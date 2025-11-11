  • Новость часаСША потребовали убрать упоминание о суверенитете Украины из резолюции ООН
    Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    2 комментария
    Антон Крылов Плов – русское национальное блюдо

    Почему некоторые блюда легко пересекают города и континенты, завоевывая сердца и желудки совершенно непохожих друг на друга народов, а другие так и остаются локальными специалитетами, для поддержания которых национально ориентированным кулинарам приходится предпринимать немалые усилия?

    23 комментария
    Борис Акимов Капитализм против детей

    Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.

    25 комментариев
    11 ноября 2025, 18:43

    Ганчев: Группировка ВСУ заблокирована на левом берегу Оскола в Купянске

    Ганчев: Группировка ВСУ заблокирована на левом берегу Оскола в Купянске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Значительная часть украинских военных в Купянске оказалась заблокирована на левом берегу реки Оскол, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

    По его словам, ее пытаются деблокировать другие подразделения украинской армии, но российские войска стараются разбивать их еще на подходах к линии фронта, передает ТАСС.

    «Значительная часть украинской группировки войск, действующей в районе Купянска, блокирована на левом берегу реки Оскол, и наши подразделения продолжают ее уничтожать», – заявил Ганчев.

    Ранее во вторник Минобороны сообщило об уничтожении пяти БМП ВСУ под Купянском.

    Также сообщалось, что ВС России взяли под контроль нефтебазу в Купянске.

    На прошлой неделе российские военные уничтожили пытавшуюся вырваться из Купянска группу ВСУ.

    11 ноября 2025, 10:01
    ВКС в ответ на провокацию с МиГ-31 нанесли удар по центру разведки ГУР МО Украины

    ВКС России ударили «Кинжалом» по Главному центру радиоэлектронной разведки Украины

    ВКС в ответ на провокацию с МиГ-31 нанесли удар по центру разведки ГУР МО Украины
    @ Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    ВКС России в ответ на провокацию, связанную с планами угона МиГ-31, нанесли ракетами «Кинжал» удары по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины и аэродрому Староконстантинов с размещенными там самолетами F-16, сообщил (ЦОС) ФСБ России.

    В ЦОС сообщили, что удар был нанесен в ответ на провокацию, совершенную в ночь на 10 ноября, связанную с планами угона МиГ-31.

    Ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» нанесено поражение Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в Броварах Киевской области. Также был нанесен удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где были размещены F-16, передает ТАСС.

    Минобороны в понедельник сообщало, что ВС России нанесли удар возмездия по военным аэродромам и цехам сборки дронов на Украине.

    Военная разведка Украины планировала направить угнанный МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в район базы НАТО в румынской Констанце, чтобы его могла сбить ПВО.

    Комментарии (33)
    11 ноября 2025, 08:00
    ФСБ пресекла попытку угона МиГ-31 с «Кинжалом»
    ФСБ пресекла попытку угона МиГ-31 с «Кинжалом»
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военная разведка Украины планировала направить угнанный российский истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжалом» в район базы НАТО в румынской Констанце, где его могла сбить ПВО, сообщила Федеральная служба безопасности.

    Федеральная служба безопасности предотвратила попытку военной разведки Украины совместно с британскими кураторами угнать российский МиГ-31 с ракетой «Кинжал», передает РИА «Новости».

    По данным ФСБ, украинская сторона через Главное управление разведки министерства обороны Украины пыталась склонить российских летчиков к сотрудничеству, обещая им за это 3 млн долларов.

    В сообщении говорится, что после угона спецслужба планировала «направить самолет с ракетой »Кинжал« в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО, расположенной на территории Румынии в городе Констанца, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны».

    Таким образом, операция имела целью не просто похищение боевого самолета, а и попытку его уничтожения в непосредственной близости от натовского объекта, что могло вызвать международный инцидент.

    ФСБ подчеркнула участие британских кураторов в подготовке операции, однако подробности их роли не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мать опознала тело убитого в Испании пилота-перебежчика Кузьминова. Тело Кузьминова похоронили в безымянной могиле в Испании.

    Украинская разведка считала российских летчиков приоритетной целью.

    Комментарии (16)
    10 ноября 2025, 11:00
    Мюнхенская речь и новый мировой порядок

    2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 08:40
    ФСБ раскрыла роль Bellingcat в попытке угона МиГ-31 с «Кинжалом»

    ФСБ сообщила об участии Bellingcat в попытке угона МиГ-31 с «Кинжалом»

    ФСБ раскрыла роль Bellingcat в попытке угона МиГ-31 с «Кинжалом»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская и британская разведки привлекли Bellingcat (нежелательная в России организация) при попытке угона российского истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал», сообщил сотрудник ФСБ.

    По словам сотрудника ФСБ, Bellingcat, признанная в России нежелательной организацией, была задействована в операции украинской и британской разведок по угону российского самолета МиГ-31 с ракетой «Кинжал», передает ТАСС.

    Он заявил, что при выходе на командира экипажа самолета разведка использовала так называемую журналистскую организацию Bellingcat, которая подконтрольна CIS Великобритании.

    Представитель ФСБ подчеркнул, что деятельность Bellingcat неоднократно попадала в поле зрения российских спецслужб и отмечал, что организация использовалась именно для установления контакта с российскими военными.

    Ранее стало известно что военная разведка Украины планировала отправить угнанный истребитель МиГ-31 с ракетой «Кинжал» в район базы НАТО в румынской Констанце, чтобы потом при помощи ПВО его сбить.

    Автор и ведущий проекта «Личный враг короля», первый зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой раскрыл сеть организаций, которые действуют в интересах Британии и НАТО в мировом информационном пространстве.

    Комментарии (7)
    11 ноября 2025, 15:14
    Военный эксперт оценил попытку Украины украсть Миг-31 с «Кинжалом»

    Летчик Попов: МиГ-31 в совокупности с «Кинжалом» представляет для противника особый интерес

    Военный эксперт оценил попытку Украины украсть Миг-31 с «Кинжалом»
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Изначально идея Украины и Британии украсть Миг-31, оснащенный «Кинжалом», была обречена на провал. Во-первых, штурман физически не может самостоятельно посадить эту машину. Во-вторых, он бы не стал предавать своего пилота. Впрочем, для Киева и Запада борт с этим видом оружия представляет наибольший интерес, сказал газете ВЗГЛЯД военный летчик Владимир Попов

    «Киев совместно с западными спецслужбами уже не первый раз пытается украсть российскую авиационную технику. К сожалению, бывали случаи, когда противникам удавалось это сделать. Так, два года назад предателем Кузьминовым был угнан вертолет Ми-8. Впрочем, учитывая распространенность этой техники, ценность была не столько в ней, сколько в самой провокации», – говорит Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    Еще один инцидент относится к временам СССР, когда советский летчик-перебежчик Виктор Беленко выкрал МиГ-25 и передал его иностранным властям. На борту находилось множество секретной аппаратуры, продолжил спикер. По его мнению, еще не раз противник попытается завладеть нашей техникой.

    «Логика проста – им важно создать прецедент. Представьте: летит российский самолет над страной НАТО. Разумеется, ПВО его собьет. Потом это будет растиражировано в западных СМИ, мол, российский борт незаконно вторгся в воздушное пространство», – рассуждает эксперт.

    «Это провокация, никак иначе ее назвать нельзя. И ее реализация поколебала бы все мировые экономические, политические и военные устои», – подчеркнул он. Говоря конкретно о попытке угона МиГ-31, Попов объяснил: «По отдельности за самолетом или «Кинжалом» противник не гоняется».

    «Особый интерес представляет именно связка машины и вооружения. Если бы они смогли заполучить эту систему, ее бы разобрали на кусочки и постарались воссоздать аналогичную. И, полагаю, уже спустя несколько месяцев им бы это удалось», – замечает аналитик.

    Летчик также обратил внимание на то, что противник пытался убедить штурмана МиГ-31 убить пилота и самостоятельно посадить самолет. «Самое смешное в этом – предложение организовать для штурмана онлайн-курсы по пилотированию и посадке истребителя. Видимо, там работали невероятно отчаявшиеся и некомпетентные люди. А наш специалист, очевидно, играл с ними как кошка с мышкой», – сказал собеседник.

    «Обучение пилотированию – это крайне сложный, дорогостоящий и ответственный процесс. А штурманов готовят по несколько иному направлению. Более того, конкретно в МиГ-31 управлять самолетом из второй кабины – очень и очень тяжело», – подчеркивает он.

    «Даже на уровне задач пилот и штурман сильно отличаются. Так, летчик должен понимать все тонкости аэродинамики машины, владеть деталями ее управления и прочее. В то время как оператор выполняет роль навигатора, отвечает за точность характеристик выхода на цель, нюансы поражения объектов оружием», – сравнил специалист. «Другими словами, вот так «подготовить» штурмана к пилотированию просто невозможно», – заключил Попов.

    Ранее ФСБ сообщила о попытке военной разведки Украины совместно с британскими кураторами угнать российский МиГ-31 с ракетой «Кинжал». По данным российской спецслужбы, Киев через Главное управление разведки министерства обороны Украины пыталась склонить российских летчиков к сотрудничеству, обещая им за это 3 млн долларов.

    В сообщении говорится, что после угона спецслужба планировала «направить самолет с ракетой «Кинжал» в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО, расположенной на территории Румынии в городе Констанца, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны».

    Таким образом, операция имела целью не просто похищение боевого самолета, а и попытку его уничтожения в непосредственной близости от натовского объекта, что могло вызвать международный инцидент.

    ФСБ также подчеркнула участие британских кураторов в подготовке операции. Так, для реализации провокации оппоненты задействовали Bellingcat (признанная в России нежелательной организацией). В

    ответ на провокацию, связанную с планами угона МиГ-31, ВКС России нанесли ракетами «Кинжал» удары по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины и аэродрому Староконстантинов с размещенными там самолетами F-16.

    Комментарии (7)
    11 ноября 2025, 09:05
    ФСБ: СБУ предлагала штурману убить летчика при угоне МиГ-31 с «Кинжалом»
    ФСБ: СБУ предлагала штурману убить летчика при угоне МиГ-31 с «Кинжалом»
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецслужбы Украины предлагали штурману МиГ-31 застрелить, удушить или усыпить командира экипажа при попытке угона самолета с ракетой «Кинжал», сообщила ФСБ.

    Спецслужбы Украины предлагали штурману МиГ-31 застрелить, удушить или усыпить командира экипажа, передает ТАСС.

    Штурману предлагалось решить вопрос с летчиком, который находится в кабине впереди «кардинальными методами».

    Штурман сообщил, что он не обладает навыками для самостоятельной посадки такого самолета. Тогда украинские спецслужбы организовали беседу с летчиком ВСУ, который пытался научить его посадке МиГ-31 по телефону в онлайн-режиме.

    ФСБ также отметила, что украинская военная разведка рассматривала отравление как способ нейтрализации командира экипажа в воздушном судне. Оперативник ФСБ заявил, что разведка детально опрашивала штурмана о системе подачи кислорода и правилах использования маски, чтобы нанести на нее специальный токсичный состав.

    По словам ФСБ, этот способ – использование отравляющих веществ – ранее уже применялся украинской разведкой против экипажей воздушных судов, став «визитной карточкой» ГУР и ее зарубежных кураторов.

    Ранее ФСБ опубликовала аудиозапись инструктажа сотрудником украинского ГУР российского летчика в рамках сорванной операции по угону МиГ-31 с ракетой «Кинжал».

    Военная разведка Украины планировала направить угнанный МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в район базы НАТО в румынской Констанце, чтобы его могла сбить ПВО.

    Украинская и британская разведки привлекли организацию Bellingcat (нежелательная в России организация) к попытке угона истребителя.

    Комментарии (8)
    11 ноября 2025, 15:59
    Telegraph: Военных ВСУ поражает неизлечимая газовая гангрена

    Telegraph: Окопная война привела к случаям газовой гангрены среди военных ВСУ

    Telegraph: Военных ВСУ поражает неизлечимая газовая гангрена
    @ Jose Colon/Anadolu/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    У солдат ВСУ в условиях окопной войны зафиксировали случаи газовой гангрены, которую вызывает бактериальная инфекция, пишут британские СМИ.

    У военных на Украине в условиях окопной войны участились случаи заражения газовой гангреной. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Telegraph. Заболевание вызывают бактерии рода клостридии, обитающие в почве, которые попадают в организм при ранениях в ходе боевых действий. Наиболее широкое распространение болезнь получила во время Первой и Второй мировых войн.

    «Бактериальная инфекция, со смертельной скоростью разрушающая мышечную ткань, вновь появилась на Украине из-за суровых реалий современной окопной войны», – говорится в статье. По информации британской прессы, использование дронов в конфликте затрудняет своевременную госпитализацию, что является главной проблемой в лечении зараженных.

    Кроме того, размещение медучреждений в подземных помещениях усложняет ситуацию из-за нестерильности и сложностей с доставкой ресурсов. Telegraph отмечает, что в условиях боевых действий практически невозможно взять пробу бактерий и провести операцию по удалению омертвевших тканей, а микроорганизмы могут быть устойчивы к антибиотикам.

    Старший преподаватель микробиологии в Королевском колледже Лондона заявил, что смертность от газовой гангрены без врачебного вмешательства «близка к 100%».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас ВСУ испытывают проблемы с численностью, мобилизацией и дезертирством, из-за чего на ряде участков фронта вообще нет военных.

    Во вторник в Красноармейске российские военные взяли в плен украинского бойца Евгения Киптилого, который добровольно сдался из-за отсутствия снабжения и поддержки на позиции.

    На данный момент украинские военные в Красноармейске и Димитрове пытаются выйти из окружения в гражданской одежде.

    Комментарии (3)
    11 ноября 2025, 08:55
    ФСБ опубликовала инструктаж Киевом летчика России по угону МиГ-31 с «Кинжалом»

    ФСБ раскрыла детали проваленной операции Киева по угону МиГ-31 с «Кинжалом»

    ФСБ опубликовала инструктаж Киевом летчика России по угону МиГ-31 с «Кинжалом»
    @ Kremlin Pool/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ России опубликовала аудиозапись инструктажа сотрудником ГУР российского летчика в рамках сорванной операции Киева по угону истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал».

    ФСБ России обнародовала материалы о попытке украсть истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», передает РИА «Новости».

    На опубликованной аудиозаписи сотрудник украинской разведки инструктирует российского летчика, объясняя, как ему действовать для перегона самолета, включая высоту полета и скорость.

    «Ничего сложного в этом нет», – заявил украинский оперативник.

    По данным ФСБ, операция по вербовке российского экипажа и угона МиГ-31 планировалась украинскими и британскими спецслужбами с осени 2024 года.

    ФСБ подчеркнула, что попытка провалилась благодаря действиям российских спецслужб, передает ТАСС.

    Как рассказал сам летчик, ему предлагалась награда в 1 млн долларов за угон истребителя и 3 млн долларов при передаче самолета с ракетой. Кроме этой суммы, украинская сторона обещала пилоту гражданство одной из западных стран.

    ФСБ сообщила, что военная разведка Украины планировала направить угнанный российский истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжалом» к базе НАТО в румынской Констанце.

    К операции по попытке угона МиГ-31 с ракетой «Кинжал» привлекли украинскую и британскую разведки, а также Bellingcat (нежелательная в России организация).

    Комментарии (11)
    11 ноября 2025, 09:55
    «Кошелек Зеленского» Миндич выехал с Украины по израильскому паспорту
    «Кошелек Зеленского» Миндич выехал с Украины по израильскому паспорту
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, фигурирующий в деле о коррупции в сфере энергетики, выехал с Украины по израильскому паспорту, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    По его словам, Миндич покинул Украину по паспорту Израиля, передает РИА «Новости».

    Отметим, что накануне Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о начале масштабной спецоперации в сфере энергетики. Ведомство, в частности, опубликовало фото с сумками, набитыми валютой, которые были найдены в ходе спецоперации.

    Кроме того НАБУ впервые опубликовало записи по делу «кошелька» Зеленского.

    При этом сам Владимир Зеленский, комментируя расследование Национальным антикоррупционным бюро Украины хищений в своем окружении, заявил, что необходима «неотвратимость наказания».

    Комментарии (15)
    11 ноября 2025, 16:48
    Лавров оценил перспективу Британии «отмыться» после попытки угона МиГ-31

    Лавров: Британии будет сложно «отмыться» после попытки угнать российский МиГ-31

    Лавров оценил перспективу Британии «отмыться» после попытки угона МиГ-31
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британии будет крайне сложно «отмыться» после разоблачения ее роли в попытке провокации с угоном истребителя МиГ-31 из России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Министр отметил, что ФСБ подробно все разоблачила, передает РИА «Новости». «Я не знаю, как британцы будут отмываться от этого. Хотя их способность быть в положении гуся, вышедшего из-под душа, хорошо известна», – сказал Лавров в интервью российским СМИ.

    Министр указал, что Британия к настоящему моменту лишилась своей империи, экономической и военной мощи, однако стремится это компенсировать. «Компенсируют традиционным английским стремлением везде, говоря прилично, разделять и властвовать. А есть еще и неприличные способы обозначить то, как они себя ведут», – заключил министр.

    Напомним, ФСБ пресекла попытку угона МиГ-31 с «Кинжалом». Позже ведомство опубликовало аудиозапись инструктажа сотрудником ГУР российского летчика в рамках сорванной операции Киева по угону истребителя.

    Посольство России в Гааге осудило попытку Украины угнать МиГ-31.

    Военный летчик Владимир Попов в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил попытку Украины украсть МиГ-31 с «Кинжалом».

    Комментарии (13)
    11 ноября 2025, 06:30
    Небензя: Власти США не понимают глубины причин конфликта на Украине

    Небензя: Нынешняя администрация США недооценивает глубину украинского конфликта

    Небензя: Власти США не понимают глубины причин конфликта на Украине
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нынешняя американская администрация, несмотря на стремление завершить конфликт на Украине, не осознает всей глубины его причин, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя признал «искреннее желание» Белого дома «увидеть завершение конфликта». Однако, по его словам, нынешняя администрация США «не понимает, может быть, главного, – что истоки конфликта гораздо глубже, чем они себе это представляют», передает РИА «Новости».

    Прекращение огня и заморозка конфликта на Украине на линии соприкосновения не решит первопричин данного конфликта, заявил он. Призывы Киева и Европы к прекращению огня отражают лишь «их тяжелейшее положение на поле боя». Они хотят получить «передышку, накачать Украину вооружениями», чтобы «продолжить с новой силой».

    «Но простым прекращением огня и замораживанием конфликта на линии соприкосновения мы не решаем то, из-за чего этот конфликт начался», – сказал Небензя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в скорейшем окончании конфликта на Украине при условии достижения изначально поставленных целей. Песков отказался раскрывать детали предложенной США концепции украинского урегулирования на саммите в Анкоридже.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что США сталкиваются с трудностями в попытках убедить Владимира Зеленского не мешать мирному урегулированию на Украине.

    Комментарии (5)
    11 ноября 2025, 01:41
    Трамп: США больше не тратят деньги на Украину

    Трамп заявил о прекращении Вашингтоном трат денег на Украину

    Трамп: США больше не тратят деньги на Украину
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    США теперь получают деньги за поставки вооружений Украине через НАТО, а не тратят на Киев свои средства, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Мы больше не тратим деньги. Теперь нам платят через НАТО», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп также заявил об ущербе для Соединенных Штатов из-за украинского конфликта, оценив его в 350 млрд долларов. На эту сумму Трамп ранее оценивал переданное США при прошлой администрации оружие Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил мнение, что конфликт на Украине завершится в обозримом будущем. Трамп также заявил о значительном прогрессе в урегулировании ситуации на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия заинтересована в скорейшем окончании конфликта, однако важным условием считает достижение изначально поставленных задач.

    Комментарии (3)
    11 ноября 2025, 08:49
    Украинский военный назвал мотив сдачи в плен в Красноармейске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Красноармейске российские военные взяли в плен украинского бойца Евгения Киптилого, который добровольно сдался из-за отсутствия снабжения и поддержки на позиции, сообщили в Минобороны.

    Российские военнослужащие взяли в плен бойца ВСУ в Красноармейске, сообщает Минобороны России. Захваченный украинский солдат, Евгений Киптилый, рассказал, что был мобилизован против своей воли.

    «Отработал смену на работе, собрался ехать в село к семье. На остановке стоял и ждал автобус, подъехала машина из ТЦК. Подошли, забрали меня для сверки данных. Прошел комиссию, направили в учебку. Мне сказали: «Будешь сидеть там в тылу. Будет все у тебя хорошо». Обманули, через две недели я попал на передовую», – рассказал Киптилый.

    Он заявил, что условия на позиции были тяжелыми – не было подвоза, боекомплекта, воды и еды. Когда понял безысходность ситуации, принял решение сдаться, чтобы сохранить жизнь. По словам Киптилого, «выбор сделал: сдаться, чтобы выжить для семьи, для детей, для себя».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командиры в украинской армии занимаются вымогательством денег у подчиненных.

    Ранее пленный офицер ВСУ рассказал о массовом пьянстве среди украинских военнослужащих.

    Комментарии (3)
    11 ноября 2025, 11:48
    Politico: У Украины закончатся деньги раньше, чем ЕС сможет утвердить новый кредит

    Politico: ЕС не успеет выдать Киеву кредит до апреля в случае изъятия активов России

    Politico: У Украины закончатся деньги раньше, чем ЕС сможет утвердить новый кредит
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз может не успеть предоставить Украине «репарационный кредит» из российских активов до апреля 2026 года, когда у Киева закончатся деньги, сообщило издание Politico.

    По данным издания Politico, Евросоюз в случае одобрения решения о выделении Украине так называемого «репарационного кредита» за счет российских активов может не успеть предоставить Киеву средства до апреля 2026 года, когда у украинских властей, по некоторым оценкам, закончатся деньги, передает ТАСС.

    По информации Politico, даже если на саммите в декабре ЕС примет соответствующее решение, национальные парламенты стран-участниц должны будут его дополнительно утвердить. Как заявил европейский чиновник изданию, этот процесс может занять несколько месяцев, что приведет к срыву сроков финансирования Украины.

    Еврокомиссия представит альтернативные варианты финансирования, включая бюджетные и долговые механизмы, однако, по информации Politico, этот сценарий не вызывает особого энтузиазма среди стран-членов, многие из которых уже сталкиваются с проблемой высокой задолженности.

    Также рассматривается идея использовать средства суверенного фонда Норвегии для предоставления гарантий по «репарационным кредитам». Однако, как отмечает издание, вероятность поддержки Украины за счет норвежских средств крайне мала. Кроме того, Брюссель призывает страны использовать ресурсы плана SAFE для поставок оружия Киеву, хотя до согласования по российским активам ЕС придется искать ресурсы самостоятельно, подчеркивает Politico.

    Ранее Еврокомиссия не сумела убедить руководство Бельгии использовать замороженные российские активы.

    Норвежские власти изучают возможность выделения киевскому режиму кредита в 100 млрд евро под залог национального инвестфонда.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытки конфисковать замороженные резервы не способны изменить положение Киева и не помогут Украине рассчитаться по долгам.

    Комментарии (4)
    11 ноября 2025, 14:58
    Осужден поставщик бракованных бронежилетов для Минобороны

    Глава ГК «Пикет» Есипов приговорен по делу о бракованных бронежилетах для ВС России

    Осужден поставщик бракованных бронежилетов для Минобороны
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гендиректора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова признали виновным в поставке 20 тыс. бракованных бронежилетов для Минобороны и приговорили к девяти годам колонии.

    Мещанский районный суд Москвы приговорил гендиректора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова к девяти годам колонии. Об этом сообщает ТАСС из зала суда. Его признали виновным в поставке бракованных бронежилетов для Минобороны.

    Есипова также оштрафовали на 800 тыс. рублей. Кроме того, удовлетворён иск Минобороны на 2,4 млрд рублей. Дело рассматривалось в особом порядке, так как подсудимый полностью признал свою вину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее судья Мещанского суда Москвы отказала Андрею Есипову в приостановлении уголовного дела для его участия в спецоперации на Украине.

    Прокурор запросила для Есипова 12 лет лишения свободы и штраф 3 млн 641 тыс. рублей.

    В апреле 2024 года Басманный суд Москвы арестовал Есипова по подозрению в хищении 2 млрд рублей при исполнении контракта Минобороны на поставку 20 тыс. бронежилетов и «плитников».

    Комментарии (8)
    11 ноября 2025, 06:43
    Российские бойцы нашли тело чернокожего французского легионера на границе ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ВС РФ вынесли из Серебрянского лесничества (на границе ДНР и ЛНР) тело чернокожего наемника из Французского иностранного легиона как одно из доказательств присутствия иностранных легионеров в рядах ВСУ, рассказал командир взвода разведки с позывным «Перя».

    По его словам, российские разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» вынесли тело чернокожего наемника из Французского иностранного легиона на границе ДНР и ЛНР, передает РИА «Новости». Командир взвода с позывным «Перя» рассказал, что наемник подорвался на растяжке, установленной российскими военными. Задача заключалась в том, чтобы забрать тело под огнем противника, расстояние до позиций ВСУ составляло около 60 метров.

    «Была одна из таких задач своеобразных. На нашей растяжке подорвался наемник из Французского легиона. Наша задача была забрать его из-под носа противника, там расстояние было где-то 60 метров до него (до противника)… Забрали его, подошли, все было в растяжках, стояли «пятидесятые» МОНки (мина осколочная направленная, МОН-50, дальность поражения до 50 метров), направленные в нашу сторону… У него (наемника) была аббревиатура – шеврон Французского легиона», – сообщил «Перя».

    По его словам, в радиоэфире фиксировались переговоры на разных языках. Тело легионера было доставлено в штаб для предоставления доказательств присутствия иностранных легионеров в рядах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Французский полковник принимал участие в планировании операций ВСУ в Киеве. Бывший разведчик назвал число французских наемников на Украине. Российские бойцы встретили наемников из Франции и Испании в Часовом Яре.

    Комментарии (8)
