Российские военные уничтожили пытавшуюся вырваться из Купянска группу ВСУ
ВС России в Купянске уничтожили группу из семи боевиков ВСУ, которые пытались покинуть город на двух боевых бронированных машинах, заявил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным «Лаврик».
По словам военнослужащего, Вооруженные силы России уничтожили в Купянске группу из семи бойцов ВСУ, которые пытались прорваться из города на двух бронемашинах, передает ТАСС.
«Лаврик» отметил, что очень хорошо помогли БПЛА, которые за день сожгли три пикапа с боевиками.
Он также отметил, что зачистка Купянска от подразделений ВСУ ведется организованно и системно. Командир уточнил, что российские военные действуют уверенно, спокойно и строго по поставленным задачам, чего требует ситуация на этом участке фронта.
Купянск – один из ключевых населенных пунктов Харьковской области, являющийся административным центром одноименного района. Это важный логистический узел: здесь пересекаются железнодорожные станции Купянск-Узловая и Купянск-Сортировочный, а также автомобильные дороги Т-2109 и Р-07.
Через Купянск проходят основные линии снабжения украинской группировки на восточном берегу реки Оскол. Контроль над городом открывает стратегические возможности для продвижения российских сил вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм и Чугуев, а также позволяет двигаться к Волчанску по южному направлению.
Ранее сообщалось, что военнослужащие 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковской области массово отказываются выполнять боевые задачи и сдаются в плен.
Командир отряда штурмовиков ВС России с позывным «Ловец» заявил о зачистке завода и семи зданий в Купянске.
Минобороны России отметило, что заявления Владимира Зеленского о зачистке «до 60 оставшихся русских» в Купянске свидетельствуют о его полной утрате связи с реальностью.