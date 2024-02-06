Ростех показал в Саудовской Аравии новейшие беспилотники и средства подавления БПЛА

Tекст: Вера Басилая

Впервые в Саудовской Аравии был продемонстрирован беспилотник Supercam S350, который способен эффективно выполнять фото- и видеосъемку на высотах от 150 метров до 5 км. Скорость полета аппарата может достигать 120 км/ч. Беспилотник в том числе используется для мониторинга объектов ТЭК, разведки, защиты территорий и других задач, следует из сообщения на сайте Ростеха.

Также холдинг «Росэлектроника» впервые представил за рубежом новейший автоматизированный комплекс подавления БПЛА «Серп» и аппаратуру радиомониторинга, которая может обнаруживать оператора дрона.

«Серп-ВС6» эффективно противостоит беспилотникам на дальности до 5 км в условиях прямой радиовидимости, он способен подавлять FPV-дроны. Аппаратура радиомониторинга идентифицирует дрон и находит его оператора по сигналам управления. Изделие невидимо для других радиотехнических средств, у него нет активного изучения.

Концерн «Калашников» представил на выставке экспортный вариант беспилотника «КУБ-Э», эффективность которого уже подтверждена реальным опытом применения. Также были представлены автоматы АК-12, АК-15, АК-308 и новинки – АК-19, пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 и снайперская винтовка Чукавина.

Холдинг «Высокоточные комплексы» на выставке представил легкую многоцелевую ракету «Изделие 305Э». Дальность, точность и надежность изделия полностью устраивают заказчиков, работы по расширению его возможностей не прекращаются.

На выставке был представлен танк Т-90МС – экспортная версия танка Т-90М, выпускаемого Уралвагонзаводом. Машина оснащена мощным 125-мм орудием, а также усиленной динамической защитой.

Объединенная авиастроительная корпорация представила модернизированный самолет Ил-76МД-90А (Э). На воздушном судне обновлено более 70% самолетных систем и агрегатов. Машина окрашена в новую корпоративную ливрею ОАК.

Всего Ростех продемонстрировал на выставке World Defense Show в объединенной экспозиции, организованной «Рособоронэкспортом», свыше 100 образцов вооружений. В корпорации отметили, что страны Ближневосточного региона проявляют высокий интерес к российским вооружениям, которые доказали эффективность в реальных боевых действиях и демонстрируют превосходство над продукцией конкурентов.

«Мы предлагаем партнерам гибкие форматы сотрудничества, включая локализацию производства на их территории и совместные разработки перспективных образцов. Ряд проектов сейчас обсуждается», – сказали в Ростехе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новейшее российское вооружение превосходит аналоги, произведенные в странах НАТО.