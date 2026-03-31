    Наземная операция против Ирана заведет армию США в капкан
    «Большая семерка» выступила с обращением к России в связи с дефицитом нефти в мире
    Фадеев попросил у Дерипаски уточнений по 72-часовой шестидневной рабочей неделе
    Подписчики Володина проголосовали против обязательного второго иностранного языка в школе
    Путин назвал число грузовых беспилотников в России к 2030 году
    Советник главы Генштаба Ирана погиб в результате удара США и Израиля
    Минприроды отменило заявительный принцип выдачи недр с углеводородами
    ЕС раскритиковал новый закон Израиля о смертной казни
    На «Нижнекамскнефтехиме» назвали причину возгорания
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Четыре сценария Иранской войны

    Противникам Трампа удалось сделать, казалось бы, невозможное: расколоть сторонников президента США, используя для этого самого Трампа, его эгоизм, самовлюбленность, уверенность в своей непогрешимости и неумение проигрывать.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Убийство Ноэлии Кастильо – симптом общественного безумия

    Если раньше любой, кто подстрекал человека к самоубийству, рассматривался как преступник, место которого в тюрьме, то сейчас, напротив: те, кто выступает против такого подстрекательства, воспринимаются как экстремисты и фанатики.

    Борис Акимов Борис Акимов Мы забыли о назначении мужчин и женщин

    Современность обошлась с телесностью без уважения, для начала погрузив ее в мир сексуальной революции, а теперь и вовсе выводя секс как важнейший способ общения полов из общественной повестки.

    31 марта 2026, 16:24 • Новости дня

    Франция закрыла небо для самолетов с военным грузом для Израиля

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство решением Франции закрыть свое воздушное пространство для самолетов с военным грузом, направлявшихся в Израиль.

    В сообщении на платформе Truth Social он подчеркнул, что Франция не позволила самолетам, направлявшимся в Израиль с военным грузом, пролететь над своей территорией.

    Трамп также заявил, что Франция не оказывала США поддержки во время операции против Ирана. Он добавил, что «США запомнят это».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Италия отказала американским бомбардировщикам в использовании авиабазы Сигонелла на Сицилии для промежуточной посадки по пути на Ближний Восток.

    Мадрид отказался предоставлять воздушное пространство и военные аэродромы самолетам США и Израиля, задействованным в операции против Ирана, сделав исключение только для экстренных случаев.

    Испанские военные базы Рота и Морон-де-ла-Фронтера не предоставляются для операций США против Ирана, пока нет соответствующего решения международных структур.

    30 марта 2026, 04:30 • Новости дня
    Трамп захотел забрать всю нефть Ирана
    Трамп захотел забрать всю нефть Ирана
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США заявил в интервью Financial Times, что рассматривает возможность захвата стратегического острова Харк, несмотря на продолжающиеся переговоры.

    «Дональд Трамп заявил, что хочет «захватить иранскую нефть», а также он может взять под контроль экспортный центр на острове Харк, поскольку США отправляют на Ближний Восток тысячи военнослужащих», пишет Financial Times (FT).

    Президент США заявил, что «предпочел бы забрать нефть», сравнив потенциальный сценарий с Венесуэлой, где США намерены контролировать нефтяную промышленность «бессрочно» после свержения лидера Николаса Мадуро в январе.

    Комментарии президента прозвучали на фоне того, что американо-израильская война против Ирана привела к кризису на Ближнем Востоке и за месяц цены на нефть выросли более чем на 50%. В понедельник утром 30 марта в Азии нефть марки Brent подорожала до 116 долларов за баррель, что стало почти самым высоким показателем с начала конфликта.

    «Честно говоря, больше всего мне нравится забирать нефть у Ирана, но некоторые глупые люди в США спрашивают: «Зачем ты это делаешь?» Но они просто дураки», – сказал он.

    Такой шаг предполагает захват острова Харк, через который экспортируется большая часть иранской нефти. США наращивают военное присутствие в регионе. Пентагон отдал приказ о переброске 10 тыс. военнослужащих, обученных захватывать и удерживать территории. В пятницу в регион прибыли около 3500 военнослужащих, в том числе примерно 2200 морских пехотинцев. Еще 2200 морпехов в пути. Кроме того, в регион направлены тысячи военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии.

    «Может быть, мы захватим остров Харк, а может, и нет. У нас много вариантов. Это также означало бы, что нам придется какое-то время там оставаться. Не думаю, что у них там есть какие-то укрепления. Мы могли бы легко их захватить», – заявил глава Белого дома.

    Как писала газета  ВЗГЛЯД, WSJ сообщила о переброске на Ближний Восток трёх кораблей и 2,5 тыс. морпехов США. CNN сообщил о наращивании Ираном обороны острова Харк. Сенатор Крис Мерфи предрек гибель тысяч американцев в случае начала наземной операции в Иране. WP написала, что Пентагон готовится к длительной наземной операции в Иране.

    30 марта 2026, 14:08 • Новости дня
    Эксперт назвал прибытие танкера на Кубу успехом дипломатов России

    Эксперт Козюлин: Прибытие российского танкера на Кубу стало результатом «тихой» дипломатии

    Эксперт назвал прибытие танкера на Кубу успехом дипломатов России
    @ Krijn Hamelink/Marinetraffic

    Tекст: Анастасия Куликова

    Гавана – давний партнер Москвы, и российская сторона не могла не поддержать латиноамериканского союзника. Россия сделала то, что должна была сделать, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу.

    «Куба оказалась в сложном положении из-за блокады. Такие ситуации становятся проверкой отношений между странами. Россия прошла ее достойно, подтвердив, что готова на деле оказывать помощь Острову свободы», – отметил военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    Он напомнил, что Гавана – давний партнер Москвы, и российская сторона не могла не поддержать латиноамериканского союзника. «Россия сделала то, что должна была сделать», – подчеркнул собеседник.

    По его мнению, тот факт, что Штаты пропустили танкер «Анатолий Колодкин», стало результатом «тихой» дипломатии. «Я думаю, что Москва и Вашингтона провели переговоры, и наши дипломаты нашли нужные аргументы», – предположил Козюлин, добавив, что у США тоже есть интересы – в частности экономические проекты.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Алексей Нечаев. Прорыв энергетической блокады Острова свободы он назвал «крутой работой и наших дипломатов, и наших моряков, и наших военных». Эксперт также счел символичным, что супертанкер, названный в честь Анатолия Колодкина (1928–2011), дошел до Кубы.

    Нечаев напомнил, что Колодкин – фигура любопытная. «Юрист и дипломат. Один из крупнейших специалистов по морскому праву. Среди прочего – судья Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге, член Постоянного арбитражного суда в Гааге», – детализировал политолог.

    Колодкин также – автор проектов международных конвенций о режиме морских судов в иностранных портах и о правовом статусе систем сбора океанских данных. «Человек, который не просто изучал правила игры в океане – он их формировал и согласовывал», – написал Нечаев в своем Telegram-канале.

    Военкор Александр Коц в свою очередь объяснил смену риторики Дональда Трампа ситуацией на Ближнем Востоке. Он напоминает, что президент США еще в январе подписал указ о тарифах против любых стран, которые осмелятся поставлять нефть Гаване. «Тогда Белый дом цинично рассчитывал довести Кубу до топливного голода: сократить поставки, выбить Мексику из числа доноров, обрезать остатки венесуэльских потоков и дождаться, пока на острове начнется энергетический коллапс», – уточнил Коц.

    «Но план не выдержал столкновения с реальностью, – указал военкор. – Война в Иране и удары по региональной инфраструктуре подорвали и без того шаткое равновесие на нефтяном рынке. Вашингтону пришлось одновременно выдавливать на рынок миллионы баррелей дополнительной нефти, лезть в стратегические резервы, снимать санкции и с России, и даже с Ирана».

    «Сейчас Трамп, по сути, публично признал право других игроков спасать остров от блэкаута – потому что сам не готов брать на себя ответственность за гуманитарную катастрофу под объективами мировых СМИ на фоне уже идущей войны на Ближнем Востоке», – считает Коц.

    Ранее российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу. Об этом сообщило министерство транспорта России. «В настоящее время судно ожидает разгрузку в порту Матансас», – говорится в заявлении ведомства. «Анатолий Колодкин» стал первым судном, доставившим нефть на Остров свободы за последние три месяца.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в условиях жесточайшей блокады Гавана нуждается в нефти и нефтепродуктах для генерации электричества, оказания медицинских и других услуг населению. «Конечно, Россия считает своим долгом не оставаться в стороне и оказать нужную помощь нашим кубинским друзьям», – добавил он.

    В Кремле отметили, что тема поставок на Кубу заблаговременно обсуждалась с США. Накануне Дональд Трамп заявил, что не против, если какая-то страна, включая Россию, хочет отправить нефть на Кубу. «Я бы предпочел пропустить его (танкер), потому что людям нужно тепло, охлаждение и все те вещи, которые необходимы для жизни», – сказал он.

    При этом глава Белого дома отметил, что поставки сырья не окажут влияния, потому как «Кубе конец». «С Кубой покончено. У них плохой режим. У них очень плохое и коррумпированное руководство, и получат они танкер нефти или нет – это не имеет значения», – добавил американский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проживающие на Кубе россияне сообщили о регулярных перебоях с электроснабжением. Правительство республики ввело чрезвычайные меры для экономии топлива.

    31 марта 2026, 14:52 • Видео
    Украина атакует Россию с севера

    Вторую неделю продолжаются массовые налеты украинских беспилотников со стороны Балтии. Некоторые из них упали на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Есть мнение, что эти страны предоставили ВСУ территории для ударов по РФ. Что делать?

    29 марта 2026, 05:34 • Новости дня
    WP: Пентагон готовится к длительной наземной операции в Иране
    WP: Пентагон готовится к длительной наземной операции в Иране
    @ U.S. Central Command

    Tекст: Катерина Туманова

    Если американский президент Дональд Трамп одобрит планы Пентагона, это ознаменует новый этап войны на Ближнем Востоке, который может оказаться значительно более опасным для американских войск, чем первые четыре недели.

    «По словам официальных лиц США, Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям в Иране, поскольку тысячи американских солдат и морских пехотинцев прибывают на Ближний Восток, что может стать новой опасной фазой войны, если президент Дональд Трамп решит пойти на эскалацию», – пишет Washington Post (WP).

    В комментариях к этой информации читатели газеты выразили резкую критику и обеспокоенность действиями Трампа в отношении военного конфликта с Ираном.

    Многие комментаторы обвиняют его в том, что он рискует жизнями американцев по личным или политическим причинам, таким как отвлечение внимания от файлов Эпштейна.

    Напомним, ранее стало известно, что Пентагон планирует направить около 3 тыс. солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток для поддержки операций против Ирана. Ранее Пентагон уже приказал перебросить в регион около 2 тыс. военнослужащих той же дивизии для расширения военных возможностей США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американист Дудаков считает, что Трамп дал Ирану передышку в 10 дней для подготовки наземной операции. Axios узнал, что Пентагон готовит четыре возможных варианта эскалации конфликта с Ираном. WSJ сообщила о готовности 17 тыс. американских военных высадиться в Иране.

    30 марта 2026, 21:52 • Новости дня
    Стоимость дизтоплива во Франции побила ценовой рекорд 1985 года
    Стоимость дизтоплива во Франции побила ценовой рекорд 1985 года
    @ Gao Jing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Цена дизельного топлива во Франции достигла рекордных значений, приблизившись к 2,2 евро за литр, это максимальное с 1985 года значение, сообщают французские СМИ.

    Рост стоимости дизеля продолжается пятую неделю подряд, цена дошла до значений, которые не фиксировались с 1985 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на французскую прессу.

    Только за последнюю неделю цена дизельного топлива увеличилась на восемь евроцентов, а с момента начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке – на 50 евроцентов. Дизель остается самым востребованным видом горючего во Франции, на него приходится около 68% всего топливного рынка страны.

    Ранее местное ТВ сообщало, что власти Франции временно разрешили продажу дизельного топлива, не соответствующего техническим стандартам, на фоне опасений дефицита и роста цен.

    Уточняется, что дорожает и бензин: литр Е10, аналога АИ-95 с содержанием этанола, за неделю подскочил на три евроцента и с момента обострения кризиса вокруг Ирана – на 26 евроцентов, достигнув 1,9 евро. Цена обычного АИ-95 без этанола уже превысила отметку в два евро за литр.

    До этого во Франции средняя цена литра дизельного топлива превысила 2,10 евро и достигла максимума с июня 2022 года.

    В Польше стоимость дизельного топлива за неделю выросла почти на один злотый и достигла рекордных 8,69 злотого за литр.

    30 марта 2026, 03:33 • Новости дня
    США разрешили российскому нефтяному танкеру зайти на Кубу
    США разрешили российскому нефтяному танкеру зайти на Кубу
    @ Ernesto Mastrascusa/EPA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Танкер с сырой нефтью из России может прибыть в пункт назначения ко вторнику, обеспечив острову жизненно необходимую помощь в условиях давления со стороны США.

    «По словам американского чиновника, осведомленного о ситуации, береговая охрана США разрешает российскому танкеру с сырой нефтью достичь Кубы, обеспечив островному государству жизненно важные поставки энергоносителей после нескольких месяцев нефтяной блокады, введенной администрацией американского президента Дональда Трампа», – пишет New York Times (NYT).

    По данным компании MarineTraffic, занимающейся сбором судовых данных, танкер, перевозящий около 730 тыс. баррелей нефти и принадлежащий российскому правительству, в воскресенье вечером находился в нескольких милях от кубинских территориальных вод. При скорости 12 узлов танкер может достичь запланированного пункта назначения – города Матансас на Кубе – к вечеру понедельника.

    Аналитики считают, что прибытие российского судна изменит траекторию обостряющегося кризиса на Кубе, обеспечив островному государству как минимум несколько недель до того, как закончатся запасы топлива.

    Это также снизит давление на кубинское правительство, столкнувшееся с надвигающимся экономическим коллапсом и эскалацией угроз со стороны Вашингтона, и покажет, что, по крайней мере на данный момент, остров еще может рассчитывать на своего давнего союзника, Россию, отметила газета.

    Напомним, ситуация с энергоносителями обострилась на Кубе после военной операции США в Венесуэле и захвата президента Николаса Мадуро. Американский лидер запретил поставки нефти из Каракаса в Гавану и ввел дополнительные пошлины для поставщиков топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проживающие на Кубе россияне сообщили о регулярных перебоях с электроснабжением. Правительство республики ввело чрезвычайные меры для экономии топлива. Куба пообещала защищать суверенитет любой ценой.

    31 марта 2026, 11:30 • Новости дня
    Axios подсчитал, сколько раз Трамп говорил о конце войны с Ираном
    Axios подсчитал, сколько раз Трамп говорил о конце войны с Ираном
    @ CNP /AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США в течение пяти недель конфликта с Ираном уже 12 раз публично заявлял о скором завершении войны, несмотря на продолжающееся присутствие 50 тыс. американских военных на Ближнем Востоке.

    Президент США уже 12 раз публично намекал на скорое завершение войны с Ираном, подсчитал Axios.

    В последнем своем заявлении он пообещал «уничтожить энергетическую и водную инфраструктуру» Ирана, если соглашение о прекращении конфликта так и не будет достигнуто. По его словам, если Ормузский пролив не будет «немедленно открыт для бизнеса», американская армия нанесет удары по критическим объектам.

    Сейчас война США с Ираном длится уже пятую неделю, что превышает исходные сроки, обозначенные Трампом – четыре-пять недель. В регион направлены 50 тыс. военных, однако никаких признаков скорого завершения операции пока нет. При этом, среди обсуждаемых сценариев есть высадка на острове Харк и рейды на объекты по обогащению урана в Иране.

    Официальные лица Белого дома заявляют, что войска близки к выполнению главных задач операции Epic Fury. Как заявила пресс-секретарь Каролина Левитт, «мы очень близки к достижению основных целей операции, и военная миссия продолжается без перебоев». По словам госсекретаря Марко Рубио, все задачи выполняются с опережением графика и могут быть завершены в течение нескольких недель.

    Сам американский лидер в разные дни делал противоречивые заявления – от утверждений о полном разгроме Ирана и быстрой победе до необходимости «довести дело до конца». В ряде выступлений он подчеркивал, что окончательное решение о прекращении конфликта будет зависеть от его личной воли и позиций его администрации.

    Американский президент также неоднократно подчеркивал уникальность своего подхода к конфликту, заявляя, что никто другой не смог бы добиться таких успехов. Он отмечал, что американская армия уже опережает намеченный график, но в случае необходимости США способны продолжать операцию сколько потребуется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в последние дни глава Булого дома заявил своим коллегам, что хочет избежать затяжной войны с Ираном и надеется завершить конфликт в ближайшие недели.

    Президент США заявил, он готов завершить военную кампанию против Ирана, а Ормузский пролив при этом может оставаться преимущественно закрытым.

    После трех недель войны администрация США начала предварительные обсуждения мирных переговоров с Ираном и следующего этапа операции.

    29 марта 2026, 03:05 • Новости дня
    WSJ сообщила о готовности 17 тыс. американских военных высадиться в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Пока президент США Дональд Трамп делает заявления о стремлении завершить конфликт и договориться с Ираном о мире, Пентагон планирует отправку в регион еще 17 тыс. военных, узнала WSJ.

    «Если президент Трамп даст добро, то вскоре у границ Ирана может оказаться более 17 тыс. сухопутных войск США. Это далеко не то, что необходимо для полномасштабного вторжения, но они могли бы захватить стратегическую территорию на материке, обезопасить запасы урана в Тегеране или захватить остров», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    По сведениям газеты, Пентагон рассматривает возможность отправки еще 10 тыс. военнослужащих сухопутных войск на Ближний Восток, несмотря на то, что Трамп взвешивает возможность мирных переговоров с Тегераном.

    Эти военнослужащие добавятся к примерно 5 тыс. морских пехотинцев и 2 тыс. десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые уже направлены в регион.

    Дополнительные войска, вероятно, будут включать пехоту, бронетехнику и средства материально-технического обеспечения, сказано в материале.

    Напомним, Пентагон планирует направить около 3 тыс. солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток для поддержки операций против Ирана. Ранее Пентагон уже приказал перебросить в регион около 2 тыс. военнослужащих той же дивизии для расширения военных возможностей США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран идет к победе над США по вьетнамскому методу. Портал Axios узнал, что США готовятся отправить 10 тыс. военных на Ближний Восток. Посол России в Британии заявил о двух ошибках США в отношении Ирана.

    28 марта 2026, 22:35 • Новости дня
    Коммутатор Белого дома стал называть его «Остров Эпштейна» при звонке

    Tекст: Катерина Туманова

    Необычное явление заметили журналисты газеты Washington Post: при звонке для комментария по саммиту «Строим будущее вместе», открывала который Мелания Трамп с роботом, коммутатор Белого дома назвал абонента «Островом Эпштейна».

    «Все началось с Мелании Трамп и ее робота. Авторы публикации хотели узнать, какие дизайнерские вещи носят, когда принимают в Белом доме «первого американского человекоподобного гостя». Поэтому мы позвонили в Белый дом. Но название на экране телефона гласило «Остров Эпштейна», – говорится в соцсети Х газеты.

    К посту прилагается скриншот с телефона во время звонка в Белый дом.

    В материале сказано, что журналисты Washington Post, которые звонили на коммутатор Белого дома с Android-телефонов Google Pixel, увидели на своих экранах «Остров Эпштейна» в четверг из-за «поддельной правки» в Google Maps.

    Google заявила, что отменила правку, а ответственный пользователь был заблокирован.

    В среду первая леди Мелания Трамп открыла саммит «Строим будущее вместе» в Белом доме с помощью человекоподобного робота по имени «Цифра 03», который поприветствовал собравшихся супруг мировых лидеров на 11 языках.

    Пока робот неуклюже подпрыгивал, первая леди шла рядом с ним неторопливой, размеренной походкой, которая наводила на мысль о ее прошлом модели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще летом 2025 года телеканал NBC сообщал, что членам администрации США запретили публично высказываться о личности финансиста Джеффри Эпштейна без одобрения со стороны высшего руководства. Клинтон увидел угрозу пропасти для США из-за дела Эпштейна. При этом брат Эпштейна обвинил главу Белого дома в причастности к убийству финансиста в тюрьме.

    29 марта 2026, 16:45 • Новости дня
    Макрон осудил запрет Пиццабалле войти в храм Гроба Господня
    Макрон осудил запрет Пиццабалле войти в храм Гроба Господня
    @ Thibault Camus/POOL/EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции выразил обеспокоенность тем, что латинскому патриарху Иерусалима отказали в доступе к храму Гроба Господня.

    Президент Франции Эммануэль Макрон осудил решение израильской полиции, которая не позволила латинскому патриарху Иерусалима Пьербаттисте Пиццабалле войти в храм Гроба Господня, сообщает РИА «Новости». Французский лидер заявил, что полностью поддерживает патриарха и христиан Святой Земли, которым не дали провести мессу в Вербное воскресенье.

    В своем обращении в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Макрон подчеркнул: «Я выражаю полную поддержку латинскому патриарху Иерусалима и христианам Святой Земли, которым не позволили отслужить мессу в Вербное воскресенье в храме Гроба Господня. Я осуждаю это решение израильской полиции, которое стало очередным примером вызывающего беспокойство роста числа нарушений статуса Святых мест Иерусалима».

    Макрон отметил, что свободное исполнение религиозных обрядов в Иерусалиме должно быть гарантировано для всех представителей религий. Он выразил тревогу по поводу увеличения числа инцидентов на религиозных объектах города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Израиля не допустили латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисту Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня.

    30 марта 2026, 05:33 • Новости дня
    WP сообщила о невозможности уничтожить ракетную программу Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Ракетная инфраструктура Ирана серьезно пострадала после нескольких недель авиаударов, о чем говорят данные спутниковых снимков с масштабами разрушений на иранских объектах по производству и запуску баллистических ракет, пишет WP.

    Согласно спутниковым снимкам и данным иранских военных и оборонных экспертов, изучивших результаты, удары уничтожили наземные пусковые установки, временно заблокировали доступ к ракетам, хранящимся под землей, и остановили способность Ирана немедленно создавать новые ракеты. Однако эксперты предупредили, что иранская программа баллистических ракет не уничтожена, пишет Washington Post (WP).

    «Они продолжают стрелять. Это ключевой показатель», – сказал газета директор проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований Том Карако.

    Некоторые эксперты выразили сомнение в возможности полного уничтожения ракетной программы, ссылаясь на опыт режима в восстановлении после предыдущих атак и доступ к зарубежным цепочкам поставок, позволяющим пополнять запасы уничтоженного производственного оборудования. Также используются мобильные ракетные установки, количество которых неизвестно.

    «Я не вижу, чтобы Иран вносил какие-либо кардинальные изменения в свою ракетную стратегию, если режим останется у власти. Ракеты по-прежнему будут оставаться главным сдерживающим фактором против нападающих и основополагающей военной стратегией», – сказала внештатный научный сотрудник Фонда Карнеги Николь Граевски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля заявила об ударе по ядерному центру Ирана. Израильские ВВС ударили по объектам ядерной программы Ирана. Стало известно о критическом сокращении у США запасов ракет Tomahawk из-за конфликта на Ближнем Востоке.


    28 марта 2026, 17:55 • Новости дня
    В Париже сорвали взрыв у офиса Bank of America

    В Париже предотвратили теракт у Bank of America

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Парижа патрульные задержали 17-летнего юношу с самодельным взрывным устройством у отделения американского банка, предотвратив попытку теракта.

    О задержании человека по подозрению в подготовке взрыва у отделения Bank of America в центре французской столицы сообщила газета Le Journal du Dimanche, передает ТАСС.

    По ее данным, предполагаемый участник атаки был схвачен в 03:25 в ночь на пятницу возле здания банка.

    Патрульные заметили мужчину с зажигалкой у самодельного взрывного устройства, состоявшего из бутылки с прозрачной жидкостью и петарды с 650 г пороха. Он пытался поджечь фитиль, после чего был немедленно обезврежен. Второй подозреваемый, находившийся рядом, сумел скрыться.

    На допросе задержанный рассказал, что их с сообщником нанял неизвестный и пообещал выплатить 600 евро за подрыв. Расследование поручили управлению судебной полиции. По информации канала TF1, задержанным оказался 17-летний подросток.

    К делу подключились Национальная антитеррористическая прокуратура Франции и Главное управление внутренней безопасности DGSI. Возбуждено производство по обвинениям в «Покушении на причинение ущерба посредством поджога или с использованием опасных средств в связи с террористической деятельностью», а также по статьям о изготовлении, хранении и транспортировке взрывных устройств и создании террористического преступного сообщества.

    У офиса американского банка дежурит наряд полиции. Территория вокруг здания не оцеплена, однако стражи порядка заявили, что на месте продолжается расследование, и попросили представителей СМИ не задерживаться у банка.

    Ранее во Франции по подозрению в подготовке скоординированных терактов задержали двух радикальных исламистов.

    29 марта 2026, 22:35 • Новости дня
    Аэропорт Палм-Бич приостановил работу из-за дрона вблизи самолета Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам пилота рейса Delta, запечатленного на видео, распространяющемся в интернете, инцидент с беспилотником возле самолета Air Force One на авиабазе Палм-Бич во Флориде привел поднятию в воздух вертолетов и приостановке рейсов на земле.

    Видеозапись которого появилась в социальных сетях, показывает, как пилот Delta Air Lines сообщает пассажирам о «приостановке полетов» из-за нарушения правил безопасности в закрытом воздушном пространстве аэропорта.

    Согласно заявлению пилота, присутствие беспилотного летательного аппарата привело к немедленной остановке всех рулежных дорожек и вылетов, чтобы позволить правоохранительным органам обеспечить безопасность района, передает cw34.com.

    Корреспондент пула Белого дома Эндрю Файнберг в соцсети Х сообщил, что самолет президента еще не вылетел и в момент инцидента президент США Дональд Трамп играл в гольф в своем гольф-клубе в Уэст-Палм-Бич.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года ФБР обнаружило возможную позицию снайпера напротив места посадки Трампа в самолет во Флориде. Канал NBC сообщал о попытке мужчины ослепить пилота вертолета Дональда Трампа лазерной указкой. Истребитель F-16 перехватил приблизившийся к резиденции Трампа самолет в декабре.


    30 марта 2026, 06:23 • Новости дня
    Белый дом допустил возможность военной операции по вывозу урана из Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп открыт к идеям, которые помогут достичь его главную цель в Иране – лишить страну возможности создавать ядерное оружие, ради этого он даже рассматривает возможность военной операции по вывозу урана из Ирана, пишет WSJ.

    Американских чиновники сообщили, что президент Трамп рассматривает возможность проведения военной операции по вывозу из Ирана почти 450 кг урана. Эта сложная и рискованная миссия, вероятно, потребует присутствия американских войск на территории страны в течение нескольких дней или даже дольше, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    «По словам официальных лиц, Трамп еще не принял решения о том, отдавать ли этот приказ, так как учитывает опасность операции для американских войск. Однако, президент США в целом остается открытым для этой идеи, поскольку это может помочь достичь его главной цели – предотвратить создание Ираном ядерного оружия», – сказано в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в начале марта сообщил, что на момент ударов США и Израиля Тегеран не занимался обогащением урана. Портал War Zone узнал, что США могут попытаться захватить уран Ирана с помощью наземной операции. NYT писала, что американский президент планирует захватить ядерное топливо Ирана.

    30 марта 2026, 10:34 • Новости дня
    Франция развернула вертолеты Tiger против дронов на Ближнем Востоке

    Франция разместила четыре вертолета Tiger для перехвата БПЛА в ОАЭ

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне эскалации вокруг Ирана Франция направила на Ближний Восток ударные вертолеты Tiger для борьбы с беспилотниками, усилив военное присутствие в регионе.

    О развертывании вертолетов Tiger на Ближнем Востоке сообщил начальник штаба Сухопутных сил Франции генерал Пьер Шилль, передает РИА «Новости».

    «Недавно мы развернули четыре вертолета Tiger, интегрированные в структуру союзнических сил», – сказал он газете Point.

    По словам генерала, эти машины лучше подходят для перехвата беспилотников, так как способны действовать на больших дистанциях. На вертолеты интегрируются ракеты с лазерным наведением, хотя их основная задача связана с применением мощного орудия. Параллельно Франция испытывает дроны-перехватчики: часть моделей показала высокую эффективность, но другие признаны малопригодными из-за сложностей в пилотировании.

    Шилль пояснил, что развернутые в ОАЭ средства ПВО Сухопутных сил не участвовали в отражении атак БПЛА, поскольку большинство беспилотников уничтожается истребителями на значительном удалении. Подразделения французских сухопутных войск в эмирате выполняют задачи точечной обороны и могут поражать цели на расстоянии до шести километров. Ранее министр обороны Франции Катрин Вотрен сообщала о переброске в ОАЭ дополнительно шести истребителей Rafale.

    Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и по израильской территории в ответ на атаку США и Израиля. В первый день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. По данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, число погибших гражданских превысило 1,3 тысяч, свыше 17 тыс. человек получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французские истребители Rafale перехватили иранские беспилотники, направлявшиеся к воздушному пространству ОАЭ и угрожавшие французской базе.

    Французские ВВС столкнулись с нехваткой ракет MICA из-за массовых перехватов иранских дронов Shahed над территорией ОАЭ

    При этом в начале марта президент Франции Эммануэль Макрон назвал удары США и Израиля по Ирану выходящими за рамки международного права и направил авианосец Charles de Gaulle в Средиземное море для защиты интересов страны.

    31 марта 2026, 11:38 • Новости дня
    AP: Операция на острове Харк не закончит войну с Ираном

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Планы президента США по захвату иранского острова Харк вызвали у военных аналитиков опасения за жизни американских военных и эффект для исхода конфликта.

    Такая операция поставила бы под удар жизни американских военных и вряд ли привела бы к скорому завершению войны с Ираном, пишет Associated Press со ссылкой на аналитиков.

    По их мнению, более эффективным способом давления на американского лидера может стать морская блокада танкеров, загружающихся на терминалах Харка. Через этот остров, расположенный напротив американских баз в Кувейте и Саудовской Аравии, проходит до 90% иранского нефтяного экспорта, так как основная часть побережья страны слишком мелководна для захода крупных танкеров.

    Отправка военных на наземную операцию может казаться самым психологически убедительным способом нанести удар по Ирану, заявил бывший аналитик армии США Майкл Айзенстад.

    Он отметил, что близость острова к материковой части Ирана позволяет Тегерану обрушить по нему массированные удары, даже рискуя собственной инфраструктурой. Аналитик добавил, что гористый рельеф побережья затруднит своевременное обнаружение и перехват дронов и ракет.

    Специалист по Ирану в Институте исследований национальной безопасности Израиля Дэнни Цитринович отметил, что захват Харка способен резко взвинтить эскалацию. По его словам, Иран и его союзники, включая йеменских хуситов, могут усилить ответ ударами дронов по целям на всем Аравийском полуострове и минированием Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировой морской нефти.

    Глава Булого дома на фоне месячного конфликта с Ираном уже отчитался о «большом прогрессе» в переговорах, но пообещал в случае провала соглашения уничтожить электростанции, нефтяные объекты, Харк и даже опреснительные установки. При этом он заявил, что остров, по его мнению, можно «очень легко» взять и удерживать какое-то время.

    Вашингтон уже нанес удары по ряду целей на Харке, включая системы ПВО, радиолокационную станцию, аэропорт и базу экранопланов. Тем временем в регион прибыл корабль ВМС США с примерно 2,5 тыс. морских пехотинцев, еще около 1 тыс. военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии ожидаются вскоре, плюс дополнительно перебрасываются 2,5 тыс. морпехов из Калифорнии.

    Бывший военный аналитик Айзенстад подчеркнул, что морская блокада судов с иранской нефтью позволила бы контролировать основную часть нефтяной отрасли Ирана с меньшим риском для личного состава.

    Эксперт по энергетической безопасности Центра стратегических и международных исследований Клейтон Сигл соглашается с идеей «карантина» судов за пределами зоны действия большинства иранских вооружений и выступает против разрушения нефтяной инфраструктуры Харка, указывая на долгосрочные потери для иранской экономики и влияния на протестное движение.

    Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф предупредил о судьбе американских военных на острове Харк в случае их высадки. Трамп заявлял о желании захватить иранскую нефть и взять под контроль экспортный центр на острове Харк.

    Иран в последние недели усиливает оборону острова Харк, перебрасывая туда дополнительные войска и средства ПВО в ожидании возможной операции США.

    Патрушев обвинил ЕС в создании термина «теневой флот» для борьбы с Россией
    Украинский беспилотник взорвался возле жилых домов в Эстонии
    Декларация о доходах Зеленского за 2025 год исчезла из реестра
    Полиция Чехии задержала иностранца по делу о нападении на Русский дом
    Зеленский четырежды уклонялся от военной службы
    Юрист объяснила рассылку писем из реестра воинского учета от «Госуслуг»
    Власти Москвы дали рекомендации автомобилистам по зимней резине

    Турция полюбила российскую кукурузу в семь раз сильнее

    Сразу в семь раз вырос экспорт российской кукурузы в Турцию в этом году. Та же ситуация и с Китаем: Россия за год поднялась с низкого уровня до поставщика номер один для КНР, потеснив в том числе США. С Пекином ситуация понятна: китайцы прагматично снижают зависимость от американцев там, где это возможно. А чем объясняется неожиданная любовь Турции к российской кукурузе? Подробности

    Российская дипломатия прорвала американскую блокаду Кубы

    Россия делом доказала дружеские отношения с Кубой: танкер «Анатолий Колодкин» прорвал американскую блокаду Острова Свободы, доставив 100 тыс. тонн нефти. Такого объема недостаточно, чтобы полностью снять кризис, но он даст Гаване важную передышку. Однако гораздо более значим сам факт поставки: это ломает логику блокады острова и служит сигналом для других стран, что помощь Кубе возможна вопреки курсу Вашингтона. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Наземная операция против Ирана заведет армию США в капкан

    Все больше свидетельств того, что США планируют против Ирана теперь и наземную операцию. Как может выглядеть такое вторжение, почему американским войскам наверняка будет сопутствовать в нем успех – но даже при этом и несмотря на колоссальное военное преимущество, ни к чему хорошему для США подобная операция не приведет? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Украина атакует Россию с севера

      Вторую неделю продолжаются массовые налеты украинских беспилотников со стороны Балтии. Некоторые из них упали на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Есть мнение, что эти страны предоставили ВСУ территории для ударов по РФ. Что делать?

    • Россия прорвала блокаду Кубы

      Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    • Они смогли. Исторический день для НАТО

      Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на апрель 2026: какой будет месяц по народным приметам

      Апрель считается самым непредсказуемым месяцем весны: утром может светить солнце, а к вечеру – вернуться холод и снег. Именно поэтому к народным приметам в это время традиционно повышенное внимание – многие пытаются по ним понять, каким будет не только сам месяц, но и вся весна. Часть этих наблюдений складывалась десятилетиями и действительно связана с природными циклами, другая – давно устарела. Разбираемся, какие приметы погоды работают в апреле 2026 года, что они говорят о предстоящем сезоне и можно ли им доверять сегодня.

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

