ВМФ получил 19 кораблей и три подлодки с начала года

В 2025 году отечественные судостроители завершили строительство 19 надводных кораблей и трех подводных лодок для Военно-морского флота России.
В 2025 году российские судостроители сдали Военно-морскому флоту России 19 надводных кораблей и три подводные лодки. Об этом рассказал ТАСС начальник управления администрации президента России по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов на церемонии поднятия флага на подводной лодке «Великие Луки» в Петербурге.
Он отметил, что среди новых подлодок – стратегический атомный ракетоносец «Князь Пожарский», которому, по словам Евтухова, нет аналогов в мире. Кроме того, флот пополнился двумя неатомными подводными лодками «Якутск» проекта «Варшавянка» и «Великие Луки» модернизированного проекта «Лада», построенными на «Адмиралтейских верфях».
Евтухов подчеркнул, что при строительстве этих кораблей применялись исключительно отечественные разработки, а уровень импортозамещения в ВМФ составляет практически 100%. Он заявил: «Еще раз хочу сказать, у нас самый современный Военно-морской флот. Это подтверждается не только российскими, но и международными экспертами».
По его словам, темпы обновления флота продолжают расти, а российские производители способны обеспечивать Военно-морской флот современными кораблями и подлодками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная судостроительная корпорация подписала контракт с Минобороны России на строительство серии многоцелевых дизель-электрических подводных лодок проекта 677М «Лада».
А Средне-Невский судостроительный завод заявил о намерении продолжить выпуск тральщиков проекта 12700 «Александрит» с улучшенным оснащением до 2050 года.
До этого в Североморске прошла церемония приема в состав ВМФ первого патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин».