Стартовал прием заявок на конкурс «Читаем всей семьей»

Tекст: Валерия Городецкая

Конкурс проводится Российский обществом «Знание» при поддержке Российской государственной детской библиотеки и Движения Первых, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Подать свои работы можно до 30 сентября 2026 года.

Для участия необходимо снять видеоролик продолжительностью от одной до пяти минут, в котором показаны семейные традиции и ценность совместного чтения. Видеоролик следует опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #ЗнаниеЧитаемВсейСемьей и отправить ссылку на ролик через сайт конкурса. Участниками могут стать целые семьи: родители, дети, бабушки, дедушки и другие родственники.

«Пожалуйста, включайтесь, читайте вместе, записывайте видеоролики о том, как замечательные мгновения, минуты и часы совместного чтения проходят в вашей семье. Проявляйте при этом фантазию, творческую инициативу», – отметила советник президента России Елена Ямпольская на церемонии открытия. Она добавила, что конкурс проводится по поручению президента и нацелен на укрепление семейных ценностей через чтение.

Конкурс разбит на три периода: с 26 марта по 31 мая, с 1 июня по 31 июля, с 1 августа по 30 сентября. Лучшие работы каждого этапа определяются по активности в соцсетях, а затем оцениваются экспертным жюри по оригинальности, вовлеченности семьи и отражению традиций семейного чтения. В каждом периоде выберут 100 призеров и 10 победителей в основных и специальных номинациях.

Глава Российского общества «Знание» Максим Древаль подчеркнул, что согласно исследованиям организации, 76% российских семей уже практикуют или хотят внедрить семейное чтение. Финал конкурса и церемония награждения победителей пройдут в декабре 2026 года в Национальном центре «Россия» на Форуме школьных библиотекарей.