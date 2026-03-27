Эксперт назвал факторы финансовой устойчивости России в период глобального кризиса

Политолог Данилин: Суверенитет позволил России устоять перед лицом глобальных мировых потрясений

Tекст: Олег Исайченко

«Владимир Путин совершенно точно отмечает, что залог успешного экономического развития России – это единство общества. Только совместными усилиями государства, бизнеса и граждан нам удастся достичь устойчивого роста и обеспечить реализацию всех стратегических интересов страны. Именно это позволяет нам уверенно двигаться в условиях мировых катаклизмов и потрясений», – сказал политолог Павел Данилин.

По его словам, сегодня каждая из сторон искренне хочет видеть Россию богатой и сильной. Особое значение в этой связи приобретает диалог власти и бизнеса и правительства. Сам президент уделяет этой сфере большое внимание: он детально изучает запросы бизнеса и помогает ради общего блага.

Проявляется это, в первую очередь, в процессе дебюрократизации. За последние пять лет было упрощено получение более 400 лицензий и разрешений. Данная тенденция прослеживается и в бюджетной сфере – оформление значимого числа документов постепенно становится делом простым, отнимающим меньше времени у граждан.

«То есть в нашей стране сформировалась по-настоящему комплексная и весьма конкретная система коммуникации бизнеса и власти. Важно, что предприниматели не слепо принимают помощь от государства, но и проявляют ответственность перед обществом. Таким образом, мы достигаем наиболее оптимальных решений в регулировании экономической деятельности», – говорит эксперт.

Россия, подчеркивает Данилин, не делает поспешных решений, а поступает взвешенно и мудро. Особенно это прослеживается в вопросе ключевой ставки. Многие сводят эту проблему к необходимости снизить показатель до минимума. Но при таком раскладе сильно просядет рубль, чего важно избежать. Россия выступает за поиск выверенных компромиссов.

Данная тактика президента и правительства прослеживается и в текущей ситуации «сверхдоходов» от продажи энергоресурсов. Путин четко сформулировал принципы действия с образовавшимися излишками: сегодняшняя прибыль должна работать на завтрашний день, укрепить бюджет и сохранить вектор развития страны. Подобная установка отражает стратегическую направленность России на достижение долгосрочных задач.

«Главным преимуществом отечественной экономики на этом фоне становится суверенитет. Вспомним 90-е годы, когда наша страна была этого лишена. Мы были вынуждены во многом идти на компромиссы с Западом, поскольку от него зависели. Это не способствовало раскрытию истинного потенциала России. И целенаправленная работа правительства по достижению экономической независимости во многом спасла нас от унизительного положения современной Европы», – добавил он.

«И именно это позволило нам устоять перед лицом глобальных мировых потрясений. Многие страны теряются, не понимают, как вести себя в столь непростое время. Россия же продолжает технологическое развитие несмотря ни на что. Бизнес и государство совместно совершенствуют искусственный интеллект, цифровые платформы и автономные системы. В эпоху колоссальных сдвигов это дорогого стоит», – заключил Данилин.

Ранее Владимир Путин принял участие в пятом съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Президент отметил, что стране удается сохранять стабильность и устойчивые макроэкономические показатели, несмотря на внешнее давление. Причем отличные показатели поддерживаются вопреки санкционному давлению.

Он также подчеркнул важность в этом процессе суверенитета. Без него, по мнению главы государства, невозможно защищать интересы общества. «Это касается всех направлений, включая развитие транспортной, логистической, финансовой инфраструктуры», – уточнил Путин.

Глава государства также подчеркнул важность консолидации государства и бизнеса. По его словам, «доверительное, обстоятельное сотрудничество государства и бизнеса особенно значимо сегодня, когда во всем мире, на глобальных рынках резко вырос уровень неопределенности и даже стресса». Президент отметил, что санкционное давление и международные конфликты усиливают риски для мировой экономики, однако Россия сохраняет макроэкономическую стабильность и продолжает движение вперед.

Путин подчеркнул, что в новых условиях стране необходимо укреплять суверенитет и придерживаться взвешенной финансовой политики. «Если сегодня рынки качнулись в одну сторону, завтра они могут измениться в другую – здесь люди очень грамотные, с хорошим опытом, здесь нет, в этой аудитории, случайных людей, вы это прекрасно понимаете, – а значит, необходим умеренный консерватизм и умеренный консервативный подход как в корпоративной сфере, так и в государственных финансах», – заявил он. Президент также призвал бизнес активнее инвестировать в технологическое развитие, отметив приоритет таких направлений, как искусственный интеллект, автономные системы и цифровые платформы.

Отдельное внимание глава государства уделил улучшению делового климата, снижению административных барьеров и поддержке инвестиций. По его словам, Россия продолжит развивать сотрудничество с зарубежными партнерами, в том числе в рамках БРИКС, а также усиливать поддержку предпринимателей. В заключение Путин подчеркнул, что Россия – страна с богатейшей историей, и ключом к ее развитию остается единство общества и совместная работа государства и бизнеса.