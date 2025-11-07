  • Новость часаНанесены удары по месту сборки украинских ракет «Нептун» в Павлограде
    Владимир Можегов Владимир Можегов Самая демоническая шайка в истории США ушла в прошлое

    11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    21 комментарий
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как римскому папе не угодить в публичный дом

    Могут ли священники выступать с грубыми или неуместными высказываниями? С такими, которые в заголовках именуют «скандальными», а под новостями и роликами – множество язвительных комментариев?

    10 комментариев
    7 ноября 2025, 09:25 • Новости дня

    В Купянске уничтожена группа ВСУ при попытке прорыва из города

    Российские военные уничтожили пытавшуюся вырваться из Купянска группу ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России в Купянске уничтожили группу из семи боевиков ВСУ, которые пытались покинуть город на двух боевых бронированных машинах, заявил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным «Лаврик».

    По словам военнослужащего, Вооруженные силы России уничтожили в Купянске группу из семи бойцов ВСУ, которые пытались прорваться из города на двух бронемашинах, передает ТАСС.

    «Лаврик» отметил, что очень хорошо помогли БПЛА, которые за день сожгли три пикапа с боевиками.

    Он также отметил, что зачистка Купянска от подразделений ВСУ ведется организованно и системно. Командир уточнил, что российские военные действуют уверенно, спокойно и строго по поставленным задачам, чего требует ситуация на этом участке фронта.

    Купянск – один из ключевых населенных пунктов Харьковской области, являющийся административным центром одноименного района. Это важный логистический узел: здесь пересекаются железнодорожные станции Купянск-Узловая и Купянск-Сортировочный, а также автомобильные дороги Т-2109 и Р-07.

    Через Купянск проходят основные линии снабжения украинской группировки на восточном берегу реки Оскол. Контроль над городом открывает стратегические возможности для продвижения российских сил вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм и Чугуев, а также позволяет двигаться к Волчанску по южному направлению.

    Ранее сообщалось, что военнослужащие 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковской области массово отказываются выполнять боевые задачи и сдаются в плен.

    Командир отряда штурмовиков ВС России с позывным «Ловец» заявил о зачистке завода и семи зданий в Купянске.

    Минобороны России отметило, что заявления Владимира Зеленского о зачистке «до 60 оставшихся русских» в Купянске свидетельствуют о его полной утрате связи с реальностью.

    6 ноября 2025, 14:49 • Новости дня
    Military Watch Magazine сообщил о катастрофических потерях ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Чрезвычайно высокий уровень смертности в рядах украинских войск привел к всплеску дезертирства и острой нехватке личного состава, пишет Military Watch Magazine.

    Высокий уровень смертности среди личного состава украинских подразделений способствует росту числа дезертиров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статью Military Watch Magazine.

    В публикации говорится: «Основной причиной как дезертирства, так и нехватки личного состава стали чрезвычайно высокие потери в боевых подразделениях, которые в частях с призывниками достигали 80–90%».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады предложил отправлять дезертиров ВСУ в штурмовые отряды.

    Более 150 тыс. военнослужащих с начала года сбежали из рядов ВСУ.

    Бойцы ремонтного батальона ВСУ решили массово оставить армию из-за угрозы отправки на передовую.

    Комментарии (2)
    6 ноября 2025, 12:30 • Новости дня
    Рар: На покрытие дефицита бюджета Украины Брюссель потратит деньги стран ЕС

    @ Jaap Arriens/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Позиция Бельгии и некоторых стран ЕС по вопросу экспроприации замороженных российских активов показывает, что правовые меры на Западе еще работают. Евросоюзу придется взимать средства на помощь Украине из национальных бюджетов государств-членов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее СМИ узнали, что в Еврокомиссии предусмотрели альтернативы «репарационному кредиту» Киеву.

    «Европейцам становится не по силам оказывать помощь Украине. Почти четыре года конфликта истощили возможности Европы: и финансовые, и военные. США же отстранились от роли главного донора. На этом фоне фактическим плательщиком остались в основном немцы», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, Германия – невзирая на собственные внутренние социальные проблемы – готова и дальше «раскошеливаться», поскольку видит в этом «моральный долг». При этом европейские лидеры не интересуются мнением собственного населения по этим вопросам. В этой связи эксперт напомнил слова Анналены Бербок о том, что «ради солидарности с Украиной немецкий избиратель должен быть готовым отключить у себя зимой отопление».

    «Бельгия на время отстояла свое право не выдавать Киеву замороженные российские активы. Большинство стран ЕС боятся правовых последствий в случае столь грубой конфискации средств России. Это показывает, что правовые меры на Западе еще работают», – рассуждает политолог.

    «Деньги для украинской стороны сейчас будут взимать из национальных бюджетов стран-членов ЕС, преимущественно из военных бюджетов – тех 2-5% дополнительных денег, которые европейские страны обещали доплачивать НАТО», – заключил Рар.

    Ранее в ЕС предложили две альтернативы «репарационному кредиту» Украине. Как сообщает Euractiv, Еврокомиссия рассматривает возможность покрытия дефицита в финансировании Киева за счет средств, полученных из совместного долга и грантов государств–членов сообщества. Инициативы будут зафиксированы в документе, который получат страны объединения в ближайшие недели.

    Меры станут дополнением к «репарационному кредиту». Кредит в размере 140 млрд евро за счет заблокированных российских активов все еще остается более предпочтительным планом для ЕК, говорится в материале. При этом Бельгия обещала заблокировать схему займа, если ЕС не разделит правовые и финансовые риски. Ожидается, что Еврокомиссия и бельгийские чиновники проведут технические переговоры 7 ноября, уточнили источники Euractiv.

    Напомним, позиция Бельгии ранее помешала Евросоюзу принять решение об использовании российских замороженных активов для финансирования Украины. Рассмотрение вопроса перенесли на следующий саммит лидеров ЕС, который должен пройти в декабре. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты предположили, удастся ли евробюрократии убедить Брюссель изменить свое мнение.

    На этом фоне в Европейском союзе растут опасения, что Украина может потерять финансовую поддержку Международного валютного фонда. Как отмечало издание Politico, МВФ готов продолжить кредитование Украины при условии, что страны ЕС договорятся о предоставлении «репарационного займа». Соглашение будет «убедительным аргументом» в подтверждении финансовой устойчивости республики на ближайшие несколько лет.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис провел встречу с главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Он сообщил агентству Bloomberg, что Евросоюз должен предоставить значительные обязательства Украине для разблокировки свежих средств от Международного валютного фонда.

    Примечательно, что в это же время, согласно данным Национального банка Украины, общий размер долга составляет 191 млрд долларов. Из них на внешний долг приходится 74,5%, или 142 295 млрд долларов, передает ТАСС. По подсчетам агентства, госдолг в расчете на каждого из остающихся на территории, подконтрольной ВСУ (около 28 млн человек, по данным Института демографии и социальных исследований), составляет 6 821 доллар – это рекордный показатель.

    По оценкам депутата Верховной рады Нины Южаниной, на выплату только имеющейся задолженности Киеву может потребоваться около 35 лет. При этом в 2026 году при условии продолжения боевых действий долг может вырасти еще на 60-70 млрд долларов.

    Комментарии (2)
    6 ноября 2025, 13:18 • Видео
    Лидер Сербии ответил за патроны для Киева

    «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о поставках боеприпасов в страны НАТО. Он уже попытался за это заявление оправдаться.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 14:56 • Новости дня
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Тимур Миндич, связанный с президентом Украины Владимиром Зеленским и студией «Квартал 95», может оказаться участником расследования ФБР по делу о легализации денег через «Одесский припортовый завод».

    Совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич, известный как близкий соратник Владимира Зеленского, может стать фигурантом расследования Федерального бюро расследований США. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Украинская правда».

    Согласно сообщению издания, источники в американском истеблишменте несколько месяцев назад передали информацию о возможном расследовании ФБР, связанном с отмыванием средств, в рамках которого рассматриваются не только Миндич, но и ряд других лиц и компаний.

    Журналисты предполагают, что дело связано с завладением средствами Одесского припортового завода, контроль над которым, по данным «Украинской правды», Миндич получил до 2022 года. В 2023 году украинское НАБУ объявило в розыск членов группы, причастных к выводу средств завода. Среди подозреваемых по этому делу указан Александр Горбуненко, который сбежал в США и позже был арестован после возбуждения против него дела американскими властями.

    «По информации источников »Украинской правды« в правоохранительных органах, уже под стражей на Горбуненко пытаются официально выйти представители НАБУ и САП, чтобы провести допрос. Во время одного из контактов, в частности, звучат вопросы о Тимуре Миндиче. Далее представители ФБР внезапно забирают Горбуненко из-под стражи и вместо депортации, штрафа или заключения, герой оказывается на свободе и под защитой», – отмечает украинское издание.

    «Украинская правда» предполагает, что Горбуненко мог согласиться сотрудничать с ФБР, что делает его ценным не только по делу Миндича, но и для расследования других схем легализации денег в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины провела обыски у бывших сотрудников Национального антикоррупционного бюро, которые сейчас занимают должности в государственной компании «Укржелдора». 

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 14:32 • Новости дня
    Скачко: «Все нам должны» стало национальной идей Украины с 1991 года

    Политолог Скачко: Национальная идея Украины «все нам должны» превратила страну в банкрота

    Скачко: «Все нам должны» стало национальной идей Украины с 1991 года
    @ CLEMENS BILAN/EPA/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    На Украине тезис «все нам должны», по сути, стал национальной идеей. Она зародилась еще в 1991 году и в результате превратила страну в банкрота. При этом Запад продолжит «подкармливать» киевские власти до тех пор, пока этот инструмент нужен, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее СМИ подсчитали, что на каждого жителя на Украине приходится семь тыс. долларов госдолга.

    «Украина сегодня не в силах выплатить внешние и внутренние долги. По большому счету, стране необходимо наращивать производство товаров с надлежащей добавленной стоимостью, продавать их, а часть прибыли направлять на погашение долговых обязательств. Ничего этого в республике нет и не планируется», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По его словам, Украина остается банкротом, несостоятельным государством, живущим в долг. «Но страна – это инструмент и орудие против России. Поэтому Запад, который мог бы погасить украинские долговые обязательства, не будет этого делать. Долги – это та «цепь», на которой западные «партнеры» держат киевские власти», – детализировал собеседник.

    Впрочем, украинское руководство не сопротивляется этому. Да и в целом государство давно привыкло жить под эгидой тезиса «все нам должны». «Это, по сути, стало национальной идеей Украины. Она формировалась с 1991 года в ходе так называемого национально-культурного возрождения страны, осуществлявшегося по двум трекам», – указал политолог.

    «С одной стороны, утверждалось, что великая республика «лежит в основе мироздания», а с другой, что украинцы – это несчастный народ. Как итог, общество и власти посчитали себя заслуживающими компенсации за все эти якобы «невзгоды», – детализировал Скачко.

    «В конечном счете Украина лишилась общенародной идеологии, государственно-образовательного инстинкта, которые являются неотъемлемой составляющей при формировании полноценного государства», – напомнил спикер.

    Именно поэтому Запад продолжит «подкармливать» Киев до тех пор, пока этот инструмент им будет нужен, прогнозирует аналитик. «Украинское руководство будет получать деньги, пока западные государства рассматривают его как воюющий буфер, по европейской легенде, предохраняющий Европу от России», – уточнил Скачко.

    Ранее СМИ подсчитали, что на каждого жителя Украины приходится долг почти в семь тыс. долларов. Согласно данным украинского Национального банка, общий размер долга составляет 191 млрд долларов. Из этой суммы 74,5% (142 295 млрд долларов) приходится на внешние обязательства.

    Если исходить из оценки численности населения на подконтрольной ВСУ территории (около 28 млн человек, по данным Института демографии и социальных исследований), то внешний долг на одного жителя составляет 5 тыс. долларов, а внутренний долг – еще 1,74 тыс. долларов, передает ТАСС.

    «Сумма несколько снизится, если посчитать украинцев, находящихся на территории стран ЕС (около 4,5 млн человек). С их учетом на одного украинца придется 4 378 долларов внешнего долга и 1 498 долларов внутреннего», – пишет агентство и делает оговорку: по данным того же Института демографии и социальных исследований, многие из уехавших не хотят возвращаться на Украину.

    По оценкам депутата Верховной рады Нины Южаниной, на выплату только имеющейся задолженности Киеву может потребоваться около 35 лет. При этом в 2026 году при условии продолжения боевых действий долг может вырасти еще на 60-70 млрд долларов.

    На этом фоне ЕС оказался под давлением. С одной стороны, страны-члены объединения не могут принять решение об использовании российских замороженных активов для предоставления украинской стороне «репарационного кредита».

    Поэтому, как сообщает Euractiv, Еврокомиссия рассматривает возможность покрытия дефицита в финансировании Киева за счет средств, полученных из совместного долга и грантов государств сообщества. Инициативы будут зафиксированы в документе, который получат страны объединения в ближайшие недели.

    С другой стороны, в Европейском союзе растут опасения, что Украина может потерять финансовую поддержку Международного валютного фонда. МВФ готов продолжить кредитование Украины при условии, что страны ЕС договорятся о предоставлении «репарационного займа», отмечает издание Politico. Соглашение будет «убедительным аргументом» в подтверждении устойчивости республики на ближайшие несколько лет.

    Комментарии (5)
    6 ноября 2025, 11:49 • Новости дня
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Западные структуры обсуждают сценарии возможной диверсии на Запорожской АЭС с дальнейшим обвинением России и оперативным информационным сопровождением в европейских СМИ, сообщила Служба внешней разведки России (СВР).

    Европейские страны НАТО подталкивают киевские власти к поиску способов повлиять на ход конфликта на Украине, следует из сообщения на сайте СВР.

    По информации службы, в качестве самого эффективного инструмента обсуждается возможность совершения крупной диверсии с жертвами среди граждан Украины и Евросоюза по аналогии с авиакатастрофой МН17 в 2014 году.

    По данным СВР, специалисты британской аналитической организации Chatham House провели компьютерное моделирование последствий аварии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны реактора. Согласно этим расчетам, радиоактивное заражение охватит не только украинские регионы, контролируемые Киевом, но и приграничные районы ЕС. Авторы анализа в Chatham House отмечают сложность в том, чтобы «грамотно» возложить ответственность за потенциальную катастрофу на Россию, говорится в заявлении СВР.

    В этой связи аналитики Chatham House намерены заранее подготовить подробную аргументацию, чтобы убедить западную общественность в виновности России, вне зависимости от развития событий. Для этого будет обеспечено максимально активное освещение возможного инцидента в СМИ с целью создать однозначную поддержку Киева со стороны европейского общества, отметили в СВР.

    В СВР подчеркивают, что даже в вопросах ядерной безопасности западные политические элиты действуют по давно сформированным шаблонам, продолжая обвинять Россию и использовать любые средства информационного давления.

    Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что ситуация на Запорожской АЭС остается крайне напряженной.

    Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина подчеркнула, что Киев пытается поэтапно вывести из строя критически важные системы безопасности ЗАЭС.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предупредил о возможных тяжелых последствиях аварии на станции для Европы.

    Комментарии (5)
    6 ноября 2025, 12:50 • Новости дня
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» за сутки освободили 64 здания в Красноармейске, при этом в плен сдались два военнослужащих 68-й егерской бригады ВСУ, сообщили в Минобороны.

    В Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР) штурмовые группы 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны, а также зачистку от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Были отражены 13 атак противника из Гришино с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ. Сорваны три попытки боевиков 425-го штурмового полка ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении.

    В Димитрове (ДНР) подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжали наступательные действия в направлении микрорайона «Западный». От украинских боевиков освобождены 19 зданий.

    В течение прошедших суток в районе Красноармейска и Димитрова уничтожено более 220 украинских военнослужащих, пикап и шведский бронетранспортер Viking, перечислили в оборонном ведомстве.

    В целом группировка «Центр» улучшила тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной, трех штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны около Торецкого, Родинского, Доброполья, Котлино ДНР, Демурино и Вольного Днепропетровской области.

    Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» за минувшие сутки потери противника составили свыше 480 военнослужащих, бронемашина и восемь автомобилей, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в четверг Генштаб ВСУ заявил о переброске элитных подразделений в район Красноармейска.

    Накануне появились подтверждения сдачи украинских военных в плен под Красноармейском.

    Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, власти Украины скрывают бедственное положение ВСУ в котлах.

    Комментарии (2)
    6 ноября 2025, 12:59 • Новости дня
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Группировкой войск «Запад» сорвана попытка группы военнослужащих 116-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в западном направлении. Около Петровки в Харьковской области пресечен прорыв штурмовой группы противника к разрушенной переправе через Оскол для ее восстановления, сообщили в Минобороны.

    В районе Купянска штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника. Отражены три атаки подразделений 144-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии из районов Нечволодовки и Благодатовки Харьковской области с целью деблокирования окруженных украинских формирований, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За прошедшие сутки в районе Купянска было уничтожено до 50 военнослужащих, тяжелый механизированный мост ТММ-3 и четыре станции РЭБ.

    В целом подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии возле Новоплатоновки, Татьяновки, Шийковки, Петровки Харьковской области, Яровой и Ямполя в Донецкой народной республике (ДНР).

    Всего в зоне ответственности группировки «Запад» потери украинских вооруженных формирований составили до 215 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены семь станций РЭБ и три склада боеприпасов.

    Параллельно подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Садков, Пролетарского, Мирополья, Искрисковщины и Корчаковки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Синельниково и Волчанском.

    Потери ВСУ при этом составили до 170 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада с боеприпасами и девять складов масредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Северска, Краматорска, Дружковки, Никифоровки и Константиновки ДНР.

    Противник потерял до 95 военнослужащих, два танка, три бронемашины и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, склад с боеприпасами и склад матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ у Орестополя Днепропетровской области, Ровнополья, Яблоково и Сладкого Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, два танка, бронетранспортер и американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены две станции РЭБ и склад матсредств, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне Минобороны сообщило о ходе боев за Красноармейск и Купянск.

    В четверг командир штурмового отряда заявил об освобождении Купянска в течение недели.

    Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, власти Украины скрывают бедственное положение ВСУ в котлах.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 01:33 • Новости дня
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне заявлений США об отказе выдавать Gunvor лицензию на ведение бизнеса компания сообщила, что отзывает предложение о покупке международных активов российской нефтяной компании «Лукойл».

    «Заявление министерства финансов США о Gunvor в корне неверно и ложно… В то же время Gunvor отзывает свое предложение о приобретении зарубежных активов «Лукойла», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Министерство финансов США заявляло, что, пока идет конфликт на Украине, Gunvor не получит лицензию «на деятельность и извлечение прибыли». Какое разрешение имеется в виду, ведомство не уточнило.

    Минфин США также заявил, что Gunvor якобы подконтрольна России, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Лукойл» начала рассматривать заявки на покупку своих зарубежных активов после введения американских санкций. «Лукойл» подтвердил получение предложения от Gunvor Group о покупке дочерней компании Lukoil International GmbH и согласовал ключевые условия сделки.

    Глава Gunvor Торбьерн Торнквист говорил, что в случае срыва сделки между Gunvor и «Лукойлом» Европа может столкнуться с сокращением рабочих мест и сбоями в поставках нефтепродуктов на сотни предприятий.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 21:19 • Новости дня
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские войска полностью зачистили территорию комбикормового завода в Купянске и освободили еще семь объектов в восточной части города, сообщил командир штурмового отряда с позывным «Ловец».

    Командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным «Ловец» сообщил ТАСС, что российские военные в Купянске завершили зачистку территории комбикормового завода и освободили семь строений.

    «Противник пытается сопротивляться, сегодня уничтожили еще две группы общей численностью восемь боевиков, освободили семь зданий, завершили зачистку территории комбикормового завода. Продолжаем двигаться вперед, на моем участке, в восточной части города, осталось освободить менее 50 строений», – заявил командир отряда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия России сорвала попытку ВСУ прорваться из окружения в Купянске.

    Командир штурмового отряда с позывным «Лаврик» заявил о возможности освобождения Купянска в течение недели.

    Минобороны России заявило, что слова главы киевского режима Владимира Зеленского о зачистке «до 60 оставшихся русских» в Купянске свидетельствуют о его полной утрате связи с реальностью.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 05:20 • Новости дня
    Зеленский анонсировал санкции против работающих в России граждан Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Киевские власти ужесточат санкции в отношении граждан Украины, которые работают на территории России, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что велел СНБО Украины «подготовить новые решения» в отношении «лиц с украинским гражданством». Зеленский подчеркнул, что считает необходимым блокировать их деятельность, передает РЕН ТВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце октября Зеленский объявил о подготовке новых санкций против России.

    Зеленский уже вводил санкции против артистов и политиков украинского происхождения.


    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 21:40 • Новости дня
    Бойцы 159-й бригады ВСУ начали массово сдаваться в плен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие 159-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины массово отказываются выполнять боевые задачи и сдаются в плен, сообщили в российских силовых структурах.

    Командир формирования, дважды судимый Александр Демчук пытается повысить дисциплину с помощью частых построений с вручением почетных грамот, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    Бригада, как отмечается, комплектуется преимущественно из так называемых отказников, инвалидов и лиц с умственными отклонениями. Сам комбриг, по словам собеседника агентства, имеет две судимости по статьям «служебный подлог» и «мошенничество с финансовыми ресурсами», полученным по итогам работы в органах государственной власти.

    «Вся эта свора, само собой, воевать желанием не горит и массово сдается в плен, а комбриг пытается наладить дисциплину бесконечными построениями с вручением грамот. Он даже привлек свою малолетнюю дочь и с ее помощью побирается в интернете и заставляет ее читать заготовленные тексты на камеру», – сообщил источник.

    До нынешней должности Демчук возглавлял аппарат Николаевской областной государственной администрации. После старта спецоперации он, по словам собеседника агентства, попытался улучшить свою деловую репутацию и устроился через знакомых в военное командование. Впоследствии он стал руководителем 23-го батальона, который не принимал участие в активных боевых действиях, а затем – после учебы в Национальном университете обороны – получил полковничье звание и возглавил нынешнюю бригаду. По сведениям источника, под его командованием оказались преимущественно военнослужащие с изъянами и отказники.

    В октябре военнослужащие 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ отказались укреплять позиции под Купянском.

    Ранее десантники ВСУ отказались выходить на позиции под Сумами.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 06:46 • Новости дня
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Есть существенный прогресс в попытках урегулировать конфликт на Украине, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Россия и Украина. Мы пока не достигли [мира], но, думаю, добились значительного прогресса», – сказал Трамп на встрече с лидерами стран Центральной Азии.

    Трамп высказал надежду, что стороны «поступят очень умно» в «какой-то момент» и согласятся достичь мирного решения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что урегулирование конфликта на Украине осложняют недоверие сторон, однако он отметил определенный прогресс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что оценить возможность возвращения к переговорам по Украине невозможно из-за позиции Киева.

    Комментарии (6)
    7 ноября 2025, 02:19 • Новости дня
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Праге флаг Украины сняли со здания Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии по распоряжению нового спикера Томио Окамуры.

    «Я дал указание снять украинский флаг со здания Палаты депутатов. Чешская республика – на первом месте. Пожелайте нам удачи!» – приводит слова спикера ТАСС.

    Окамура заявил Idnes, что этот шаг является символическим, и добавил, что флаг был убран по его распоряжению всего за несколько секунд.

    Решение, по данным чешских СМИ, связано с предвыборным обещанием движения SPD убрать украинские флаги со зданий государственных учреждений в случае победы на выборах.

    Флаг Украины находился на здании парламента Чехии с 24 февраля 2022 года. Сейчас на фасаде остаются только флаги Чехии, Евросоюза и Израиля. Флаг Израиля был вывешен в октябре 2023 года в знак поддержки этой страны после нападения боевиков ХАМАС.

    Пресс-служба SPD опубликовала в социальных сетях видео, где видно, что спикер сам придерживает лестницу человеку, снимающему флаг. Несмотря на решение руководства, оппозиционные либеральные партии выразили протест и вывесили украинские флаги из окон своих помещений в здании парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Чехии создали новую правительственную коалицию. Чехия объявила о планах сократить военную помощь Украине.

    Комментарии (4)
    6 ноября 2025, 12:45 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Задержанный водитель, перевозивший голливудскую актрису Анджелину Джоли, оказался тренером по боевому самбо из Елизаветграда, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Общественное. Новости» сообщило, что личность водителя, который сопровождал актрису Анджелину Джоли на Украине, установили сотрудники военкомата, передает ТАСС.

    Оказалось, что задержанный – тренер по боевому самбо из Елизаветграда, выступавший в роли волонтера. По словам его брата, мужчина не состоял в розыске и не был охранником, а сопровождал кортеж в качестве добровольца.

    Родственник отметил, что задержанный никогда не служил в армии, но прошел военную кафедру и имеет заболевание спины, из-за чего прошел военно-врачебную комиссию в 2025 году. Как добавил брат, мужчина годен для службы в военкомате и тыловых частях обеспечения. В то же время, девушка водителя сообщила, что сейчас его телефон выключен.

    Агентство УНИАН со ссылкой на источники в Сухопутных войсках ВСУ сообщало, что задержан украинец 1992 года рождения. На блокпосту при въезде в Южноукраинск Николаевской области у него не оказалось необходимых военных документов, после чего мужчину доставили в военкомат.

    Ранее голливудской актрисе Анджелине Джоли предложили посетить Донбасс, Новороссию и приграничные регионы России после ее гуманитарной поездки в подконтрольный Киеву Херсон.

    Напомним, в среду Анджелина Джоли приехала в Херсон, находящийся под контролем Киева. Один из ее охранников оказался в ТЦК.

    Позже на Украине опровергли информацию об освобождении этого «охранника».

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 02:58 • Новости дня
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Проведение российского-американского саммита в Будапеште возможно уже через несколько дней после согласования «одного-двух» нерешенных вопросов в отношениях Москвы и Вашингтона, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «В американо-российских переговорах есть один-два неурегулированных вопроса. Если они будут решены, в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште», – приводит слова Орбана РИА «Новости» со ссылкой на Magyar Nemzet.

    Орбан сказал, если стороны достигнут согласия, может последовать прекращение огня и «мир на Украине».

    Беседуя с венгерскими журналистами на борту самолета по пути в Вашингтон, премьер-министр отметил, что одним из ключевых вопросов переговоров в Белом доме станут пути урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и глава американского государства Дональд Трамп провели телефонный разговор в октябре по инициативе американского лидера. Трамп тогда анонсировал свою встречу с Путиным в Будапеште. Позднее Трамп объявил об отмене встречи.

    Комментарии (0)
    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска

    Украинское военное руководство жалуется на усиление ударов ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре страны. Железнодорожное сообщение с остающимися под контролем Киева районами ДНР прервано. Как Россия добилась такого результата и какой эффект эти удары уже имеют и будут иметь дальше для положения в зоне спецоперации? Подробности

    Киев заставил Европу брать себе кредиты

    В Евросоюзе придумали альтернативу «репарационному кредиту»: дефицит украинского бюджета может быть профинансирован за счет средств из общего долга ЕС и грантов от стран – членов союза. Конкретное решение ожидается на предстоящем в декабре саммите лидеров стран ЕС. Как отмечают эксперты, спонсировать Украину оказалось проще за счет средств самих европейцев, нежели придумать механизм по изъятию российских замороженных активов. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

