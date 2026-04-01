Путин отметил смелость избирателей вблизи районов боевых действий
Во время встречи с новым составом Центризбиркома президент Владимир Путин отметил проявленную жителями приграничных и прифронтовых регионов России смелость во время голосования.
«Те, кто приходил голосовать, тоже проявляли смелость и настоящий русский характер. Люди буквально вставали в очереди на участках, несмотря на близкие прилеты снарядов и беспилотников», – заявил президент.
Путин также обратил внимание на значимость опыта проведения выборов, накопленного за время спецоперации на Украине. По его словам, этот опыт должен стать основой для организации выборов в Донбассе, Новороссии и приграничных регионах.
«В Донбассе и Новороссии, наших приграничных регионах нужно опираться на уникальный опыт проведения выборов, накопленный за время проведения специальной военной операции», – сказал глава государства.
Президент выразил благодарность сотрудникам Центризбиркома, которые работают в условиях повышенной опасности вблизи линии боевых действий. Он отметил, что сотрудники комиссии мужественно выполняют свой долг, несмотря на обстрелы, провокации и личные угрозы.
Ранее Владимир Путин приехал в офис Центризбиркома в Москве.