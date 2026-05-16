Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Лёше был стержень.8 комментариев
На подступах к Москве силы ПВО перехватили два дрона ВСУ
Вечером субботы силы ПВО сбили два летевших к столице дрона, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в Max-канале.
«Уничтожены два БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.
Ранее в субботу, с 20.30 до 21 часа по мск подлете к Москве было сбито четыре беспилотника ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала дня на подлете к Москве сбили 30 дронов ВСУ. Минобороны сообщило, что ПВО сбила 89 дронов ВСУ над регионами страны за пять часов.
При этом столичные аэропорты Внуково и Жуковский вводили особый режим работы для безопасности.