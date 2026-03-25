Путин поручил ускорить решение по квотам на иностранное кино

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин поручил министерству культуры ускорить принятие решения по квотированию иностранного кино в стране, передает РИА «Новости». Глава государства обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой как можно быстрее реализовать компромиссный документ, о котором ранее говорил помощник президента Владимир Мединский.

На заседании Совета по культуре, проходившем в формате видеоконференции, Путин заявил: «Я вас прошу вот тот компромиссный документ, о котором сказал Владимир Ростиславович, все-таки его реализовать в жизни как можно быстрее». Министр культуры Ольга Любимова согласилась с поручением и подтвердила готовность приступить к выполнению задачи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о необходимости ужесточить контроль над иностранным кино в стране.