Захарова сравнила Западную Европу с «голым королем» Андерсена

Tекст: Антон Антонов

Мария Захарова подчеркнула, что этот образ предсказывает будущее самого континента, особенно его западной части, передает ТАСС со ссылкой на «ТВ Центр».

«Западная Европа – это тот самый голый король, который, с одной стороны, был могущественным, очевидно, потому что ему все прислуживали, все хотели угодить. Конечно, он был финансово обеспечен, у него есть королевство, у него есть возможности, а, собственно говоря, поэтому ему и прислуживали многие. Но при этом он глуп и настолько болезненно, амбициозно подвержен вот этим внутренним страстям – тщеславие, себялюбие, – он настолько падок на лесть, что он не видит очевидного», – подчеркнула дипломат.

Она подчеркнула, что «король» создал вокруг себя систему лжи, в которой даже те, кто должен говорить правду, предпочитают обманывать. По мнению Захаровой, эта система обмана затягивает все больше людей, ведь признание своих ошибок и слабости воспринимается как проявление глупости. Она объяснила, что ради того, чтобы не признать свои просчеты, окружение готово превратить своего лидера в посмешище, лишь бы не допустить правды. «Вот это та самая сказка, которая случилась с Западной Европой», – указала она.

Официальный представитель МИД также затронула реакцию Брюсселя на альтернативные мнения внутри Евросоюза. Захарова заявила, что за голоса здравомыслия, которые звучат со стороны Венгрии и Словакии, лидеров этих стран подвергают атакам при участии Владимира Зеленского как «террористическое чудовище». «Чем он начинает травить? Детьми, семьей. Он бьет по детям», – добавила она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский пообещал передать номер телефона Орбана ВСУ после того, как Венгрия заблокировала следующий кредит Евросоюза для Украины. А бывший генерал СБУ Григорий Омельченко выступил с персональными угрозами в адрес премьер-министра Венгрии. Орбан рассказал, что после угроз украинцев его семье он позвонил дочерям и попросил их не бояться.