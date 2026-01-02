  • Новость часаПодконтрольная Киеву часть Запорожской области осталась без света после взрывов
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Почему враги не задушили Иран

    Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Голливуд убил мировое кино, теперь его добивает «Нетфликс»

    Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мир предстоит нестабильный, но предсказуемый

    Если 2025 год стал моментом понимания Западом невозможности восстановить старый порядок вещей, то 2026-й окажется временем только начала формирования новых правил игры.

    2 января 2026, 12:12 • Новости дня

    Палестина осудила атаку Киева на резиденцию Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Палестины осудили атаку Киева на резиденцию президента России Владимира Путина.

    В официальном комментарии палестинская сторона выразила недовольство действиями Киева и поддержала российское руководство, передает ТАСС.

    «Палестинское руководство осудило попытку нападения на резиденцию президента России Владимира Путина, выразив солидарность государства Палестина и ее народа с президентом Путиным, правительством и народом дружественной России», – отмечается в заявлении, переданном агентству посольством страны в России.

    Ранее МИД Венесуэлы назвал атаку на резиденцию Путина актом терроризма.

    Таджикистан осудил атаку дронов на резиденцию Путина.

    Президент Центрально-Африканской Республики осудил атаку на резиденцию российского лидера.

    1 января 2026, 12:45 • Новости дня
    Экс-разведчик США сделал заявление о переговорах после атаки на резиденцию Путина

    Экс-разведчик США оценил шанс на переговоры после атаки на резиденцию Путина

    Экс-разведчик США сделал заявление о переговорах после атаки на резиденцию Путина
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер счел невозможным любые переговоры с украинским правительством, которое он назвал террористической организацией, после недавней атаки украинских сил на резиденцию Владимира Путина.

    Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер счел невозможным любые переговоры с Киевом после недавней атаки украинских сил на резиденцию Владимира Путина, передает РИА «Новости». По его словам, данное событие радикально меняет подход к украинскому правительству.

    Он заявил, что киевский режим нельзя рассматривать как сторону переговоров, а скорее, как террористическую организацию, которую следует полностью уничтожить.

    Риттер отметил, что атака украинских сил стала критической чертой, после которой дальнейшие контакты и диалог невозможны.

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки на резиденцию президента России беспилотниками.

    Минобороны России показало карту пролета украинских БПЛА, которые пытались атаковать резиденцию главы государства.

    Военкор Коц назвал «базовый минимум» лиц в руководстве Украины для уничтожения.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские военные знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию президента России.

    2 января 2026, 10:48 • Новости дня
    Названы возможные исполнители теракта в Хорлах

    Сальдо: Исполнителями теракта в Хорлах могло быть подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра»

    Названы возможные исполнители теракта в Хорлах
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Боевики подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» были переброшены на правый берег Херсонской области и, вероятно, имеют отношение к новогоднему теракту в гостинице в селе Хорлы, а также удару по гражданскому автомобилю в Тарасовке, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    «По оперативным данным разведки, на правый берег Херсонской области с других направлений киевским режимом были переброшены боевики «Птиц Мадьяра». Это, можно сказать, террористы-беспилотчики», – сообщил Сальдо в беседе с РИА «Новости». По его словам, особый цинизм и жестокость отличают теракт в Хорлах и удар в Тарасовке, где погиб ребенок.

    Руководитель региона выразил уверенность, что именно представители этого подразделения могут быть причастны к совершению этих преступлений.

    Ранее Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Хорлах, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали. Установлены личности семи погибших. По обновленным данным, число погибших при атаке на Хорлы достигло 27.

    После атаки ВСУ в Херсонской области объявили траур.

    Россия потребовала от ООН осудить теракт, совершенный ВСУ в Херсонской области.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    1 января 2026, 14:29 • Новости дня
    Фицо поздравил с Новым годом на русском языке

    Премьер Словакии Фицо поздравил с Новым годом на русском языке

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опубликовал новогоднее поздравление, где обратился к жителям разных стран и сказал несколько фраз на четырех языках, в том числе на русском языке.

    Поздравление премьер-министра Словакии Роберта Фицо появилось на его официальной странице в Facebook (признан экстремистским и запрещен в РФ), передает РИА «Новости». В видеопослании политик произнес новогоднее приветствие по-русски: «С Новым годом!».

    Он также добавил поздравления на английском, итальянском и шведском языках. Таким образом Фицо дал понять, что его политика носит многовекторный характер, подчеркнув открытость и стремление к диалогу с разными странами.

    Ранее Китай поздравил россиян с Новым годом, устроив фейерверк над Амуром.

    Космонавты с МКС пожелали россиянам в новом году много ярких дней с семьей.

    1 января 2026, 15:04 • Новости дня
    Размер ущерба от экономических преступлений в России в 2025 году достиг рекорда

    Tекст: Денис Тельманов

    Материальный ущерб от экономических преступлений в России за январь-ноябрь 2025 года превысил 316 млрд рублей, что стало самым высоким показателем за последние годы.

    Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы МВД России. В документе отмечается, что за 11 месяцев 2025 года количество выявленных экономических преступлений составило 101,6 тыс., что на 1,1% больше относительно аналогичного периода 2024 года.

    Общий материальный ущерб от экономических преступлений достиг 316,1 млрд рублей, что стало рекордным значением за рассматриваемый период.

    По данным МВД, за январь-ноябрь 2024 года выявили 100,6 тыс. подобных преступлений, тогда ущерб был на отметке 271,7 млрд рублей.

    В 2023 году за этот же срок было выявлено 100,4 тыс. преступлений и зафиксирован ущерб в 272,8 млрд рублей. Максимум предыдущих лет был установлен в 2022 году – тогда обнаружили 106,3 тыс. преступлений экономической направленности, а ущерб оценили в 322,5 млрд рублей.

    В материалах МВД уточняется, что экономические преступления относятся к правонарушениям, которые затрагивают имущественные и производственные отношения, а также экономические права отдельных граждан, групп лиц или организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ущерб от выявленных преступлений в 2025 году достиг почти 18,5 млрд рублей. Этот показатель превысил аналогичный прошлогодний уровень более чем на 4 млрд рублей.

    Борьба с коррупцией в России в 2025 году приобрела особую значимость. Власти России продемонстрировали усиление внимания к злоупотреблениям во власти с помощью серии громких дел и процессов.

    Эксперты отметили, что принимаемые против коррупции меры стали системными и начали приносить ощутимые результаты.

    1 января 2026, 17:44 • Новости дня
    Пожар на заводе в Людиново Калужской области возник после атаки БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    В ночь на первое января в Людиново Калужской области после удара беспилотника загорелось промышленное предприятие, пострадавших нет.

    Возгорание на промышленном предприятии в городе Людиново Калужской области произошло в результате атаки беспилотника, передает РИА «Новости».

    По словам губернатора региона Владислава Шапши, атака произошла ночью, и к тушению пожара были привлечены пожарные расчеты и специальные службы.

    «Наш регион сегодня ночью тоже подвергся ударам БПЛА. В Людиново в результате атаки беспилотника произошло возгорание на промышленном предприятии. Пострадавших нет», – сообщил губернатор.

    Он уточнил, что на месте продолжают работать экстренные службы, угрозы для жителей города нет. О масштабах повреждений и причинах атаки информации пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за восемь часов в восьми российских регионах и над акваторией Азовского моря уничтожили 58 украинских беспилотников, включая 24, которые сбили над Белгородской областью.

    В Альметьевске в Татарстане утром в результате атаки дронов произошел пожар на территории резервуарного парка, который ликвидировали без жертв.

    На Кубани обломки беспилотника упали на территорию Ильинского нефтеперерабатывающего завода, где возникло возгорание на площади 25 кв. метров.

    1 января 2026, 21:32 • Новости дня
    Ажиотаж в кинотеатрах зафиксировали в первый день года

    Tекст: Денис Тельманов

    В первый день нового года посещаемость кинотеатров резко выросла из-за премьеры семейного фильма «Буратино», билеты были раскуплены заранее, пишут СМИ.

    Билеты на праздничные показы фильма «Буратино» были раскуплены заранее, а на 1–2 января в ряде городов сеансы проходят с аншлагами, пишет Life.

    Зрители отмечают, что свободные места осталось только на утренние показы либо в небольших залах.

    Для удовлетворения спроса кинотеатры увеличивают число показов ленты. Участники кинорынка подчеркивают, что столь высокий интерес к семейному фильму в первый день года наблюдается редко.

    Фильм снял Игорь Волошин, а сценарий к нему написал Андрей Золотарев. В ленте звучит музыка Алексея Рыбникова в современной аранжировке, написанной специально для этого релиза.

    Для съемок кино построили масштабную декорацию итальянского городка площадью около 7 тыс. кв. метров в Кинопарке «Москино».

    Картина ориентирована на семейную аудиторию и заявлена как один из главных новогодних проектов года.

    Интерес подогрет составом актеров: Федор Бондарчук исполнил роль Карабаса-Барабаса, Александр Петров сыграл кота Базилио, Виктория Исакова – лису Алису, Александр Яценко – папу Карло.

    Среди исполнителей также Марк Эйдельштейн, Рузиль Минекаев и Анастасия Талызина. Роль Буратино исполнила Виталия Корниенко с помощью технологии захвата движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советский фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» оказался в числе 13 лент, рекомендованных газетой Guardian для новогоднего просмотра.

    1 января 2026, 16:13 • Новости дня
    Пожар в доме на Урале унес жизни двух подростков

    Tекст: Денис Тельманов

    Трагедия произошла утром в СНТ «Юбилейный», где один из детей попытался затопить печь легковоспламеняющейся жидкостью.

    Как передает ТАСС, прокуратура Серова начала проверку после гибели двух подростков при пожаре в частном доме в СНТ «Юбилейный» в Свердловской области.

    Сообщается, что также травмы получили еще четыре человека, трое из которых были госпитализированы. Один из подростков, получивший порезы при спасении, от медицинской помощи отказался.

    По информации прокуратуры, пожар вспыхнул утром 1 января, когда один из подростков решил разжечь печь и использовал для этого легковоспламеняющееся вещество. В результате быстро распространившегося огня на месте погибли подростки 2011 и 2013 года рождения.

    В доме на момент происшествия находились 12 несовершеннолетних и один двадцатилетний юноша. Двое подростков госпитализированы с ожогами. Молодой человек также получил травмы и находится в тяжелом состоянии.

    Прокуратура пообещала проверить, соблюдали ли местные органы законы по защите жизни и здоровья детей, а также оценить работу системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Эксперты проведут пожарно-техническую экспертизу, чтобы установить точную причину возгорания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате крупного пожара в частном доме в поселке Васильево в Татарстане погибли три человека, включая одного ребенка.

    В Минусинске Красноярского края ночью произошел пожар, в результате которого четыре человека погибли.

    В Люберцах Московской области полиция задержала женщину, которую подозревают в поджоге квартиры и убийстве трех человек после ссоры.

    1 января 2026, 20:49 • Новости дня
    Обломки беспилотника повредили окна дома в Сочи

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате падения обломков дрона были повреждены несколько окон многоквартирного дома, оперативные службы уже прибыли на место инцидента.

    Осколки беспилотника повредили окна в жилом доме в Сочи, передает РИА «Новости».

    Пострадавших среди жителей нет, возгорания также зафиксировано не было. На месте ЧП работают сотрудники оперативных и специальных служб, уточняется в сообщении оперативного штаба Краснодарского края.

    В ночь на четверг в Сочи и федеральной территории Сириус была объявлена беспилотная опасность, она продолжалась около часа. Об этом ранее сообщили глава города Сочи Андрей Прошунин и руководитель федеральной территории Дмитрий Плишкин.

    В регионе продолжает действовать предупреждение о возможной угрозе со стороны беспилотников через систему оповещений МЧС.

    Глава Сочи Андрей Прошунин заверил, что пострадавшим жильцам помогут восстановить остекление и привести придомовую территорию в порядок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром на территории резервуарного парка в Альметьевске в Татарстане возник пожар из-за атаки беспилотников.

    За последний час три беспилотника были сбиты на подлете к столице, где работают экстренные службы.

    1 января 2026, 19:39 • Новости дня
    В Татарстане пять человек пострадали от пиротехники в праздники

    Tекст: Денис Тельманов

    Пять человек получили различные травмы глаз при запуске пиротехники в разных населенных пунктах Татарстана в новогоднюю ночь.

    Пять человек получили травмы в Татарстане в результате неправильного использования пиротехники в новогоднюю ночь, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в главном управлении МЧС России по республике, инциденты произошли в Казани, поселке Аксубаево и селе Высокая Гора.

    В частности, в Приволжском районе Казани 36-летний мужчина получил гематомы век и эрозию роговицы левого глаза, после чего был госпитализирован в Республиканскую клиническую офтальмологическую больницу.

    Еще два жителя Казани – 32-летний мужчина с травмой глаза от петарды и 73-летняя женщина с термическим ожогом глаза – обратились в больницу, однако были отпущены на амбулаторное лечение.

    В поселке Аксубаево 43-летняя женщина получила контузию правого глаза, а в селе Высокая Гора пострадала четырехлетняя девочка – у нее диагностирован ушиб глазного яблока, после оказания медицинской помощи обе отпущены домой.

    В МЧС напомнили, что в Татарстане до 12 января продолжает действовать особый противопожарный режим.

    Использование пиротехники ограничено в радиусе 500 метров от промышленных и инфраструктурных объектов, а также в пределах 30 метров от жилых зданий и мест массового пребывания людей.

    Специалисты рекомендуют приобретать пиротехнику только в специализированных магазинах и тщательно проверять упаковку, срок годности и инструкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге шестилетний мальчик получил травму руки из-за взрыва фейерверка и был экстренно прооперирован.

    В Италии за новогоднюю ночь были госпитализированы 54 человека с серьезными травмами, среди которых оказалось 68 несовершеннолетних.

    Детям в России запрещено самостоятельно запускать любые фейерверки, салюты и фестивальные шары.

    2 января 2026, 11:00 • Новости дня
    Прекращено дело против получившего 15 млн рублей от Долиной умершего дроппера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Йошкар-Олинский городской суд отказался удовлетворить иск о взыскании 15 млн рублей с дроппера, которого обвиняли в причастности к афере с квартирой певицы Ларисы Долиной, но который скончался до начала слушания.

    «Установлено, что номер банковского счета открыт 21.06.2024 на имя Келдыбаева Александра Вячеславовича. Из выписки по счету Келдыбаева следует, что 21.06.2024 он получил денежные средства от Долиной в размере 5 миллионов рублей, 27.06.2024 – 10 миллионов рублей», – следует из материалов дела, передает РИА «Новости». В обоих случаях в назначении платежа значилось: «оплата услуг».

    Судом установлено, что Келдыбаев умер, поэтому производство по делу в части требований к нему было прекращено. По данным агентства, иск в интересах Долиной к владельцам счетов, куда переводились деньги мошенникам, подавал первый заместитель прокурора Центрального административного округа Москвы.

    Ранее суд Йошкар-Олы постановил взыскать с девятерых дропперов сумму в размере 48 млн 950 тыс. рублей в пользу Ларисы Долиной в качестве компенсации за неосновательное обогащение.

    На прошлой неделе Мосгорсуд обязал Долину покинуть квартиру в Хамовниках.

    1 января 2026, 21:40 • Новости дня
    «Единая Россия» пообещала поддержку пострадавшим при атаке ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Пострадавшие и семьи погибших в селе Хорлы, где в новогоднюю ночь в результате атаки ВСУ погибли не менее 24 человек, получат необходимую поддержку, сообщил руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

    Руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин заявил, что партия поможет пострадавшим и семьям погибших в результате атаки ВСУ в Херсонской области, передает Херсонское агентство новостей.

    Сидякин отметил: «Это очередной акт террора против мирного населения, против тех, кто просто хотел провести праздник в кругу семьи и друзей. Сейчас самое главное – это люди.

    Мы сделаем все, чтобы поддержать пострадавших, оказать помощь семьям погибших. Скорбим вместе с близкими погибших. Скорейшего выздоровления раненым, а их близким – сил и мужества пережить эту боль».

    По последним данным, в селе Хорлы не менее 24 человек погибли из-за атаки со стороны ВСУ. В регионе установлены траурные дни 2 и 3 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо доложил по телефону президенту России Владимиру Путину о последствиях удара ВСУ по Хорлам и ходе расследования произошедшего.

    Ранее власти сообщили о доставке беременной женщины в крымскую больницу в числе раненых после атаки на кафе и гостиницу в Хорлах.

    2 января 2026, 10:07 • Новости дня
    Поезд Деда Мороза начал принимать гостей на Киевском вокзале в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поезд Деда Мороза остановился на Киевском вокзале в Москве, где 2 и 3 января гости смогут познакомиться с анимационной программой, которая стартует каждый день в 10.00.

    В указанные дни запланированы выходы Деда Мороза: во вторник – в 10.00, 15.10, 17.50 и 20.40, в среду – в 10.00, 15.10 и 18.40, сообщили в официальном Telegram-канале проекта, передает РИА «Новости».

    Работают вагоны свободного посещения, в том числе сувенирная лавка с фотокупе, вагоны-рестораны, где предлагают блюда северной кухни, и вагон Снежной Королевы. Посещать вагоны-резиденции и «Кукольный театр» можно только по заранее приобретенным билетам, их продажа завершена.

    Для оформления допуска к театральным и тематическим сеансам требуется подойти к соответствующему вагону за десять минут до начала, предъявив документ на ребенка и билет. Организаторы советуют приезжать пораньше из-за процедуры досмотра.

    Торжественное отправление поезда Деда Мороза назначено на 21.00 2 января, а на 19.00 – 3 января.

    Волшебный поезд в этом сезоне стартовал 19 ноября из Владивостока и благодаря маршрутной сетке остановится в 70 городах, завершив путешествие в Великом Устюге 11 января 2026 года.

    2 января 2026, 11:24 • Новости дня
    «Буратино» за первые сутки проката собрал более 226 млн рублей
    «Буратино» за первые сутки проката собрал более 226 млн рублей
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фильм «Буратино», премьера которого состоялась 1 января 2026 года, стартовал в прокате с заметным успехом – за первые сутки он собрал более 226,6 млн рублей. Всего продано билетов на разные даты на почти полмиллиарда рублей.

    Данные представила единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов, передает Ura.ru. Кинотеатры уже увеличивают количество сеансов из-за высокого спроса, а билеты активно раскупались заранее. Всего продано билетов на разные даты на почти полмиллиарда рублей.

    Ленту поставил Игорь Волошин, который предложил современный взгляд на сказку Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». На экране зрителя ждет полный приключений путь деревянного мальчика, который стремится завоевать уважение и любовь папы Карло.

    Премьера совпала с важной датой для поклонников истории: ровно 50 лет назад – 1 января 1976 года – вышел культовый советский телефильм «Приключения Буратино». Создатели новой картины сознательно сохранили связь с классикой, пригласив композитора Алексея Рыбникова.

    Народный артист вновь написал музыку для «Буратино», а в фильме прозвучали и узнаваемые мелодии, знакомые нескольким поколениям зрителей. В актерский состав вошли Виталия Корниенко, Александр Яценко, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Анастасия Талызина и другие звезды.

    В декабре министр культуры Ольга Любимова посетила премьеру новой экранизации «Буратино» в московском кинотеатре «Октябрь».

    Накануне сообщалось, что в первый день нового года посещаемость кинотеатров резко выросла из-за премьеры семейного фильма «Буратино».

    2 января 2026, 11:48 • Новости дня
    Сальдо сообщил о кибератаке на сайт со списком жертв теракта в Хорлах

    Сальдо: Кибератака на сайт со списком погибших в Хорлах велась с территории ЕС и Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Массированная кибератака на сайт со списком жертв теракта в селе Хорлы Херсонской области была совершена с территории, подконтрольной Киеву, а также из стран Евросоюза, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

    «Хакеры, действовавшие с территории подконтрольной Киеву и из стран ЕС, обрушили сайт со списком жертв теракта в Хорлах. Это была массированная кибератака», – заявил Сальдо, передает РИА «Новости».

    Ранее Сальдо сообщил, что исполнителями теракта в Хорлах могло быть подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра».

    Напомним, предварительный список из семи погибших в результате удара ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы был опубликован в четверг вечером.

    Сообщалось, что число погибших при атаке на Хорлы достигло 27.

    2 января 2026, 11:36 • Новости дня
    При ракетном ударе ВСУ по центру Белгорода пострадали две женщины

    Гладков: При ракетном ударе ВСУ по центру Белгорода пострадали две женщины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по центру Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    По словам Гладкова, в результате атаки пострадали две мирные жительницы. «Враг нанес ракетный удар по центру Белгорода. Пострадали две мирные жительницы», – сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

    Одну из пострадавших с черепно-мозговой травмой и баротравмой доставляют в областную клиническую больницу. Вторую женщину, получившую осколочное ранение предплечья, транспортируют в городскую больницу № 2. Обеим оказывается необходимая помощь.

    Обстрел также привел к повреждениям жилых и коммерческих объектов: выбиты окна в одном частном доме и примерно четырех десятках квартир в трех многоквартирных домах, пострадали кровля и фасад коммерческого здания, а также семь автомобилей.

    Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия, последствия удара устанавливаются.

    Напомним, минувшей ночью ПВО сбила 64 украинских беспилотника над регионами России.

    В декабре пятимесячный ребенок пострадал от атаки БПЛА ВСУ на Белгород.

    Главное
