В Петербурге возбудили дело о халатности из-за перебоев с детским спецпитанием

В Петербурге возбудили дело о халатности при обеспечении спецпитанием

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Петербурге возбуждено уголовное дело по статье о халатности из-за перебоев с обеспечением специализированным питанием детей, страдающих хроническими заболеваниями, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу. СК сообщил, что основанием для проверки стала публикация в СМИ о том, что у малолетних пациентов заканчиваются запасы лечебного питания, закупаемого за счет бюджета.

В результате возникшей ситуации родители вынуждены приобретать питание самостоятельно, что стало дополнительной нагрузкой на семьи. По поручению руководителя по поручению руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу следователь возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ («халатность»).

В настоящее время организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к нарушению.

