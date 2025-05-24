При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.2 комментария
Franceinfo сообщила о массовом отключении света на юге Франции
В департаменте Приморские Альпы на юге Франции тысячи жителей и гостей Каннского кинофестиваля остались без света из-за действий злоумышленников.
Масштабное отключение электричества в Приморских Альпах, включая Канны, связано с умышленными действиями, сообщает радиостанция Franceinfo со ссылкой на жандармерию, передает РИА «Новости». По данным радиостанции, ночью на одной из электроподстанций произошел пожар, который удалось потушить только около 7.30 по московскому времени в субботу.
Кроме того, во французском департаменте была обнаружена подпиленная опора высоковольтной линии электропередач, что также привело к перебоям в подаче электричества. В результате инцидента без электричества остались значительные районы, включая Канны, где в эти дни завершается знаменитый кинофестиваль. По данным местных властей, предприняты меры для восстановления энергоснабжения и проведения расследования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, читатели Daily Mail высмеяли обвинения в адрес России в причастности к масштабному отключению электричества в Испании. Из-за отключения линии между Испанией и Францией и резкого снижения выработки электроэнергии большая часть Испании и Португалии осталась без света на несколько часов.