебекино в Белгородской области в результате удара беспилотника по легковому автомобилю пострадали двое мужчин.

    В Кривом Роге минувшей ночью в результате удара по зданию СБУ погибли три человека.

    Российский суд заочно приговорил к пожизненному заключению троих полковников ВСУ – Дмитрия Бондаровича, Андрея Дзяния и Виталия Сендзюка.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 00:01 • Новости дня
    ВСУ атаковали автомобиль главы белгородского избиркома беспилотником

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки украинского беспилотника возле поселка Борисовка транспорт председателя белгородского избиркома был разрушен, Лазарев не пострадал.

    Вооруженные силы Украины нанесли удар по автомобилю главы избирательной комиссии Белгородской области при помощи беспилотника, передает ТАСС.

    Инцидент произошел в районе поселка Борисовка, когда Игорь Лазарев находился внутри здания по месту назначения командировки.

    В момент атаки водитель также уже не был в транспортном средстве, благодаря чему никто не пострадал. По сообщению регионального оперативного штаба, автомобиль получил серьезные повреждения из-за удара дрона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара дрона ВСУ по автомобилю получил тяжелое ранение глава администрации Березовского сельского поселения Валерий Борисенко.

    В Брянской области житель получил осколочное ранение при нападении дронов-камикадзе на село Воронок, при этом повреждена крыша здания.

    В Грайвороне мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног после удара беспилотника.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 18:51 • Новости дня
    Бойцы ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Димитрове

    Российские БПЛА уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ возле Димитрова

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара российских беспилотников в районе Димитрова (украинское название – Мирноград) было уничтожено замаскированное опорное укрытие украинских военных, сообщил командир взвода беспилотных систем с позывным «Ромео».

    Огонь по опорному пункту ВСУ в районе Димитрова был нанесен расчетом ударных беспилотников отдельного батальона БПС 51-й гвардейской армии группировки «Центр», передает РИА «Новости».

    Командир взвода с позывным «Ромео» рассказал, что бойцы действовали на южном фланге Мирнограда, выполняя задачу с помощью штатных дронов.

    Он уточнил, что цель была обнаружена авиаразведкой союзных сил, после чего БПЛА были нацелены на точку удара. Командир отметил, что цели находились в лесополосе, их удалось оперативно подтвердить и уничтожить. По словам Ромео, поражение было подтверждено союзными подразделениями.

    Ранее командующий группировкой «Центр» ВС России Валерий Солодчук доложил президенту России Владимиру Путину о взятии южной части города Димитров под контроль российских войск.

    До этого группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом.

    Комментарии (3)
    6 декабря 2025, 17:57 • Новости дня
    В Сети осудили фон дер Ляйен после заявления по теме российских активов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пользователи X осудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за безрезультатную встречу по замороженным российским активам, указывая на опасность подобных решений для ЕС

    Пользователи соцсети X подвергли критике главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после того, как она заявила о неудачной встрече по вопросу российских активов с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьером Бельгии Бартом де Вевером, передает РИА «Новости». По итогам переговоров участники не смогли достичь какого-либо соглашения.

    В комментариях к новости пользователи призвали фон дер Ляйен отказаться от дальнейших шагов и «ничего не делать». Один из комментаторов заявил: «Вы можете просто ничего не делать? Всё, что вы планируете, только ухудшает ситуацию. Просто сидите спокойно».

    Другие отметили, что заморозка российских средств во время конфликта допустима, однако их использование против России принципиально меняет ситуацию. По мнению некоторых пользователей, подобные решения делают граждан ЕС потенциальными мишенями и провоцируют новые угрозы.

    Они также выразили опасения, что возможное принуждение Бельгии к заключению сделки по Euroclear приведёт к катастрофическим последствиям для глобальной финансовой системы.

    В сети подчеркнули, что «кража капитала» может разрушить доверие к мировой банковской системе. Некоторые комментаторы предположили, что такие шаги подрывают доверие к самому Евросоюзу и наносят ущерб интересам граждан стран Европы.

    «Позвольте уточнить: вы собираетесь украсть деньги, принадлежавшие россиянам? Вы понимаете, что это подрывает доверие к Европейскому союзу? Вы осознаете, что наши элиты просто нас уничтожают?», – отметил один из пользователей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  3 декабря коллегия Еврокомиссии поддержала идею предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации российских замороженных активов на территории Евросоюза. Украине потребуется 135 млрд евро на 2026 и 2027 годы для функционирования государства и продолжения войны. Эта сумма должна быть выделена преимущественно из средств России, уточнила фон дер Ляйен.

    Между тем, парламент Бельгии аплодировал решению премьер-министра Барта де Вевера отклонить передачу активов России Еврокомиссии.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова уже предупредила о крайне жестких мерах России в случае передачи Евросоюзом замороженных активов Украине.

    Главы государств ЕС должны принять решение о финансировании Украины на европейском саммите 18 декабря.

    Комментарии (0)
    Бойцы ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Димитрове
    Удары ВСУ по Новороссийску повысили цены на энергорынке
    МИД заявил о потере ЕС 1,6 трлн евро из-за санкций
    МАГАТЭ: Саркофаг Чернобыльской АЭС утратил функции обеспечения безопасности
    В Белоруссии заявили о национализации крупных предприятий
    Россияне столкнулись с «синим экраном смерти» после обновления Windows 11
    Сын убил отца ради квартиры в центре Москвы

    Россия получила признание за границей как авиационная держава

    Впервые в постсоветской истории иностранная страна может начать собирать российские самолеты на своей территории. Такой план вынашивает Индия, с которой у России давние тесные связи в сфере боевой авиации и ракетостроения. Теперь Дели признал наши компетенции и в гражданской авиации. Индия хочет собирать самолеты Superjet и Ил-114. Причем как для своего огромного рынка, так и для дальнейшего экспорта. Чем этот проект выгоден каждой из сторон?

    Польский гонор настиг Германию в неудобный момент

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск поссорились. Их переговоры в столице ФРГ должны были быть посвящены актуальным проблемам НАТО, но превратился в препирательство о том, должны ли немцы заплатить полякам репарации за Вторую мировую войну. России такое развитие событий на руку. Подробности

    Боец ММА проиграл в «спарринге» с памятником ветеранам МЧС

    Уголовное дело об осквернении в Москве памятника ветеранам МЧС взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором боец ММА Заур Исмаилов вступил в «спарринг» с изваянием. Сам спортсмен не увидел в своих действиях ничего предосудительного. По мнению экспертов, этот случай говорит не только о дефиците исторического просвещения и воспитания в субкультуре ММА, но и о других аспектах, которые требуют внимания. Подробности

    США огорчили Европу своей стратегией безопасности

    Радикальные изменения обозначены в подходе Соединенных Штатов к обеспечению своей безопасности. По крайней мере, именно такие заявления и декларации содержатся в новой Стратегии нацбезопасности США. В чем именно они заключаются, как это касается союзников Вашингтона в Европе – и их текущего противостояния с Россией? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

      Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

      Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    Финляндия переобулась по русскому вопросу

      Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

