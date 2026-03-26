Стартовал прием заявок на конкурс «Читаем всей семьей»
Прием заявок на Всероссийский конкурс видеороликов «Читаем всей семьей» стартовал 26 марта.
Конкурс проводится Российский обществом «Знание» при поддержке Российской государственной детской библиотеки и Движения Первых, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Подать свои работы можно до 30 сентября 2026 года.
Для участия необходимо снять видеоролик продолжительностью от одной до пяти минут, в котором показаны семейные традиции и ценность совместного чтения. Видеоролик следует опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #ЗнаниеЧитаемВсейСемьей и отправить ссылку на ролик через сайт конкурса. Участниками могут стать целые семьи: родители, дети, бабушки, дедушки и другие родственники.
«Пожалуйста, включайтесь, читайте вместе, записывайте видеоролики о том, как замечательные мгновения, минуты и часы совместного чтения проходят в вашей семье. Проявляйте при этом фантазию, творческую инициативу», – отметила советник президента России Елена Ямпольская на церемонии открытия. Она добавила, что конкурс проводится по поручению президента и нацелен на укрепление семейных ценностей через чтение.
Конкурс разбит на три периода: с 26 марта по 31 мая, с 1 июня по 31 июля, с 1 августа по 30 сентября. Лучшие работы каждого этапа определяются по активности в соцсетях, а затем оцениваются экспертным жюри по оригинальности, вовлеченности семьи и отражению традиций семейного чтения. В каждом периоде выберут 100 призеров и 10 победителей в основных и специальных номинациях.
Глава Российского общества «Знание» Максим Древаль подчеркнул, что согласно исследованиям организации, 76% российских семей уже практикуют или хотят внедрить семейное чтение. Финал конкурса и церемония награждения победителей пройдут в декабре 2026 года в Национальном центре «Россия» на Форуме школьных библиотекарей.