Минобороны сообщило об уничтожении восьми украинских БПЛА

Восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были уничтожены над территориями нескольких российских регионов, сообщает Минобороны России.
В сообщении отмечается, что «в период с 16.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотников».
Три БПЛА были сбиты в Курской области, еще три – в Белгородской области, два аппарата уничтожены над Брянской областью.
Ране в субботу Министерство обороны заявило об уничтожении 11 беспилотников ВСУ над тремя регионами страны.
Утром в Ленинградской области военные ликвидировали пять украинских БПЛА в течение трех часов.
Силы ПВО заминувшую ночь сбили 116 украинских дронов над регионами России.