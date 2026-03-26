    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская свобода как шаг в пропасть

    Сегодня 120-летний юбилей русского парламентаризма. У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    26 марта 2026, 23:33 • Новости дня

    Лавров: Путин никогда не отказывал Макрону в телефонном разговоре

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин ни разу не отказал французскому коллеге Эммануэлю Макрону в телефонном разговоре, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Не было ни одного случая, когда президент Эммануэль Макрон позвонил бы в Кремль и президент Владимир Путин не взял бы трубку. Ни одного, ни единожды», – приводит слова Лаврова РИА «Новости» со ссылкой на France TV.

    Лавров отметил, что сам Макрон часто заявлял о намерении позвонить российскому президенту, но в итоге откладывал этот шаг. Министр обратил внимание на то, что в отличие от Путина, который общается по телефону в одиночестве, во время разговоров Макрона с Путиным в Париже обычно присутствует большое число людей. Лавров подчеркнул, что это не скрывается и часто показывается по телевидению и в социальных сетях.

    Он также напомнил об утечках информации, которые происходили после переговоров двух президентов. Тем не менее, принципиальная позиция Путина заключается в постоянной готовности к диалогу с французским лидером, подчеркнул Лавров.

    «Если ты хочешь позвонить своему коллеге, с которым у тебя давно установлены отношения, зачем об этом объявлять и не делать? Это уже звучит либо как угроза, либо как желание напомнить о себе. Если хочешь позвонить, если ты серьезный политик, просто заказывай телефонный разговор, и наш президент всегда ответит», – добавил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о намерении создать «прямой канал связи с Россией». Макрон заявил, что Франция возобновила технические контакты с Россией для обсуждения единого европейского подхода к диалогу.

    Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным. Он также заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным.

    Лавров отметил, что Макрону достаточно просто позвонить Владимиру Путину, если он действительно хочет вести диалог, а не устраивать шоу. Лавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром.

    26 марта 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин дал старт строительству нового здания НЦ «Россия» в Москве
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве стартовало возведение нового здания Национального центра «Россия», где будут представлены ключевые достижения страны в экономике и социальной сфере, начало возведения объекта запустил глава государства.

    Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки капсулы в основание нового здания Национального центра «Россия» в Москве. Она прошла по видео-конференц-связи, сообщает РИА «Новости». Новый центр станет современным выставочным пространством, где будут представлены главные достижения российского общества, экономики и социальной сферы.

    Глава государства дал команду на начало работ, после чего машинист башенного крана Максим Гриценко с помощью дистанционного пульта поднял капсулу и заложил ее в основание строящегося центра.

    Национальный центр «Россия» – масштабный выставочно-образовательный проект, реализуемый по поручению президента РФ и призванный стать ключевой площадкой для демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности и сохранения наследия выставки-форума «Россия». Комплекс возводится в деловом центре «Москва-Сити» на территории бывшего «Экспоцентра», его открытие запланировано на 4 ноября 2029 года, а стоимость строительства оценивается в 80 млрд рублей.

    Общая площадь центра превысит 205 тыс. кв. м: здесь разместятся выставочные пространства, трансформируемый концертный зал на 3500 мест, медиацентры, общественные зоны и парк. Комплекс сможет одновременно принимать до 20 тыс. посетителей и будет ориентирован прежде всего на молодежь и детей. Проект реализуется с применением передовых строительных и цифровых технологий, включая информационное моделирование, инновационные материалы и автоматизированные системы управления, что позволит создать современное многофункциональное пространство для проведения мероприятий, образовательных программ и культурных инициатив.

    Ранее Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где проходит 35-й съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В своем выступлении он отметил важность тесного сотрудничества государства и бизнеса.

    Также Путин предостерег от проедания доходов на фоне роста цен на нефть и подчеркнул, что необходимо сохранять благоразумие в условиях нестабильности рынков.


    26 марта 2026, 12:48 • Новости дня
    Песков: Путин даст старт строительству нового Национального центра «Россия»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин в четверг намерен дать старт строительству нового Национального центра «Россия», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Это будет новое выставочное пространство, где будут экспонироваться все достижения российской экономики, российского общества, социальной сферы России, указал Песков, передает РИА «Новости».

    «Когда-то это называлось ВДНХ, ВДНХ в Москве и продолжает сейчас процветать, но это будет уже принципиально новый подход, и сегодня будет соответствующая капсула заложена», – пояснил представитель Кремля.

    В 2024 году президент России объявлял о создании Национального центра «Россия» на площадке «Экспо».

    26 марта 2026, 16:49 • Видео
    Унижения Зеленского продолжаются

    Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    26 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин сравнил последствия конфликта на Ближнем Востоке с COVID-19
    Tекст: Валерия Городецкая

    Последствия конфликта на Ближнем Востоке вызывают серьезные опасения, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

    По его словам, сейчас сложно делать точные прогнозы, но необходимо адаптироваться к сложившимся условиям, передает ТАСС.

    Путин добавил, что уже появляются оценки, сравнивающие влияние этого конфликта с эпидемией коронавируса. Президент напомнил, что пандемия в свое время резко затормозила развитие всех регионов мира.

    В начале марта Путин и лидер ОАЭ обсудили конфликт на Ближнем Востоке.

    Во вторник российский лидер обсудил с главой Узбекистана ситуацию на Ближнем Востоке и Украину.

    26 марта 2026, 21:19 • Новости дня
    Пезешкиан на русском поблагодарил Путина и россиян за поддержку
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Ирана заявил о вдохновляющей поддержке со стороны российского руководства и народа в противостоянии с США и Израилем.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском языке выразил благодарность президенту Владимиру Путину и России за поддержку в конфликте с США и Израилем, передает ТАСС. В своем сообщении в социальной сети он подчеркнул, что послания президента Путина и поддержка российского народа «вдохновляют» иранцев в этой войне.

    «Сообщения президента Путина и поддержка российского народа вдохновляют нас в этой войне. Сопротивление и мужество иранского народа обещают новые узы, которые обеспечат безопасность Восточной Азии странами региона. От имени народа Ирана благодарю правительство и народ России», – написал Пезешкиан.

    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Ранее Иран запросил у России гуманитарную помощь. Позже президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил Владимира Путина за поддержку страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай предоставляют Ирану разную помощь, включая военное сотрудничество.


    26 марта 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин предостерег от «проедания» дополнительных доходов от роста цен на нефть
    Путин предостерег от «проедания» дополнительных доходов от роста цен на нефть
    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин предупредил о необходимости сохранять благоразумие на фоне роста цен на нефть и нестабильности рынков.

    Президент России Владимир Путин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей предостерег от необдуманного использования дополнительных доходов, полученных за счет роста нефтяных котировок, передает ТАСС. Глава государства отметил, что рынки сейчас нестабильны, и эта ситуация может создать соблазн быстро потратить поступающие средства.

    Путин подчеркнул: «Сейчас, когда растут котировки нашего традиционного экспорта, но и рынки лихорадит, может появиться соблазн воспользоваться ситуацией, получить конъюнктурные доходы и, что называется, их проесть, пустить на дивиденды, либо, что касается уже государства, раздуть бюджетные расходы, бюджетные траты».

    Он призвал и бизнес, и государство сохранять благоразумие в вопросах управления сверхдоходами. Путин отметил необходимость долгосрочного подхода к экономической политике и подчеркнул важность финансовой стабильности в условиях волатильности мировых рынков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Новак заявил, что цены на нефтепродукты на мировом рынке достигли рекордных значений. Кризис на Ближнем Востоке привел к росту стоимости энергоносителей. Ограничения на экспорт в ряде стран также повлияли на мировые цены на нефтепродукты.

    26 марта 2026, 16:22 • Новости дня
    Путин заявил о сохранении макроэкономической стабильности в России
    Путин заявил о сохранении макроэкономической стабильности в России
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что России удается сохранять макроэкономическую стабильность, несмотря на объективные трудности и ограничения.

    «Несмотря на объективные трудности и ограничения, введенные против нашей страны, нам удается сохранять макроэкономическую стабильность, добиваться устойчивой и предсказуемой динамики инфляции и безработицы», – сказал он, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пообещал, что все бюджетные обязательства перед гражданами будут выполнены.

    Путин заявил, что мировое сообщество сталкивается с потрясениями в торговле, инвестициях и международных отношениях, что стало новой реальностью для всей глобальной экономики.

    Он также подчеркнул важность тесного сотрудничества государства и бизнеса в текущих условиях.

    26 марта 2026, 15:48 • Новости дня
    Путин назвал важным сотрудничество государства и бизнеса на фоне стресса на мировых рынках

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) подчеркнул важность тесного сотрудничества государства и бизнеса в текущих условиях.

    Он отметил, что мировые рынки испытывают резкий рост неопределенности и стресса, передает ТАСС.

    «Доверительное, обстоятельное сотрудничество государства и бизнеса особенно значимо сегодня, когда во всем мире на глобальных рынках резко вырос уровень неопределенности и даже стресса», – заявил президент в ходе своего выступления.

    Ранее Путин указал на нарастание бюрократических барьеров для бизнеса.

    В декабре президент провел в Кремле встречу с представителями бизнеса.

    26 марта 2026, 03:43 • Новости дня
    Путин одобрил идею памятника сподвижнику Петра I Александру Меншикову

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин ходе заседания Совета по культуре поддержал предложение создать в Петербурге памятник сподвижнику Петра I и первому генерал-губернатору города Александру Меншикову.

    «Что касается памятника Меншикову, то вы абсолютно правы. И место, которое вы называете, оно, на мой взгляд, подходит для этого. <...> Мне кажется, очень хорошее место. Я с губернатором обязательно переговорю. Поработаем обязательно и, надеюсь, добьемся нужного нам всем результата», – сказал он.

    Предложение о памятнике поступило от художественного руководителя Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на заседании Совета по культуре поддержал создание альтернативы Нобелевской премии по литературе и добавление в программу «Пушкинской карты» посещения цирка. А также президент поручил ускорить решение по квотам на иностранное кино.


    26 марта 2026, 18:44 • Новости дня
    Франция отменила приглашение ЮАР на саммит G7

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Франция отменила приглашение президента ЮАР Сирила Рамафосы на июньский саммит G7 в Эвиане из-за угрозы бойкота со стороны США, пишут западные СМИ.

    Франция отозвала приглашение президенту Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафсое на саммит Группы семи (G7) в июне в городе Эвиан. Решение было принято под давлением со стороны США, пишет ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья отметил: «Нам стало известно, что из-за продолжающегося давления Франция была вынуждена отозвать приглашение ЮАР участвовать в G7». По его словам, американская сторона пригрозила бойкотировать саммит, если ЮАР будет присутствовать среди приглашенных.

    В этом году на саммит «Семерки» от стран Африки приглашена только Кения. Франция в 2026 году председательствует в G7 и формирует список стран, которые могут принять участие в мероприятии.

    До этого президент Франции Эммануэль Макрон указал на риск превращения G7 в антикитайский клуб и отметил важность сотрудничества с БРИКС.

    Ранее организаторы также изменили даты проведения саммита G7 в 2026 году, чтобы избежать совпадения с турниром UFC в Вашингтоне. А президент США Дональд Трамп заявил, что ЮАР не пригласят и на саммит G20 во Флориде в 2026 году, и обвинил ЮАР в отказе передать председательство в G20 представителю посольства США.


    26 марта 2026, 16:32 • Новости дня
    Путин заявил о последствиях отказа от суверенитета

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал отказ от суверенитета причиной негативных последствий для государств, выступая на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

    Последствия отказа от суверенитета сегодня очевидны на мировой арене, передает ТАСС. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

    Путин подчеркнул: «Думаю, уже ни у кого нет сомнений, что значит в современном мире суверенитет, чего он стоит и какие последствия возникают у тех стран, которые от этого суверенитета добровольно когда-то отказались, предполагая, что так будет спокойнее, так будет дешевле жить, можно будет создать лучшие условия для развития экономики, да и социалки в том числе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что мировое сообщество сталкивается с потрясениями в торговле, инвестициях и международных отношениях. Российская экономика должна быть сильной в новых условиях глобальных изменений.

    26 марта 2026, 16:40 • Новости дня
    Путин: Без суверенитета защитить свои фундаментальные интересы невозможно

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил, что обеспечение суверенитета необходимо для защиты ключевых интересов страны и развития инфраструктуры.

    «Мир устроен иначе. Без суверенитета защитить свои фундаментальные интересы невозможно. Причем это касается всех направлений, включая развитие транспортной, логистической, финансовой инфраструктуры», – сказал Путин на съезде РСПП, передает ТАСС.

    Путин напомнил, что в России уже запущены национальные проекты, направленные на решение соответствующих задач. Он отдельно отметил, что на глобальных рынках сегодня побеждает тот, кто инвестирует в технологические инновации и постоянно работает над повышением эффективности.

    Президент заверил, что власти России продолжат стимулировать вложения бизнеса в модернизацию производственных мощностей на собственной технологической базе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пообещал, что все бюджетные обязательства перед гражданами будут выполнены.

    Путин отметил, что мировое сообщество сталкивается с потрясениями в торговой, инвестиционной сферах и в международных отношениях, что становится новой реальностью для глобальной экономики. Россия в этих условиях должна быть сильной.

    Владимир Путин на пленарном заседании съезда РСПП подчеркнул важность тесного сотрудничества государства и бизнеса.

    26 марта 2026, 15:56 • Новости дня
    Путин заявил о новой реальности для глобальной экономики

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мировое сообщество сталкивается с потрясениями в торговой, инвестиционной сферах и в международных отношениях, что становится новой реальностью для всей глобальной экономики, Россия в этих условиях должна быть сильной, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

    «События, с которыми сталкивается мировое сообщество в последние годы, показывают, что потрясения в торговой, инвестиционной сферах, в международных отношениях в целом происходят всё чаще и чаще, становятся новой реальностью, сопровождают переход всей глобальной экономики к новому состоянию», – приводятся его слова в канале Кремля в Max.

    «Чтобы ответить на вызов времени, Россия должна быть сильной, <…> единой в понимании своих национальных интересов, в решении текущих задач, которые стоят перед нами, в достижении стратегических целей развития», – отметил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Национальный центр «Россия» на 35-й съезд Российского союза промышленников и предпринимателей.

    Путин заявил, что последствия конфликта на Ближнем Востоке вызывают серьезные опасения.

    26 марта 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин поручил снизить «бумажную нагрузку» для врачей и педагогов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин призвал оптимизировать отчетность и документацию в бюджетной сфере, чтобы специалисты могли больше времени уделять основной работе.

    На пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей президент Владимир Путин заявил о необходимости снизить уровень бюрократизации в бюджетных учреждениях, передает ТАСС.

    «Такую же дебюрократизацию и снижение бумажной нагрузки необходимо провести и в бюджетной сфере. Здравоохранению, образованию предстоит оптимизировать отчетность и другую документацию, чтобы врачи, учителя, педагоги могли бы больше времени уделять пациентам, ученикам, студентам», – сказал глава государства.

    Он добавил, что позитивные изменения уже происходят, особенно в Москве, где, по словам президента, движение в этом направлении наиболее заметно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения разработало проект постановления о повышении выплат для участников программы «Земский учитель» в Белгородской, Брянской и Курской областях до двух млн рублей с 2027 года.

    26 марта 2026, 10:31 • Новости дня
    Власти Франции решили игнорировать законы при угрозах нацбезопасности

    Лекорню заявил о планах игнорировать законы Франции при угрозе нацбезопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Себастьен Лекорню заявил, что французское правительство представит новую правовую рамку, позволяющую игнорировать или оперативно изменять национальные законы в случае угрозы.

    Премьер-министр Себастьен Лекорню объявил о планах создать правовую основу, позволяющую государству временно не применять или корректировать национальные законы при возникновении угроз. Новый статус получил название «национальное состояние тревоги» и может быть введен без одобрения парламента, передает Politico.

    Лекорню подчеркнул, что цель инициативы – сделать государство более эффективным в кризисных ситуациях, а не подорвать верховенство закона. Новый режим позволит оперативно отменять ряд требований, связанных со строительством, движением грузовых автомобилей, госзакупками, хранением топлива и боеприпасов для обеспечения военной мобильности и ускорения закупок вооружений.

    Премьер также сообщил о выделении к 2030 году 8,5 млрд евро на закупку боеприпасов, запуске платформы France Munitions для централизованных закупок с привлечением частных инвестиций и стимулировании гражданских компаний инвестировать в оборонную сферу. По его словам, приоритетом станут системы ПВО, раннего предупреждения и массовое производство перехватывающих и ударных дронов.

    Лекорню отметил, что Франция столкнулась с необходимостью сбивать иранские дроны дорогими ракетами, а также анонсировал строительство нового завода по выпуску перехватчиков. Кроме того, он объявил о создании фонда в 300 млн евро для развития сотрудничества между военными и гражданскими компаниями. Законопроект будет рассмотрен в Совете министров 8 апреля, затем его обсудят в Национальном собрании и Сенате.

    Принятый в ноябре 2025 года правительственный декрет фактически легализует создание параллельных французских военных структур для участия в операциях в интересах «третьего государства», ведущего вооруженный конфликт.

    Напомним, французские власти наращивают расходы на оборону, планируя до 2030 года потратить 413 млрд евро на перевооружение армии.

    26 марта 2026, 16:18 • Новости дня
    Путин объявил об утверждении национальной модели целевых условий ведения бизнеса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первые итоги реализации национальной модели ведения бизнеса будут обсуждены накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил президент России Владимир Путин во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

    По словам главы государства, правительство уже утвердило национальную модель целевых условий ведения бизнеса с перспективой до 2030 года, передает ТАСС.

    «Правительство уже утвердило национальную модель целевых условий ведения бизнеса на горизонт до 2030 года. Она включает основные направления действий, что конкретно нужно предпринять на законодательном, политическом уровне для упрощения работы компании, для улучшения инвестиционного климата», – отметил президент.

    Ранее Путин назвал важным сотрудничество государства и бизнеса на фоне стресса на мировых рынках.

    Минцифры подготовило законопроект о масштабной поддержке «Почты России» в надежде вывести ее из тотальной убыточности. С одной стороны, власти наделяют предприятие сверхспособностями, например, монопольным правом на посылки до 20 кг. С другой стороны, расчищают рынок от конкурентов, делая сильнее маркетплейсов. Что из этого получится? Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    В Европе началась битва за топливо

    Cерию срочных мер принимают страны Евросоюза в целях борьбы с резким ростом цен на все виды топлива. Происходящее сопровождается и политическими скандалами, и давлением на нефтяные концерны, и борьбой со спекулянтами, и даже противостоянием стран внутри ЕС. И это притом что перед нами, похоже, только начало настоящего кризиса. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

