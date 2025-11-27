Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.11 комментариев
Трамп: ЮАР не пригласят на мероприятия G20 во Флориде
Представителей Южно-Африканской Республики не позовут на мероприятия G20 в 2026 году в штате Флорида, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
ЮАР не получит приглашение на G20 в 2026 году, заявил Трамп, передает ТАСС.
До этого США не участвовали в мероприятиях G20 в ЮАР, так как американский президент обвинил власти страны в отказе признавать «ужасные нарушения прав белого населения».
Он добавил, что в ЮАР «позволяют убивать белых и случайным образом забирать у них фермы».
Ранее Трамп заявлял, что Соединенные Штаты прекращают все выплаты и субсидии в отношении Южно-Африканской Республики. Глава Белого дома обвинил ЮАР в том, что она отказалась передать председательство в G20 представителю посольства США.