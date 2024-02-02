Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО, а саму Европу должны охватить протесты, десятикратно превосходящие по масштабам нынешние.943 комментария
Путин заявил о превосходстве российского оружия над западным
Новейшее российское вооружение превосходит аналоги, произведенные в странах НАТО, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для победы!»
Путин отметил хорошие темпы и качество работы российского ОПК и заявил, что новейшее вооружение, производимое в России, превосходит натовское. А если сравнивать «современное натовское вооружение, вооружение последнего периода советского времени, в чем-то оно уступает, но не всегда», добавил он.
Глава государства сообщил, что в стране в десять раз выросло производство бронезащиты для военнослужащих, а качество и количество вооружения и амуниции обеспечивается в России хорошими, нужными стране темпами, передает ТАСС.
По словам российского лидера, последние полтора года вся работы оружейников и властей нацелена на поддержку бойцов специальной военной операции.
«Форум собрал много людей, которые так или иначе связаны с проведением специальной военной операции, вся работа, вся жизнь, которых в последние полтора года нацелена на то, чтобы поддержать наших ребят на передовой. Конечно, мы прежде всего думаем о них, о людях, которые не щадят своей жизни, своего здоровья, чтобы обеспечить интересы России», – сказал Путин.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость усиления ОПК из-за роста численности ВС РФ.