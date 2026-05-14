Звездных гостей эвакуировали с вечеринки Каннского кинофестиваля

Гостей вечеринки Каннского кинофестиваля эвакуировали из-за обрушения пола
Торжественный прием на крыше элитного отеля в Каннах пришлось экстренно прервать из-за частичного обрушения временного деревянного настила под ногами именитых гостей.
Инцидент произошел во время вечеринки на крыше люксового отеля JW Marriott, организованной в честь директора Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо, передает РИА «Новости».
Временно переоборудованное под ресторан пространство не выдержало нагрузки из-за большого количества собравшихся.
«Испуганные актеры и продюсеры были эвакуированы прошлым вечером из одного из самых эксклюзивных ресторанов на крыше в Каннах после того как, по всей видимости, произошло «частичное обрушение» пола», – цитирует агентство британскую газету Daily Mail.
На мероприятии присутствовали около 250 человек, в том числе актрисы Диана Крюгер и Джордана Брюстер, а также режиссер Ренни Харлин.
По словам очевидцев, раздался громкий хлопок, после чего пол задрожал и начал двигаться вместе со зданием. Некоторые присутствующие изначально приняли произошедшее за теракт. Позже выяснилось, что причиной стала не выдержавшая деревянная конструкция. После эвакуации гостей переместили на другую часть террасы, и вечер продолжился.
