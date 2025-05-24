Во Франции начали расследование диверсии на объектах электросетей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Франции начали расследование по факту диверсий на объектах энергетики в Приморских Альпах, передает ТАСС. В результате повреждения пилона высоковольтной линии электропередачи вблизи коммуны Вильнев-Лубе без света остались 160 тыс. домов. Специалисты зафиксировали разрезанные железные распорки и подпиленные опоры конструкции, что вызвало обрыв проводов.

На электроподстанции в Таннероне был выявлен умышленный поджог, из-за чего в регионе также фиксировались перебои с электричеством. Глава парламентской фракции «Союз правых» Эрик Сьотти заявил: «Это преднамеренная, практически террористическая акция». В то же время в Национальной антитеррористической прокуратуре сообщили, что дело не квалифицировано как теракт.

Работы по восстановлению энергоснабжения ведут специалисты RTE и Enedis, возобновление подачи электричества прогнозируется в ближайшие часы. Проблемы сохраняются в Каннах, где нарушена подача электричества, мобильная связь и движение поездов. В Антибе временно запретили купание в море из-за отключения насосных станций.

Авария затронула проведение Каннского кинофестиваля: во Дворце фестивалей электроснабжение восстановили благодаря мобильным генераторам, но соседние кинотеатры остались без света и не могут проводить показы. Зрители, не сохранившие электронные билеты, не смогли попасть на сеансы из-за отсутствия мобильной связи. Организаторы пообещали, что церемония закрытия и награждение победителей пройдут по плану.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в департаменте Приморские Альпы на юге Франции тысячи жителей и гостей Каннского кинофестиваля остались без электричества из-за действий злоумышленников.