Politico: Саудовская Аравия заключила оборонный договор с Украиной
В ответ на участившиеся атаки иранских беспилотников Саудовская Аравия и Киев заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, предусматривающее обмен технологиями и экспертами, пишет Politico.
В ходе визита Владимира Зеленского в Эр-Рияд была достигнута договоренность о будущем технологическом партнерстве и инвестициях, а также о совместной работе в сфере безопасности. Зеленский отметил: «Мы готовы поделиться нашими наработками и системами с Саудовской Аравией и совместно укреплять защиту жизни людей».
Президент Украины подчеркнул, что украинцы уже пятый год противостоят тем же атакам с использованием баллистических ракет и дронов, которые сейчас осуществляются Ираном на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Он добавил, что у Саудовской Аравии тоже есть возможности, которые интересны Украине, и это сотрудничество может быть взаимовыгодным.
С начала войны США и Израиля против Ирана в феврале страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, стали чаще подвергаться иранским атакам дронов по энергетической, военной и гражданской инфраструктуре. Украина, располагающая уникальным опытом противодействия массированным атакам дронов с 2022 года, уже отправила свыше 200 своих специалистов по борьбе с дронами в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, а также собирается направить экспертов в Иорданию и Кувейт.
Зеленский сообщил, что украинская сторона готова обменять свои дроны-перехватчики и опыт на американские ракеты PAC-3, которыми располагают страны Персидского залива. По его словам, у этих государств есть значительные финансовые ресурсы и опыт противодействия баллистическим угрозам, но им необходимы украинские знания в сфере борьбы с дронами, которые наносят большой ущерб инфраструктуре региона.
Президент Украины также подчеркнул, что соглашение с Саудовской Аравией станет первым среди ряда подобных договоренностей в регионе. «Наш вклад в безопасность этого региона будет реальным вкладом в глобальную безопасность», – отметил Зеленский.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев обсуждает с США и странами Персидского залива создание системы акустического обнаружения беспилотников на Ближнем Востоке, аналогичной применяемой ВСУ на Украине.
Британский премьер Кир Стармер заявил о направлении британских и украинских специалистов на Ближний Восток для помощи государствам Персидского залива в отражении атак иранских беспилотников.
По данным портала Axios, около семи месяцев назад Киев предложил США свои технологии перехвата иранских дронов Shahed, включая недорогие дроны-перехватчики и системы обнаружения, а администрация Вашингтона тогда не стала развивать эту инициативу.