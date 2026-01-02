Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.0 комментариев
Палестина осудила атаку Киева на резиденцию Путина
Власти Палестины осудили атаку Киева на резиденцию президента России Владимира Путина.
В официальном комментарии палестинская сторона выразила недовольство действиями Киева и поддержала российское руководство, передает ТАСС.
«Палестинское руководство осудило попытку нападения на резиденцию президента России Владимира Путина, выразив солидарность государства Палестина и ее народа с президентом Путиным, правительством и народом дружественной России», – отмечается в заявлении, переданном агентству посольством страны в России.
Ранее МИД Венесуэлы назвал атаку на резиденцию Путина актом терроризма.
Таджикистан осудил атаку дронов на резиденцию Путина.
Президент Центрально-Африканской Республики осудил атаку на резиденцию российского лидера.